BobaCat (PSPS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00381. Per pastarąsias 24 valandas PSPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00346 iki aukščiausios $ 0.00425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSPS kaina yra $ 0.09484798014935664, o žemiausia – $ 0.00017406913220778.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSPS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BobaCat (PSPS) rinkos informacija
No.1829
$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M
$ 46.15K
$ 46.15K$ 46.15K
$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M
577.17M
577.17M 577.17M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
577,172,773.2514561
577,172,773.2514561 577,172,773.2514561
57.71%
ETH
Dabartinė BobaCat rinkos kapitalizacija yra $ 2.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.15K. PSPS apyvartoje yra 577.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 577172773.2514561. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.81M
BobaCat (PSPS) kainos istorija USD
Stebėkite BobaCat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000099
+0.26%
30 dienų
$ -0.00037
-8.86%
60 dienų
$ +0.0002
+5.54%
90 dienų
$ -0.00032
-7.75%
BobaCat kainos pokytis šiandien
Šiandien PSPS užfiksuotas $ +0.0000099 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BobaCat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00037 (-8.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BobaCat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSPS rodiklis pasikeitė $ +0.0002 (+5.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BobaCat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00032 (-7.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BobaCat (PSPS) pokyčius?
BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.
BobaCat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BobaCat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PSPSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BobaCat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BobaCat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BobaCat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BobaCat (PSPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BobaCat (PSPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BobaCat prognozes.
Supratimas apie BobaCat (PSPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BobaCat (PSPS)
Ieškote, kaip nusipirkti BobaCat? Viskas paprasta ir patogu! BobaCat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.