Purple Bitcoin kaina(PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) kainos grafikas realiu laiku
Purple Bitcoin (PBTC) kainos informacija (USD)

Purple Bitcoin (PBTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3744. Per pastarąsias 24 valandas PBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.374 iki aukščiausios $ 0.3993 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PBTC kaina yra $ 1.2751318968681968, o žemiausia – $ 0.028456991217276392.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PBTC per pastarąją valandą pasikeitė -1.45%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Purple Bitcoin (PBTC) rinkos informacija

$ 216.19K
$ 216.19K$ 216.19K

$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M

19,312,946
19,312,946 19,312,946

SOL

Dabartinė Purple Bitcoin rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 216.19K. PBTC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 19312946. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.23M

Purple Bitcoin (PBTC) kainos istorija USD

Stebėkite Purple Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

Šiandien$ -0.011469-2.97%
30 dienų$ -0.0754-16.77%
60 dienų$ -0.1826-32.79%
90 dienų$ -0.0756-16.80%
Purple Bitcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien PBTC užfiksuotas $ -0.011469 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Purple Bitcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0754 (-16.77%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Purple Bitcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PBTC rodiklis pasikeitė $ -0.1826 (-32.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Purple Bitcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0756 (-16.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Purple Bitcoin (PBTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Purple Bitcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Purple Bitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti PBTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Purple Bitcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Purple Bitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Purple Bitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Purple Bitcoin (PBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Purple Bitcoin (PBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Purple Bitcoin prognozes.

Peržiūrėkite Purple Bitcoin kainos prognozę dabar!

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomika

Supratimas apie Purple Bitcoin (PBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Purple Bitcoin (PBTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Purple Bitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Purple Bitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1 Purple Bitcoin(PBTC) į VND
9,852.336
1 Purple Bitcoin(PBTC) į AUD
A$0.565344
1 Purple Bitcoin(PBTC) į GBP
0.273312
1 Purple Bitcoin(PBTC) į EUR
0.31824
1 Purple Bitcoin(PBTC) į USD
$0.3744
1 Purple Bitcoin(PBTC) į MYR
RM1.579968
1 Purple Bitcoin(PBTC) į TRY
15.451488
1 Purple Bitcoin(PBTC) į JPY
¥55.0368
1 Purple Bitcoin(PBTC) į ARS
ARS$533.3328
1 Purple Bitcoin(PBTC) į RUB
31.633056
1 Purple Bitcoin(PBTC) į INR
32.992128
1 Purple Bitcoin(PBTC) į IDR
Rp6,137.703936
1 Purple Bitcoin(PBTC) į KRW
520.723008
1 Purple Bitcoin(PBTC) į PHP
21.408192
1 Purple Bitcoin(PBTC) į EGP
￡E.18.02736
1 Purple Bitcoin(PBTC) į BRL
R$2.02176
1 Purple Bitcoin(PBTC) į CAD
C$0.516672
1 Purple Bitcoin(PBTC) į BDT
45.60192
1 Purple Bitcoin(PBTC) į NGN
564.703776
1 Purple Bitcoin(PBTC) į COP
$1,468.232064
1 Purple Bitcoin(PBTC) į ZAR
R.6.544512
1 Purple Bitcoin(PBTC) į UAH
15.455232
1 Purple Bitcoin(PBTC) į VES
Bs58.4064
1 Purple Bitcoin(PBTC) į CLP
$359.7984
1 Purple Bitcoin(PBTC) į PKR
Rs106.333344
1 Purple Bitcoin(PBTC) į KZT
201.831552
1 Purple Bitcoin(PBTC) į THB
฿11.898432
1 Purple Bitcoin(PBTC) į TWD
NT$11.355552
1 Purple Bitcoin(PBTC) į AED
د.إ1.374048
1 Purple Bitcoin(PBTC) į CHF
Fr0.295776
1 Purple Bitcoin(PBTC) į HKD
HK$2.912832
1 Purple Bitcoin(PBTC) į AMD
֏143.061984
1 Purple Bitcoin(PBTC) į MAD
.د.م3.380832
1 Purple Bitcoin(PBTC) į MXN
$6.960096
1 Purple Bitcoin(PBTC) į SAR
ريال1.404
1 Purple Bitcoin(PBTC) į PLN
1.362816
1 Purple Bitcoin(PBTC) į RON
лв1.621152
1 Purple Bitcoin(PBTC) į SEK
kr3.496896
1 Purple Bitcoin(PBTC) į BGN
лв0.625248
1 Purple Bitcoin(PBTC) į HUF
Ft125.805888
1 Purple Bitcoin(PBTC) į CZK
7.80624
1 Purple Bitcoin(PBTC) į KWD
د.ك0.114192
1 Purple Bitcoin(PBTC) į ILS
1.243008
1 Purple Bitcoin(PBTC) į AOA
Kz342.542304
1 Purple Bitcoin(PBTC) į BHD
.د.ب0.1411488
1 Purple Bitcoin(PBTC) į BMD
$0.3744
1 Purple Bitcoin(PBTC) į DKK
kr2.388672
1 Purple Bitcoin(PBTC) į HNL
L9.813024
1 Purple Bitcoin(PBTC) į MUR
17.0352
1 Purple Bitcoin(PBTC) į NAD
$6.581952
1 Purple Bitcoin(PBTC) į NOK
kr3.717792
1 Purple Bitcoin(PBTC) į NZD
$0.628992
1 Purple Bitcoin(PBTC) į PAB
B/.0.3744
1 Purple Bitcoin(PBTC) į PGK
K1.587456
1 Purple Bitcoin(PBTC) į QAR
ر.ق1.362816
1 Purple Bitcoin(PBTC) į RSD
дин.37.488672

Išsamesnei Purple Bitcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Purple Bitcoin

Kiek Purple Bitcoin(PBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PBTC kaina USD valiuta yra 0.3744USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PBTC į USD kaina?
Dabartinė PBTC kaina USD valiuta yra $ 0.3744. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Purple Bitcoin rinkos kapitalizacija?
PBTC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PBTC apyvartoje?
PBTC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PBTC kaina?
PBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2751318968681968USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PBTC kaina?
PBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.028456991217276392USD.
Kokia yra PBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PBTC yra $ 216.19KUSD.
Ar PBTC kaina šiais metais kils?
PBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Purple Bitcoin (PBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
