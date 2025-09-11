Prom (PROM) realiojo laiko kaina yra $ 9.127. Per pastarąsias 24 valandas PROM svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.038 iki aukščiausios $ 9.175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROM kaina yra $ 106.12267147, o žemiausia – $ 0.100493014529.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROM per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Prom (PROM) rinkos informacija
Dabartinė Prom rinkos kapitalizacija yra $ 166.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.02K. PROM apyvartoje yra 18.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 19250000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 175.69M
Prom (PROM) kainos istorija USD
Stebėkite Prom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.01731
+0.19%
30 dienų
$ -0.758
-7.67%
60 dienų
$ +1.958
+27.31%
90 dienų
$ +3.817
+71.88%
Prom kainos pokytis šiandien
Šiandien PROM užfiksuotas $ +0.01731 (+0.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Prom 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.758 (-7.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Prom 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROM rodiklis pasikeitė $ +1.958 (+27.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Prom 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.817 (+71.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Prom (PROM) pokyčius?
Prom galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Prom investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Prom, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Prom kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Prom (PROM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prom (PROM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prom prognozes.
Supratimas apie Prom (PROM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Prom (PROM)
Ieškote, kaip nusipirkti Prom? Viskas paprasta ir patogu! Prom lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.