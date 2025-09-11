POOH (POOH) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000005057. Per pastarąsias 24 valandas POOH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000004897 iki aukščiausios $ 0.0000000052 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POOH kaina yra $ 0.000000196974750607, o žemiausia – $ 0.000000000049608571.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POOH per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
POOH (POOH) rinkos informacija
Dabartinė POOH rinkos kapitalizacija yra $ 2.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.80K. POOH apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.13M
POOH (POOH) kainos istorija USD
Stebėkite POOH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000007076
-1.38%
30 dienų
$ -0.000000003326
-39.68%
60 dienų
$ -0.000000002307
-31.33%
90 dienų
$ -0.000000002174
-30.07%
POOH kainos pokytis šiandien
Šiandien POOH užfiksuotas $ -0.00000000007076 (-1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
POOH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000003326 (-39.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
POOH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POOH rodiklis pasikeitė $ -0.000000002307 (-31.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
POOH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000002174 (-30.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH.
POOH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos POOH (POOH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POOH (POOH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POOH prognozes.
Supratimas apie POOH (POOH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POOHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
