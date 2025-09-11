Parex (PRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0183. Per pastarąsias 24 valandas PRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0144 iki aukščiausios $ 0.026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRX kaina yra $ 5.014024983935393, o žemiausia – $ 0.011401398836137475.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRX per pastarąją valandą pasikeitė +2.23%, per 24 valandas – -12.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Parex (PRX) rinkos informacija
No.2753
$ 249.98K
$ 249.98K$ 249.98K
$ 42.03K
$ 42.03K$ 42.03K
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
13.66M
13.66M 13.66M
77,000,000
77,000,000 77,000,000
41,512,309
41,512,309 41,512,309
17.74%
BSC
Dabartinė Parex rinkos kapitalizacija yra $ 249.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.03K. PRX apyvartoje yra 13.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 41512309. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M
Parex (PRX) kainos istorija USD
Stebėkite Parex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002698
-12.85%
30 dienų
$ -0.0011
-5.68%
60 dienų
$ -0.0112
-37.97%
90 dienų
$ -0.0024
-11.60%
Parex kainos pokytis šiandien
Šiandien PRX užfiksuotas $ -0.002698 (-12.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Parex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011 (-5.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Parex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRX rodiklis pasikeitė $ -0.0112 (-37.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Parex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0024 (-11.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Parex (PRX) pokyčius?
Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.
Parex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Parex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Parex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Parex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Parex kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Parex (PRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Parex (PRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Parex prognozes.
Supratimas apie Parex (PRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Parex (PRX)
Ieškote, kaip nusipirkti Parex? Viskas paprasta ir patogu! Parex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.