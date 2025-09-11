Daugiau apie PIT

Pitbull logotipas

Pitbull kaina(PIT)

1 PIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000002833
$0.0000000002833$0.0000000002833
-3.50%1D
USD
Pitbull (PIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:17(UTC+8)

Pitbull (PIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000002752
$ 0.0000000002752$ 0.0000000002752
24 val. žemiausia
$ 0.0000000002947
$ 0.0000000002947$ 0.0000000002947
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000002752
$ 0.0000000002752$ 0.0000000002752

$ 0.0000000002947
$ 0.0000000002947$ 0.0000000002947

$ 0.00000001
$ 0.00000001$ 0.00000001

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-3.50%

+8.66%

+8.66%

Pitbull (PIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000002834. Per pastarąsias 24 valandas PIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000002752 iki aukščiausios $ 0.0000000002947 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIT kaina yra $ 0.00000001, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pitbull (PIT) rinkos informacija

No.1124

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

$ 28.34M
$ 28.34M$ 28.34M

40,192.16T
40,192.16T 40,192.16T

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000

40.19%

BSC

Dabartinė Pitbull rinkos kapitalizacija yra $ 11.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.02K. PIT apyvartoje yra 40,192.16T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.34M

Pitbull (PIT) kainos istorija USD

Stebėkite Pitbull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000010275-3.50%
30 dienų$ +0.0000000000158+5.90%
60 dienų$ +0.000000000033+13.17%
90 dienų$ +0.000000000053+23.00%
Pitbull kainos pokytis šiandien

Šiandien PIT užfiksuotas $ -0.000000000010275 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pitbull 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000000158 (+5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pitbull 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIT rodiklis pasikeitė $ +0.000000000033 (+13.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pitbull 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000000053 (+23.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pitbull (PIT) pokyčius?

Peržiūrėkite Pitbull kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pitbull (PIT)

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Pitbull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pitbull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pitbull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pitbull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pitbull kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pitbull (PIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pitbull (PIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pitbull prognozes.

Peržiūrėkite Pitbull kainos prognozę dabar!

Pitbull (PIT) Tokenomika

Supratimas apie Pitbull (PIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Kaip pirkti Pitbull (PIT)

Ieškote, kaip nusipirkti Pitbull? Viskas paprasta ir patogu! Pitbull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PIT į vietos valiutas

Pitbull išteklius

Išsamesnei Pitbull analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pitbull

Kiek Pitbull(PIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIT kaina USD valiuta yra 0.0000000002834USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIT į USD kaina?
Dabartinė PIT kaina USD valiuta yra $ 0.0000000002834. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pitbull rinkos kapitalizacija?
PIT rinkos kapitalizacija yra $ 11.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIT apyvartoje?
PIT apyvartoje yra 40,192.16TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIT kaina?
PIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000001USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIT kaina?
PIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIT yra $ 61.02KUSD.
Ar PIT kaina šiais metais kils?
PIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

