Purple Bitcoin (PBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3744. Per pastarąsias 24 valandas PBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.374 iki aukščiausios $ 0.3993 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PBTC kaina yra $ 1.2751318968681968, o žemiausia – $ 0.028456991217276392.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PBTC per pastarąją valandą pasikeitė -1.45%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Purple Bitcoin (PBTC) rinkos informacija
$ 216.19K
$ 7.23M
19,312,946
Dabartinė Purple Bitcoin rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 216.19K. PBTC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 19312946. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.23M
Purple Bitcoin (PBTC) kainos istorija USD
Stebėkite Purple Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.011469
-2.97%
30 dienų
$ -0.0754
-16.77%
60 dienų
$ -0.1826
-32.79%
90 dienų
$ -0.0756
-16.80%
Purple Bitcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien PBTC užfiksuotas $ -0.011469 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Purple Bitcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0754 (-16.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Purple Bitcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PBTC rodiklis pasikeitė $ -0.1826 (-32.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Purple Bitcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0756 (-16.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.
Purple Bitcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Purple Bitcoin (PBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Purple Bitcoin (PBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Purple Bitcoin prognozes.
Supratimas apie Purple Bitcoin (PBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
