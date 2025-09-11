Daugiau apie PNDC

Pond Coin logotipas

Pond Coin kaina(PNDC)

1 PNDC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000010406
$0.00000010406$0.00000010406
-0.18%1D
USD
Pond Coin (PNDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:38(UTC+8)

Pond Coin (PNDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000102
$ 0.000000102$ 0.000000102
24 val. žemiausia
$ 0.00000011634
$ 0.00000011634$ 0.00000011634
24 val. aukščiausia

$ 0.000000102
$ 0.000000102$ 0.000000102

$ 0.00000011634
$ 0.00000011634$ 0.00000011634

$ 0.000002987715549875
$ 0.000002987715549875$ 0.000002987715549875

$ 0.000000000000000003
$ 0.000000000000000003$ 0.000000000000000003

-0.37%

-0.18%

-13.70%

-13.70%

Pond Coin (PNDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000010412. Per pastarąsias 24 valandas PNDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000102 iki aukščiausios $ 0.00000011634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNDC kaina yra $ 0.000002987715549875, o žemiausia – $ 0.000000000000000003.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pond Coin (PNDC) rinkos informacija

No.3936

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

0.00
0.00 0.00

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

0.00%

ETH

Dabartinė Pond Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.14K. PNDC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 22551271108212. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.35M

Pond Coin (PNDC) kainos istorija USD

Stebėkite Pond Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000001876-0.18%
30 dienų$ -0.00000006422-38.15%
60 dienų$ -0.00000008908-46.11%
90 dienų$ +0.00000006583+171.92%
Pond Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien PNDC užfiksuotas $ -0.0000000001876 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pond Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000006422 (-38.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pond Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNDC rodiklis pasikeitė $ -0.00000008908 (-46.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pond Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000006583 (+171.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pond Coin (PNDC) pokyčius?

Peržiūrėkite Pond Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pond Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PNDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pond Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pond Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pond Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pond Coin (PNDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pond Coin (PNDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pond Coin prognozes.

Peržiūrėkite Pond Coin kainos prognozę dabar!

Pond Coin (PNDC) Tokenomika

Supratimas apie Pond Coin (PNDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pond Coin (PNDC)

Ieškote, kaip nusipirkti Pond Coin? Viskas paprasta ir patogu! Pond Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PNDC į vietos valiutas

1 Pond Coin(PNDC) į VND
0.0027399178
1 Pond Coin(PNDC) į AUD
A$0.0000001572212
1 Pond Coin(PNDC) į GBP
0.0000000760076
1 Pond Coin(PNDC) į EUR
0.000000088502
1 Pond Coin(PNDC) į USD
$0.00000010412
1 Pond Coin(PNDC) į MYR
RM0.0000004393864
1 Pond Coin(PNDC) į TRY
0.0000042991148
1 Pond Coin(PNDC) į JPY
¥0.00001530564
1 Pond Coin(PNDC) į ARS
ARS$0.00014831894
1 Pond Coin(PNDC) į RUB
0.00000879814
1 Pond Coin(PNDC) į INR
0.0000091917136
1 Pond Coin(PNDC) į IDR
Rp0.0017068849728
1 Pond Coin(PNDC) į KRW
0.00014501313
1 Pond Coin(PNDC) į PHP
0.0000059598288
1 Pond Coin(PNDC) į EGP
￡E.0.0000050144192
1 Pond Coin(PNDC) į BRL
R$0.000000562248
1 Pond Coin(PNDC) į CAD
C$0.0000001436856
1 Pond Coin(PNDC) į BDT
0.000012681816
1 Pond Coin(PNDC) į NGN
0.0001570431548
1 Pond Coin(PNDC) į COP
$0.0004083128272
1 Pond Coin(PNDC) į ZAR
R.0.0000018231412
1 Pond Coin(PNDC) į UAH
0.0000042980736
1 Pond Coin(PNDC) į VES
Bs0.00001624272
1 Pond Coin(PNDC) į CLP
$0.00010005932
1 Pond Coin(PNDC) į PKR
Rs0.0000295711212
1 Pond Coin(PNDC) į KZT
0.0000561290096
1 Pond Coin(PNDC) į THB
฿0.000003311016
1 Pond Coin(PNDC) į TWD
NT$0.0000031621244
1 Pond Coin(PNDC) į AED
د.إ0.0000003821204
1 Pond Coin(PNDC) į CHF
Fr0.0000000822548
1 Pond Coin(PNDC) į HKD
HK$0.0000008100536
1 Pond Coin(PNDC) į AMD
֏0.0000397852932
1 Pond Coin(PNDC) į MAD
.د.م0.0000009402036
1 Pond Coin(PNDC) į MXN
$0.0000019376732
1 Pond Coin(PNDC) į SAR
ريال0.00000039045
1 Pond Coin(PNDC) į PLN
0.000000380038
1 Pond Coin(PNDC) į RON
лв0.0000004518808
1 Pond Coin(PNDC) į SEK
kr0.0000009745632
1 Pond Coin(PNDC) į BGN
лв0.0000001738804
1 Pond Coin(PNDC) į HUF
Ft0.0000350447096
1 Pond Coin(PNDC) į CZK
0.0000021750668
1 Pond Coin(PNDC) į KWD
د.ك0.0000000317566
1 Pond Coin(PNDC) į ILS
0.0000003456784
1 Pond Coin(PNDC) į AOA
Kz0.0000949126684
1 Pond Coin(PNDC) į BHD
.د.ب0.00000003914912
1 Pond Coin(PNDC) į BMD
$0.00000010412
1 Pond Coin(PNDC) į DKK
kr0.0000006642856
1 Pond Coin(PNDC) į HNL
L0.0000027289852
1 Pond Coin(PNDC) į MUR
0.0000047437072
1 Pond Coin(PNDC) į NAD
$0.0000018304296
1 Pond Coin(PNDC) į NOK
kr0.000001035994
1 Pond Coin(PNDC) į NZD
$0.0000001749216
1 Pond Coin(PNDC) į PAB
B/.0.00000010412
1 Pond Coin(PNDC) į PGK
K0.0000004414688
1 Pond Coin(PNDC) į QAR
ر.ق0.0000003789968
1 Pond Coin(PNDC) į RSD
дин.0.0000104369888

Pond Coin išteklius

Išsamesnei Pond Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Pond Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pond Coin

Kiek Pond Coin(PNDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNDC kaina USD valiuta yra 0.00000010412USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNDC į USD kaina?
Dabartinė PNDC kaina USD valiuta yra $ 0.00000010412. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pond Coin rinkos kapitalizacija?
PNDC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNDC apyvartoje?
PNDC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNDC kaina?
PNDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000002987715549875USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNDC kaina?
PNDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000000000003USD.
Kokia yra PNDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNDC yra $ 57.14KUSD.
Ar PNDC kaina šiais metais kils?
PNDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:38(UTC+8)

Pond Coin (PNDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

