Prom kaina(PROM)

1 PROM į USD – tiesioginė kaina:

$9.127
+0.19%1D
USD
Prom (PROM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:21:20(UTC+8)

Prom (PROM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.038
24 val. žemiausia
$ 9.175
24 val. aukščiausia

$ 9.038
$ 9.175
$ 106.12267147
$ 0.100493014529
-0.27%

+0.19%

+0.32%

+0.32%

Prom (PROM) realiojo laiko kaina yra $ 9.127. Per pastarąsias 24 valandas PROM svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.038 iki aukščiausios $ 9.175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROM kaina yra $ 106.12267147, o žemiausia – $ 0.100493014529.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROM per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prom (PROM) rinkos informacija

No.265

$ 166.57M
$ 56.02K
$ 175.69M
18.25M
19,250,000
19,250,000
94.80%

ETH

Dabartinė Prom rinkos kapitalizacija yra $ 166.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.02K. PROM apyvartoje yra 18.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 19250000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 175.69M

Prom (PROM) kainos istorija USD

Stebėkite Prom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01731+0.19%
30 dienų$ -0.758-7.67%
60 dienų$ +1.958+27.31%
90 dienų$ +3.817+71.88%
Prom kainos pokytis šiandien

Šiandien PROM užfiksuotas $ +0.01731 (+0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Prom 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.758 (-7.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Prom 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROM rodiklis pasikeitė $ +1.958 (+27.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Prom 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.817 (+71.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Prom (PROM) pokyčius?

Peržiūrėkite Prom kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Prom (PROM)

Prom galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Prom investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PROMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Prom mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Prom, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Prom kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prom (PROM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prom (PROM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prom prognozes.

Peržiūrėkite Prom kainos prognozę dabar!

Prom (PROM) Tokenomika

Supratimas apie Prom (PROM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Prom (PROM)

Ieškote, kaip nusipirkti Prom? Viskas paprasta ir patogu! Prom lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PROM į vietos valiutas

1 Prom(PROM) į VND
240,177.005
1 Prom(PROM) į AUD
A$13.78177
1 Prom(PROM) į GBP
6.66271
1 Prom(PROM) į EUR
7.75795
1 Prom(PROM) į USD
$9.127
1 Prom(PROM) į MYR
RM38.51594
1 Prom(PROM) į TRY
376.85383
1 Prom(PROM) į JPY
¥1,341.669
1 Prom(PROM) į ARS
ARS$13,001.4115
1 Prom(PROM) į RUB
771.14023
1 Prom(PROM) į INR
805.27521
1 Prom(PROM) į IDR
Rp149,622.92688
1 Prom(PROM) į KRW
12,694.01414
1 Prom(PROM) į PHP
521.97313
1 Prom(PROM) į EGP
￡E.439.28251
1 Prom(PROM) į BRL
R$49.2858
1 Prom(PROM) į CAD
C$12.59526
1 Prom(PROM) į BDT
1,111.6686
1 Prom(PROM) į NGN
13,766.16283
1 Prom(PROM) į COP
$35,792.07812
1 Prom(PROM) į ZAR
R.159.53996
1 Prom(PROM) į UAH
376.76256
1 Prom(PROM) į VES
Bs1,423.812
1 Prom(PROM) į CLP
$8,771.047
1 Prom(PROM) į PKR
Rs2,592.15927
1 Prom(PROM) į KZT
4,920.18316
1 Prom(PROM) į THB
฿290.14733
1 Prom(PROM) į TWD
NT$277.09572
1 Prom(PROM) į AED
د.إ33.49609
1 Prom(PROM) į CHF
Fr7.21033
1 Prom(PROM) į HKD
HK$71.00806
1 Prom(PROM) į AMD
֏3,487.51797
1 Prom(PROM) į MAD
.د.م82.41681
1 Prom(PROM) į MXN
$169.7622
1 Prom(PROM) į SAR
ريال34.22625
1 Prom(PROM) į PLN
33.22228
1 Prom(PROM) į RON
лв39.51991
1 Prom(PROM) į SEK
kr85.33745
1 Prom(PROM) į BGN
лв15.24209
1 Prom(PROM) į HUF
Ft3,066.85454
1 Prom(PROM) į CZK
190.38922
1 Prom(PROM) į KWD
د.ك2.783735
1 Prom(PROM) į ILS
30.30164
1 Prom(PROM) į AOA
Kz8,350.38357
1 Prom(PROM) į BHD
.د.ب3.440879
1 Prom(PROM) į BMD
$9.127
1 Prom(PROM) į DKK
kr58.23026
1 Prom(PROM) į HNL
L239.21867
1 Prom(PROM) į MUR
415.82612
1 Prom(PROM) į NAD
$160.45266
1 Prom(PROM) į NOK
kr90.63111
1 Prom(PROM) į NZD
$15.33336
1 Prom(PROM) į PAB
B/.9.127
1 Prom(PROM) į PGK
K38.69848
1 Prom(PROM) į QAR
ر.ق33.22228
1 Prom(PROM) į RSD
Prom išteklius

Išsamesnei Prom analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Prom svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prom

Kiek Prom(PROM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROM kaina USD valiuta yra 9.127USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROM į USD kaina?
Dabartinė PROM kaina USD valiuta yra $ 9.127. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prom rinkos kapitalizacija?
PROM rinkos kapitalizacija yra $ 166.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROM apyvartoje?
PROM apyvartoje yra 18.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROM kaina?
PROM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 106.12267147USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROM kaina?
PROM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.100493014529USD.
Kokia yra PROM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROM yra $ 56.02KUSD.
Ar PROM kaina šiais metais kils?
PROM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Prom (PROM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

