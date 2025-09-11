Poollotto.finance (PLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.803. Per pastarąsias 24 valandas PLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8 iki aukščiausios $ 0.803 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLT kaina yra $ 20.537504511928866, o žemiausia – $ 0.43042255471789787.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Poollotto.finance (PLT) rinkos informacija
No.4426
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.98K
$ 55.98K$ 55.98K
$ 15.42M
$ 15.42M$ 15.42M
0.00
0.00 0.00
19,200,000
19,200,000 19,200,000
BSC
Dabartinė Poollotto.finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.98K. PLT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 19200000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.42M
Poollotto.finance (PLT) kainos istorija USD
Stebėkite Poollotto.finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00096
+0.12%
30 dienų
$ -0.171
-17.56%
60 dienų
$ -0.633
-44.09%
90 dienų
$ -0.592
-42.44%
Poollotto.finance kainos pokytis šiandien
Šiandien PLT užfiksuotas $ +0.00096 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Poollotto.finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.171 (-17.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Poollotto.finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLT rodiklis pasikeitė $ -0.633 (-44.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Poollotto.finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.592 (-42.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Poollotto.finance (PLT) pokyčius?
Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.
Poollotto.finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti PLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Poollotto.finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Poollotto.finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Poollotto.finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Poollotto.finance (PLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Poollotto.finance (PLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Poollotto.finance prognozes.
Supratimas apie Poollotto.finance (PLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Poollotto.finance (PLT)
Ieškote, kaip nusipirkti Poollotto.finance?
