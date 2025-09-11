Daugiau apie PONGO

PONGO kaina(PONGO)

1 PONGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000007503
$0.000000007503$0.000000007503
+0.69%1D
USD
PONGO (PONGO) kainos grafikas realiu laiku
PONGO (PONGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000006311
$ 0.000000006311$ 0.000000006311
24 val. žemiausia
$ 0.0000000102
$ 0.0000000102$ 0.0000000102
24 val. aukščiausia

$ 0.000000006311
$ 0.000000006311$ 0.000000006311

$ 0.0000000102
$ 0.0000000102$ 0.0000000102

$ 0.000000198118835201
$ 0.000000198118835201$ 0.000000198118835201

$ 0.00000000590108406
$ 0.00000000590108406$ 0.00000000590108406

0.00%

+0.69%

+71.65%

+71.65%

PONGO (PONGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000007503. Per pastarąsias 24 valandas PONGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000006311 iki aukščiausios $ 0.0000000102 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PONGO kaina yra $ 0.000000198118835201, o žemiausia – $ 0.00000000590108406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PONGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +71.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PONGO (PONGO) rinkos informacija

$ 750.30K
$ 750.30K$ 750.30K

$ 1.67K
$ 1.67K$ 1.67K

$ 750.30K
$ 750.30K$ 750.30K

100.00T
100.00T 100.00T

99,999,999,999,999
99,999,999,999,999 99,999,999,999,999

Dabartinė PONGO rinkos kapitalizacija yra $ 750.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.67K. PONGO apyvartoje yra 100.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 750.30K

PONGO (PONGO) kainos istorija USD

Stebėkite PONGO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000000005142+0.69%
30 dienų$ -0.000000004197-35.88%
60 dienų$ -0.000000007197-48.96%
90 dienų$ -0.000000000097-1.28%
PONGO kainos pokytis šiandien

Šiandien PONGO užfiksuotas $ +0.00000000005142 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PONGO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000004197 (-35.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PONGO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PONGO rodiklis pasikeitė $ -0.000000007197 (-48.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PONGO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000097 (-1.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PONGO (PONGO) pokyčius?

Peržiūrėkite PONGO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PONGO (PONGO)

Pongo isn't just any skunk—he's a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn't just a platform—it's his battleground, and he's ready to lead the meme coin revolution.

PONGO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PONGO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PONGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PONGO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PONGO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PONGO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PONGO (PONGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PONGO (PONGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PONGO prognozes.

Peržiūrėkite PONGO kainos prognozę dabar!

PONGO (PONGO) Tokenomika

Supratimas apie PONGO (PONGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PONGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PONGO (PONGO)

Ieškote, kaip nusipirkti PONGO? Viskas paprasta ir patogu! PONGO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PONGO į vietos valiutas

1 PONGO(PONGO) į VND
0.000197441445
1 PONGO(PONGO) į AUD
A$0.00000001132953
1 PONGO(PONGO) į GBP
0.00000000555222
1 PONGO(PONGO) į EUR
0.00000000637755
1 PONGO(PONGO) į USD
$0.000000007503
1 PONGO(PONGO) į MYR
RM0.00000003166266
1 PONGO(PONGO) į TRY
0.00000030979887
1 PONGO(PONGO) į JPY
¥0.000001102941
1 PONGO(PONGO) į ARS
ARS$0.0000106880235
1 PONGO(PONGO) į RUB
0.00000064368237
1 PONGO(PONGO) į INR
0.0000006625149
1 PONGO(PONGO) į IDR
Rp0.00012299998032
1 PONGO(PONGO) į KRW
0.00001044980325
1 PONGO(PONGO) į PHP
0.00000042962178
1 PONGO(PONGO) į EGP
￡E.0.00000036126945
1 PONGO(PONGO) į BRL
R$0.0000000405162
1 PONGO(PONGO) į CAD
C$0.00000001035414
1 PONGO(PONGO) į BDT
0.0000009138654
1 PONGO(PONGO) į NGN
0.00001131669987
1 PONGO(PONGO) į COP
$0.00002942346468
1 PONGO(PONGO) į ZAR
R.0.00000013160262
1 PONGO(PONGO) į UAH
0.00000030972384
1 PONGO(PONGO) į VES
Bs0.000001170468
1 PONGO(PONGO) į CLP
$0.000007210383
1 PONGO(PONGO) į PKR
Rs0.00000213092703
1 PONGO(PONGO) į KZT
0.00000404471724
1 PONGO(PONGO) į THB
฿0.00000023874546
1 PONGO(PONGO) į TWD
NT$0.00000022756599
1 PONGO(PONGO) į AED
د.إ0.00000002753601
1 PONGO(PONGO) į CHF
Fr0.00000000592737
1 PONGO(PONGO) į HKD
HK$0.00000005837334
1 PONGO(PONGO) į AMD
֏0.00000286697133
1 PONGO(PONGO) į MAD
.د.م0.00000006775209
1 PONGO(PONGO) į MXN
$0.00000013978089
1 PONGO(PONGO) į SAR
ريال0.00000002813625
1 PONGO(PONGO) į PLN
0.00000002731092
1 PONGO(PONGO) į RON
лв0.00000003256302
1 PONGO(PONGO) į SEK
kr0.00000007022808
1 PONGO(PONGO) į BGN
лв0.00000001253001
1 PONGO(PONGO) į HUF
Ft0.00000252535974
1 PONGO(PONGO) į CZK
0.00000015666264
1 PONGO(PONGO) į KWD
د.ك0.000000002288415
1 PONGO(PONGO) į ILS
0.00000002498499
1 PONGO(PONGO) į AOA
Kz0.00000683950971
1 PONGO(PONGO) į BHD
.د.ب0.000000002828631
1 PONGO(PONGO) į BMD
$0.000000007503
1 PONGO(PONGO) į DKK
kr0.00000004786914
1 PONGO(PONGO) į HNL
L0.00000019665363
1 PONGO(PONGO) į MUR
0.00000034183668
1 PONGO(PONGO) į NAD
$0.00000013190274
1 PONGO(PONGO) į NOK
kr0.00000007457982
1 PONGO(PONGO) į NZD
$0.00000001260504
1 PONGO(PONGO) į PAB
B/.0.000000007503
1 PONGO(PONGO) į PGK
K0.00000003181272
1 PONGO(PONGO) į QAR
ر.ق0.00000002731092
1 PONGO(PONGO) į RSD
дин.0.00000075187563

Išsamesnei PONGO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PONGO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PONGO

Kiek PONGO(PONGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PONGO kaina USD valiuta yra 0.000000007503USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PONGO į USD kaina?
Dabartinė PONGO kaina USD valiuta yra $ 0.000000007503. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PONGO rinkos kapitalizacija?
PONGO rinkos kapitalizacija yra $ 750.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PONGO apyvartoje?
PONGO apyvartoje yra 100.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PONGO kaina?
PONGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000198118835201USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PONGO kaina?
PONGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000000590108406USD.
Kokia yra PONGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PONGO yra $ 1.67KUSD.
Ar PONGO kaina šiais metais kils?
PONGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PONGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

