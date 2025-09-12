Pentagon Games (PEN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pentagon Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PEN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pentagon Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pentagon Games kainos prognozė
$0.001692
+0.65%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:43:35(UTC+8)

Pentagon Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pentagon Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001692 prekybos kainą 2025 m.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pentagon Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001776 prekybos kainą 2026 m.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PEN ateities kaina yra $ 0.001865 su 10.25% augimo norma.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PEN ateities kaina yra $ 0.001958 su 15.76% augimo norma.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002056, o augimo norma – 21.55%.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002159, o augimo norma – 27.63%.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pentagon Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003517 prekybos kainą.

Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pentagon Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005729 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001692
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001776
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001865
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001958
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002056
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002159
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002267
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002380
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002499
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002624
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002756
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002893
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003038
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003190
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003350
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003517
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pentagon Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001692
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001692
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001693
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001698
    0.41%
Pentagon Games (PEN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PEN kaina yra $0.001692. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pentagon Games (PEN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PEN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001692. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pentagon Games (PEN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PEN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001693. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pentagon Games (PEN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PEN kaina yra $0.001698. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pentagon Games kainų statistika

$ 0.001692
+0.65%

$ 474.16K
280.40M
$ 93.15K
--

Naujausia PEN kaina yra $ 0.001692. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.65%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 93.15K.
Be to, PEN turi 280.40M apyvartą ir $ 474.16K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pentagon Games (PEN)

Bandote įsigyti PEN? Dabar galite PEN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pentagon Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PEN dabar

Pentagon Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pentagon Games, dabartinė Pentagon Games kaina yra 0.001691USD. Apyvartinė Pentagon Games (PEN) pasiūla yra 0.00 PEN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $474.16K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000002
    $ 0.001701
    $ 0.001666
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000064
    $ 0.001784
    $ 0.001634
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.000363
    $ 0.002092
    $ 0.001634
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pentagon Games kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pentagon Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.001784 ir žemiausia $0.001634. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo PEN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pentagon Games įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000363 vertę. Tai rodo, kad PEN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pentagon Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PEN kainų istoriją

Kaip veikia Pentagon Games (PEN) kainų prognozės modulis?

Pentagon Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PEN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pentagon Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PEN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pentagon Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PEN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PEN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pentagon Games potencialą.

Kodėl PEN kainų prognozė yra svarbi?

PEN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PEN dabar?
Pagal jūsų prognozes, PEN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PEN kainų prognozė?
Remiantis Pentagon Games (PEN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PEN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PEN 2026 m.?
1 vieneto Pentagon Games (PEN) kaina šiandien yra $0.001692. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PEN kaina 2027 m.?
Pentagon Games (PEN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PEN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PEN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pentagon Games (PEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PEN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pentagon Games (PEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PEN 2030 m.?
1 vieneto Pentagon Games (PEN) kaina šiandien yra $0.001692. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PEN kainų prognozė 2040 metams?
Pentagon Games (PEN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PEN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:43:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.