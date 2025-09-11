PUMLx (PUMLX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004. Per pastarąsias 24 valandas PUMLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004 iki aukščiausios $ 0.00041 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUMLX kaina yra $ 0.07747265475856323, o žemiausia – $ 0.000250137201915361.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUMLX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -31.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PUMLx (PUMLX) rinkos informacija
No.2867
$ 51.70K
$ 51.70K$ 51.70K
$ 1.96
$ 1.96$ 1.96
$ 198.06K
$ 198.06K$ 198.06K
129.25M
129.25M 129.25M
495,142,858
495,142,858 495,142,858
ETH
Dabartinė PUMLx rinkos kapitalizacija yra $ 51.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.96. PUMLX apyvartoje yra 129.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 495142858. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.06K
PUMLx (PUMLX) kainos istorija USD
Stebėkite PUMLx kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.000117
-22.64%
60 dienų
$ +0.00001
+2.56%
90 dienų
$ -0.000177
-30.68%
PUMLx kainos pokytis šiandien
Šiandien PUMLX užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PUMLx 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000117 (-22.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PUMLx 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUMLX rodiklis pasikeitė $ +0.00001 (+2.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PUMLx 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000177 (-30.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PUMLx (PUMLX) pokyčius?
PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.
PUMLx galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PUMLx investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PUMLx, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PUMLx kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PUMLx (PUMLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUMLx (PUMLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUMLx prognozes.
Supratimas apie PUMLx (PUMLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUMLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PUMLx (PUMLX)
Ieškote, kaip nusipirkti PUMLx? Viskas paprasta ir patogu! PUMLx lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.