Pentagon Games (PEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001654. Per pastarąsias 24 valandas PEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001634 iki aukščiausios $ 0.001701 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEN kaina yra $ 0.17572123813221321, o žemiausia – $ 0.001643069060923693.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -2.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pentagon Games (PEN) rinkos informacija
$ 463.78K
$ 75.47K
$ 1.65M
280.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
28.04%
ETH
Dabartinė Pentagon Games rinkos kapitalizacija yra $ 463.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 75.47K. PEN apyvartoje yra 280.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.65M
Pentagon Games (PEN) kainos istorija USD
Stebėkite Pentagon Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004085
-2.41%
30 dienų
$ -0.000423
-20.37%
60 dienų
$ -0.00036
-17.88%
90 dienų
$ -0.001458
-46.86%
Pentagon Games kainos pokytis šiandien
Šiandien PEN užfiksuotas $ -0.00004085 (-2.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pentagon Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000423 (-20.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pentagon Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEN rodiklis pasikeitė $ -0.00036 (-17.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pentagon Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001458 (-46.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pentagon Games (PEN) pokyčius?
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
Pentagon Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pentagon Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pentagon Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pentagon Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pentagon Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pentagon Games (PEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pentagon Games (PEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pentagon Games prognozes.
Supratimas apie Pentagon Games (PEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pentagon Games (PEN)
Ieškote, kaip nusipirkti Pentagon Games? Viskas paprasta ir patogu! Pentagon Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.