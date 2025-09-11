PONGO (PONGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000007503. Per pastarąsias 24 valandas PONGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000006311 iki aukščiausios $ 0.0000000102 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PONGO kaina yra $ 0.000000198118835201, o žemiausia – $ 0.00000000590108406.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PONGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +71.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PONGO (PONGO) rinkos informacija
No.2094
$ 750.30K
$ 1.67K
$ 750.30K
100.00T
99,999,999,999,999
XRP
Dabartinė PONGO rinkos kapitalizacija yra $ 750.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.67K. PONGO apyvartoje yra 100.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 750.30K
PONGO (PONGO) kainos istorija USD
Stebėkite PONGO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000005142
+0.69%
30 dienų
$ -0.000000004197
-35.88%
60 dienų
$ -0.000000007197
-48.96%
90 dienų
$ -0.000000000097
-1.28%
PONGO kainos pokytis šiandien
Šiandien PONGO užfiksuotas $ +0.00000000005142 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PONGO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000004197 (-35.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PONGO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PONGO rodiklis pasikeitė $ -0.000000007197 (-48.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PONGO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000097 (-1.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PONGO (PONGO) pokyčius?
Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.
PONGO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PONGO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PONGO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PONGO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PONGO (PONGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PONGO (PONGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PONGO prognozes.
Supratimas apie PONGO (PONGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PONGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PONGO (PONGO)
Ieškote, kaip nusipirkti PONGO? Viskas paprasta ir patogu! PONGO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.