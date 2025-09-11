Daugiau apie PRX

Parex kaina(PRX)

Parex (PRX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:37:02(UTC+8)

Parex (PRX) kainos informacija (USD)

Parex (PRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0183. Per pastarąsias 24 valandas PRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0144 iki aukščiausios $ 0.026 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRX kaina yra $ 5.014024983935393, o žemiausia – $ 0.011401398836137475.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRX per pastarąją valandą pasikeitė +2.23%, per 24 valandas – -12.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Parex (PRX) rinkos informacija

Dabartinė Parex rinkos kapitalizacija yra $ 249.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.03K. PRX apyvartoje yra 13.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 41512309. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M

Parex (PRX) kainos istorija USD

Stebėkite Parex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002698-12.85%
30 dienų$ -0.0011-5.68%
60 dienų$ -0.0112-37.97%
90 dienų$ -0.0024-11.60%
Parex kainos pokytis šiandien

Šiandien PRX užfiksuotas $ -0.002698 (-12.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Parex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011 (-5.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Parex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRX rodiklis pasikeitė $ -0.0112 (-37.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Parex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0024 (-11.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Parex (PRX) pokyčius?

Peržiūrėkite Parex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Parex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Parex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PRXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Parex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Parex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Parex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Parex (PRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Parex (PRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Parex prognozes.

Peržiūrėkite Parex kainos prognozę dabar!

Parex (PRX) Tokenomika

Supratimas apie Parex (PRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Parex (PRX)

Ieškote, kaip nusipirkti Parex? Viskas paprasta ir patogu! Parex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PRX į vietos valiutas

Parex išteklius

Išsamesnei Parex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Parex

Kiek Parex(PRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRX kaina USD valiuta yra 0.0183USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRX į USD kaina?
Dabartinė PRX kaina USD valiuta yra $ 0.0183. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Parex rinkos kapitalizacija?
PRX rinkos kapitalizacija yra $ 249.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRX apyvartoje?
PRX apyvartoje yra 13.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRX kaina?
PRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.014024983935393USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRX kaina?
PRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011401398836137475USD.
Kokia yra PRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRX yra $ 42.03KUSD.
Ar PRX kaina šiais metais kils?
PRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:37:02(UTC+8)

Parex (PRX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
