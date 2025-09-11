Pi Network (PI) realiojo laiko kaina yra $ 0.34588. Per pastarąsias 24 valandas PI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3411 iki aukščiausios $ 0.3465 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PI kaina yra $ 2.9816444104522235, o žemiausia – $ 0.3303824038675035.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PI per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pi Network (PI) rinkos informacija
$ 2.78B
$ 870.53K
$ 34.59B
8.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
8.04%
0.07%
PINETWORK
Dabartinė Pi Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.78B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 870.53K. PI apyvartoje yra 8.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.59B
Pi Network (PI) kainos istorija USD
Stebėkite Pi Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001378
+0.40%
30 dienų
$ -0.03778
-9.85%
60 dienų
$ -0.12255
-26.17%
90 dienų
$ -0.20524
-37.25%
Pi Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PI užfiksuotas $ +0.001378 (+0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pi Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03778 (-9.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pi Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PI rodiklis pasikeitė $ -0.12255 (-26.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pi Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.20524 (-37.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pi Network (PI) pokyčius?
Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.
Pi Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pi Network (PI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pi Network (PI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pi Network prognozes.
Supratimas apie Pi Network (PI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pi Network (PI)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.