Pitbull (PIT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000002834. Per pastarąsias 24 valandas PIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000002752 iki aukščiausios $ 0.0000000002947 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIT kaina yra $ 0.00000001, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pitbull (PIT) rinkos informacija
Dabartinė Pitbull rinkos kapitalizacija yra $ 11.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.02K. PIT apyvartoje yra 40,192.16T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.34M
Pitbull (PIT) kainos istorija USD
Stebėkite Pitbull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000010275
-3.50%
30 dienų
$ +0.0000000000158
+5.90%
60 dienų
$ +0.000000000033
+13.17%
90 dienų
$ +0.000000000053
+23.00%
Pitbull kainos pokytis šiandien
Šiandien PIT užfiksuotas $ -0.000000000010275 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pitbull 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000000158 (+5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pitbull 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIT rodiklis pasikeitė $ +0.000000000033 (+13.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pitbull 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000000053 (+23.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pitbull (PIT) pokyčius?
Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.
Pitbull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pitbull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PITstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pitbull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pitbull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pitbull kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pitbull (PIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pitbull (PIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pitbull prognozes.
Supratimas apie Pitbull (PIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pitbull (PIT)
Ieškote, kaip nusipirkti Pitbull? Viskas paprasta ir patogu! Pitbull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.