Pikaboss (PIKABOSS) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000004874. Per pastarąsias 24 valandas PIKABOSS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000004874 iki aukščiausios $ 0.000000056 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIKABOSS kaina yra $ 0.000004170812336674, o žemiausia – $ 0.000000000004630634.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIKABOSS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pikaboss (PIKABOSS) rinkos informacija
No.887
$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M
$ 192.57
$ 192.57$ 192.57
$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M
420.69T
420.69T 420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Pikaboss rinkos kapitalizacija yra $ 20.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 192.57. PIKABOSS apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.50M
Pikaboss (PIKABOSS) kainos istorija USD
Stebėkite Pikaboss kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000011576
-2.32%
30 dienų
$ -0.0000000074
-13.19%
60 dienų
$ -0.00000000884
-15.36%
90 dienų
$ -0.00000000391
-7.43%
Pikaboss kainos pokytis šiandien
Šiandien PIKABOSS užfiksuotas $ -0.0000000011576 (-2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pikaboss 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000074 (-13.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pikaboss 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIKABOSS rodiklis pasikeitė $ -0.00000000884 (-15.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pikaboss 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000391 (-7.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pikaboss (PIKABOSS) pokyčius?
Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.
Pikaboss galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pikaboss investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pikaboss, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pikaboss kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pikaboss (PIKABOSS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pikaboss (PIKABOSS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pikaboss prognozes.
Supratimas apie Pikaboss (PIKABOSS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIKABOSSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pikaboss (PIKABOSS)
Ieškote, kaip nusipirkti Pikaboss? Viskas paprasta ir patogu! Pikaboss lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.