Pentagon Games kaina(PEN)

1 PEN į USD – tiesioginė kaina:

Pentagon Games (PEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:50:58(UTC+8)

Pentagon Games (PEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Pentagon Games (PEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001654. Per pastarąsias 24 valandas PEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001634 iki aukščiausios $ 0.001701 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEN kaina yra $ 0.17572123813221321, o žemiausia – $ 0.001643069060923693.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -2.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pentagon Games (PEN) rinkos informacija

No.2497

ETH

Dabartinė Pentagon Games rinkos kapitalizacija yra $ 463.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.47K. PEN apyvartoje yra 280.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.65M

Pentagon Games (PEN) kainos istorija USD

Stebėkite Pentagon Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004085-2.41%
30 dienų$ -0.000423-20.37%
60 dienų$ -0.00036-17.88%
90 dienų$ -0.001458-46.86%
Pentagon Games kainos pokytis šiandien

Šiandien PEN užfiksuotas $ -0.00004085 (-2.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pentagon Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000423 (-20.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pentagon Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEN rodiklis pasikeitė $ -0.00036 (-17.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pentagon Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001458 (-46.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pentagon Games (PEN) pokyčius?

Peržiūrėkite Pentagon Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pentagon Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pentagon Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pentagon Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pentagon Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pentagon Games (PEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pentagon Games (PEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pentagon Games prognozes.

Peržiūrėkite Pentagon Games kainos prognozę dabar!

Pentagon Games (PEN) Tokenomika

Supratimas apie Pentagon Games (PEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pentagon Games (PEN)

Ieškote, kaip nusipirkti Pentagon Games? Viskas paprasta ir patogu! Pentagon Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEN į vietos valiutas

1 Pentagon Games(PEN) į VND
43.52501
1 Pentagon Games(PEN) į AUD
A$0.00249754
1 Pentagon Games(PEN) į GBP
0.00120742
1 Pentagon Games(PEN) į EUR
0.0014059
1 Pentagon Games(PEN) į USD
$0.001654
1 Pentagon Games(PEN) į MYR
RM0.00697988
1 Pentagon Games(PEN) į TRY
0.06826058
1 Pentagon Games(PEN) į JPY
¥0.243138
1 Pentagon Games(PEN) į ARS
ARS$2.356123
1 Pentagon Games(PEN) į RUB
0.13974646
1 Pentagon Games(PEN) į INR
0.14575048
1 Pentagon Games(PEN) į IDR
Rp27.11474976
1 Pentagon Games(PEN) į KRW
2.30041628
1 Pentagon Games(PEN) į PHP
0.09457572
1 Pentagon Games(PEN) į EGP
￡E.0.0796401
1 Pentagon Games(PEN) į BRL
R$0.0089316
1 Pentagon Games(PEN) į CAD
C$0.00228252
1 Pentagon Games(PEN) į BDT
0.2014572
1 Pentagon Games(PEN) į NGN
2.49471166
1 Pentagon Games(PEN) į COP
$6.48626024
1 Pentagon Games(PEN) į ZAR
R.0.02891192
1 Pentagon Games(PEN) į UAH
0.06827712
1 Pentagon Games(PEN) į VES
Bs0.258024
1 Pentagon Games(PEN) į CLP
$1.589494
1 Pentagon Games(PEN) į PKR
Rs0.46975254
1 Pentagon Games(PEN) į KZT
0.89163832
1 Pentagon Games(PEN) į THB
฿0.05256412
1 Pentagon Games(PEN) į TWD
NT$0.05016582
1 Pentagon Games(PEN) į AED
د.إ0.00607018
1 Pentagon Games(PEN) į CHF
Fr0.00130666
1 Pentagon Games(PEN) į HKD
HK$0.01286812
1 Pentagon Games(PEN) į AMD
֏0.63200994
1 Pentagon Games(PEN) į MAD
.د.م0.01493562
1 Pentagon Games(PEN) į MXN
$0.03074786
1 Pentagon Games(PEN) į SAR
ريال0.0062025
1 Pentagon Games(PEN) į PLN
0.00602056
1 Pentagon Games(PEN) į RON
лв0.00716182
1 Pentagon Games(PEN) į SEK
kr0.01544836
1 Pentagon Games(PEN) į BGN
лв0.00276218
1 Pentagon Games(PEN) į HUF
Ft0.55577708
1 Pentagon Games(PEN) į CZK
0.0344859
1 Pentagon Games(PEN) į KWD
د.ك0.00050447
1 Pentagon Games(PEN) į ILS
0.00549128
1 Pentagon Games(PEN) į AOA
Kz1.51326114
1 Pentagon Games(PEN) į BHD
.د.ب0.000623558
1 Pentagon Games(PEN) į BMD
$0.001654
1 Pentagon Games(PEN) į DKK
kr0.01055252
1 Pentagon Games(PEN) į HNL
L0.04335134
1 Pentagon Games(PEN) į MUR
0.075257
1 Pentagon Games(PEN) į NAD
$0.02907732
1 Pentagon Games(PEN) į NOK
kr0.01642422
1 Pentagon Games(PEN) į NZD
$0.00277872
1 Pentagon Games(PEN) į PAB
B/.0.001654
1 Pentagon Games(PEN) į PGK
K0.00701296
1 Pentagon Games(PEN) į QAR
ر.ق0.00602056
1 Pentagon Games(PEN) į RSD
дин.0.16561502

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pentagon Games

Kiek Pentagon Games(PEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEN kaina USD valiuta yra 0.001654USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEN į USD kaina?
Dabartinė PEN kaina USD valiuta yra $ 0.001654. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pentagon Games rinkos kapitalizacija?
PEN rinkos kapitalizacija yra $ 463.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEN apyvartoje?
PEN apyvartoje yra 280.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEN kaina?
PEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17572123813221321USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEN kaina?
PEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001643069060923693USD.
Kokia yra PEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEN yra $ 75.47KUSD.
Ar PEN kaina šiais metais kils?
PEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:50:58(UTC+8)

