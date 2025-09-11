Pond Coin (PNDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000010412. Per pastarąsias 24 valandas PNDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000102 iki aukščiausios $ 0.00000011634 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNDC kaina yra $ 0.000002987715549875, o žemiausia – $ 0.000000000000000003.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pond Coin (PNDC) rinkos informacija
No.3936
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
0.00
0.00 0.00
22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212
22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212
0.00%
ETH
Dabartinė Pond Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.14K. PNDC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 22551271108212. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.35M
Pond Coin (PNDC) kainos istorija USD
Stebėkite Pond Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000001876
-0.18%
30 dienų
$ -0.00000006422
-38.15%
60 dienų
$ -0.00000008908
-46.11%
90 dienų
$ +0.00000006583
+171.92%
Pond Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien PNDC užfiksuotas $ -0.0000000001876 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pond Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000006422 (-38.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pond Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNDC rodiklis pasikeitė $ -0.00000008908 (-46.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pond Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000006583 (+171.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pond Coin (PNDC) pokyčius?
Pond Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pond Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PNDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pond Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pond Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pond Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pond Coin (PNDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pond Coin (PNDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pond Coin prognozes.
Supratimas apie Pond Coin (PNDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pond Coin (PNDC)
Ieškote, kaip nusipirkti Pond Coin? Viskas paprasta ir patogu! Pond Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.