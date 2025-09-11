Daugiau apie PI

Pi Network logotipas

Pi Network kaina(PI)

1 PI į USD – tiesioginė kaina:

Pi Network (PI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:38(UTC+8)

Pi Network (PI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.10%

+0.40%

-0.37%

-0.37%

Pi Network (PI) realiojo laiko kaina yra $ 0.34588. Per pastarąsias 24 valandas PI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3411 iki aukščiausios $ 0.3465 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PI kaina yra $ 2.9816444104522235, o žemiausia – $ 0.3303824038675035.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PI per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pi Network (PI) rinkos informacija

No.44

8.04%

0.07%

PINETWORK

Dabartinė Pi Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.78B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 870.53K. PI apyvartoje yra 8.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.59B

Pi Network (PI) kainos istorija USD

Stebėkite Pi Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001378+0.40%
30 dienų$ -0.03778-9.85%
60 dienų$ -0.12255-26.17%
90 dienų$ -0.20524-37.25%
Pi Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PI užfiksuotas $ +0.001378 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pi Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03778 (-9.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pi Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PI rodiklis pasikeitė $ -0.12255 (-26.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pi Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.20524 (-37.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pi Network (PI) pokyčius?

Peržiūrėkite Pi Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pi Network (PI)

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Pi Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pi Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pi Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pi Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pi Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pi Network (PI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pi Network (PI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pi Network prognozes.

Peržiūrėkite Pi Network kainos prognozę dabar!

Pi Network (PI) Tokenomika

Supratimas apie Pi Network (PI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pi Network (PI)

Ieškote, kaip nusipirkti Pi Network? Viskas paprasta ir patogu! Pi Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PI į vietos valiutas

Pi Network išteklius

Išsamesnei Pi Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pi Network

Kiek Pi Network(PI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PI kaina USD valiuta yra 0.34588USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PI į USD kaina?
Dabartinė PI kaina USD valiuta yra $ 0.34588. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pi Network rinkos kapitalizacija?
PI rinkos kapitalizacija yra $ 2.78BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PI apyvartoje?
PI apyvartoje yra 8.04BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PI kaina?
PI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9816444104522235USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PI kaina?
PI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3303824038675035USD.
Kokia yra PI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PI yra $ 870.53KUSD.
Ar PI kaina šiais metais kils?
PI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

