BobaCat logotipas

BobaCat kaina(PSPS)

1 PSPS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00381
$0.00381$0.00381
+0.26%1D
USD
BobaCat (PSPS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:15(UTC+8)

BobaCat (PSPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00346
$ 0.00346$ 0.00346
24 val. žemiausia
$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425
24 val. aukščiausia

$ 0.00346
$ 0.00346$ 0.00346

$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425

$ 0.09484798014935664
$ 0.09484798014935664$ 0.09484798014935664

$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778$ 0.00017406913220778

0.00%

+0.26%

+4.95%

+4.95%

BobaCat (PSPS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00381. Per pastarąsias 24 valandas PSPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00346 iki aukščiausios $ 0.00425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSPS kaina yra $ 0.09484798014935664, o žemiausia – $ 0.00017406913220778.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSPS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BobaCat (PSPS) rinkos informacija

No.1829

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

$ 46.15K
$ 46.15K$ 46.15K

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

577.17M
577.17M 577.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

577,172,773.2514561
577,172,773.2514561 577,172,773.2514561

57.71%

ETH

Dabartinė BobaCat rinkos kapitalizacija yra $ 2.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.15K. PSPS apyvartoje yra 577.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 577172773.2514561. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.81M

BobaCat (PSPS) kainos istorija USD

Stebėkite BobaCat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000099+0.26%
30 dienų$ -0.00037-8.86%
60 dienų$ +0.0002+5.54%
90 dienų$ -0.00032-7.75%
BobaCat kainos pokytis šiandien

Šiandien PSPS užfiksuotas $ +0.0000099 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BobaCat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00037 (-8.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BobaCat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSPS rodiklis pasikeitė $ +0.0002 (+5.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BobaCat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00032 (-7.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BobaCat (PSPS) pokyčius?

Peržiūrėkite BobaCat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BobaCat (PSPS)

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

BobaCat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BobaCat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PSPSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BobaCat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BobaCat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BobaCat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BobaCat (PSPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BobaCat (PSPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BobaCat prognozes.

Peržiūrėkite BobaCat kainos prognozę dabar!

BobaCat (PSPS) Tokenomika

Supratimas apie BobaCat (PSPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BobaCat (PSPS)

Ieškote, kaip nusipirkti BobaCat? Viskas paprasta ir patogu! BobaCat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PSPS į vietos valiutas

1 BobaCat(PSPS) į VND
100.26015
1 BobaCat(PSPS) į AUD
A$0.0057531
1 BobaCat(PSPS) į GBP
0.0027813
1 BobaCat(PSPS) į EUR
0.0032385
1 BobaCat(PSPS) į USD
$0.00381
1 BobaCat(PSPS) į MYR
RM0.0160782
1 BobaCat(PSPS) į TRY
0.1573149
1 BobaCat(PSPS) į JPY
¥0.56007
1 BobaCat(PSPS) į ARS
ARS$5.427345
1 BobaCat(PSPS) į RUB
0.3259455
1 BobaCat(PSPS) į INR
0.3364611
1 BobaCat(PSPS) į IDR
Rp62.4590064
1 BobaCat(PSPS) į KRW
5.3063775
1 BobaCat(PSPS) į PHP
0.2181606
1 BobaCat(PSPS) į EGP
￡E.0.1834896
1 BobaCat(PSPS) į BRL
R$0.020574
1 BobaCat(PSPS) į CAD
C$0.0052578
1 BobaCat(PSPS) į BDT
0.464058
1 BobaCat(PSPS) į NGN
5.7465849
1 BobaCat(PSPS) į COP
$14.9411436
1 BobaCat(PSPS) į ZAR
R.0.0668274
1 BobaCat(PSPS) į UAH
0.1572768
1 BobaCat(PSPS) į VES
Bs0.59436
1 BobaCat(PSPS) į CLP
$3.66141
1 BobaCat(PSPS) į PKR
Rs1.0820781
1 BobaCat(PSPS) į KZT
2.0538948
1 BobaCat(PSPS) į THB
฿0.1212342
1 BobaCat(PSPS) į TWD
NT$0.115443
1 BobaCat(PSPS) į AED
د.إ0.0139827
1 BobaCat(PSPS) į CHF
Fr0.0030099
1 BobaCat(PSPS) į HKD
HK$0.0296418
1 BobaCat(PSPS) į AMD
֏1.4558391
1 BobaCat(PSPS) į MAD
.د.م0.0344043
1 BobaCat(PSPS) į MXN
$0.0709803
1 BobaCat(PSPS) į SAR
ريال0.0142875
1 BobaCat(PSPS) į PLN
0.0138684
1 BobaCat(PSPS) į RON
лв0.0165354
1 BobaCat(PSPS) į SEK
kr0.0356616
1 BobaCat(PSPS) į BGN
лв0.0063627
1 BobaCat(PSPS) į HUF
Ft1.2823698
1 BobaCat(PSPS) į CZK
0.0795528
1 BobaCat(PSPS) į KWD
د.ك0.00116205
1 BobaCat(PSPS) į ILS
0.0126873
1 BobaCat(PSPS) į AOA
Kz3.4730817
1 BobaCat(PSPS) į BHD
.د.ب0.00143637
1 BobaCat(PSPS) į BMD
$0.00381
1 BobaCat(PSPS) į DKK
kr0.0243078
1 BobaCat(PSPS) į HNL
L0.0998601
1 BobaCat(PSPS) į MUR
0.1735836
1 BobaCat(PSPS) į NAD
$0.0669798
1 BobaCat(PSPS) į NOK
kr0.0378714
1 BobaCat(PSPS) į NZD
$0.0064008
1 BobaCat(PSPS) į PAB
B/.0.00381
1 BobaCat(PSPS) į PGK
K0.0161544
1 BobaCat(PSPS) į QAR
ر.ق0.0138684
1 BobaCat(PSPS) į RSD
дин.0.3818001

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BobaCat

Kiek BobaCat(PSPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PSPS kaina USD valiuta yra 0.00381USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PSPS į USD kaina?
Dabartinė PSPS kaina USD valiuta yra $ 0.00381. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BobaCat rinkos kapitalizacija?
PSPS rinkos kapitalizacija yra $ 2.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PSPS apyvartoje?
PSPS apyvartoje yra 577.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PSPS kaina?
PSPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09484798014935664USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PSPS kaina?
PSPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00017406913220778USD.
Kokia yra PSPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PSPS yra $ 46.15KUSD.
Ar PSPS kaina šiais metais kils?
PSPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PSPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:15(UTC+8)

