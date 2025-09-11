Daugiau apie PAXG

PAX Gold logotipas

PAX Gold kaina(PAXG)

1 PAXG į USD – tiesioginė kaina:

$3,625.68
$3,625.68$3,625.68
-0.53%1D
USD
PAX Gold (PAXG) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

PAX Gold (PAXG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3,606.86
$ 3,606.86$ 3,606.86
24 val. žemiausia
$ 3,663.11
$ 3,663.11$ 3,663.11
24 val. aukščiausia

$ 3,606.86
$ 3,606.86$ 3,606.86

$ 3,663.11
$ 3,663.11$ 3,663.11

$ 3,676.3936302458997
$ 3,676.3936302458997$ 3,676.3936302458997

$ 1,387.97650287
$ 1,387.97650287$ 1,387.97650287

-0.18%

-0.53%

+2.04%

+2.04%

PAX Gold (PAXG) realiojo laiko kaina yra $ 3,625.67. Per pastarąsias 24 valandas PAXG svyravo nuo žemiausios kainos $ 3,606.86 iki aukščiausios $ 3,663.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAXG kaina yra $ 3,676.3936302458997, o žemiausia – $ 1,387.97650287.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAXG per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PAX Gold (PAXG) rinkos informacija

No.79

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

288.61K
288.61K 288.61K

--
----

288,605.107
288,605.107 288,605.107

0.02%

ETH

Dabartinė PAX Gold rinkos kapitalizacija yra $ 1.05B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.43M. PAXG apyvartoje yra 288.61K vienetų, o bendras kiekis siekia 288605.107. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05B

PAX Gold (PAXG) kainos istorija USD

Stebėkite PAX Gold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -19.3185-0.53%
30 dienų$ +274.91+8.20%
60 dienų$ +274.86+8.20%
90 dienų$ +182.98+5.31%
PAX Gold kainos pokytis šiandien

Šiandien PAXG užfiksuotas $ -19.3185 (-0.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PAX Gold 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +274.91 (+8.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PAX Gold 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAXG rodiklis pasikeitė $ +274.86 (+8.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PAX Gold 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +182.98 (+5.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PAX Gold (PAXG) pokyčius?

Peržiūrėkite PAX Gold kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PAX Gold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PAXGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PAX Gold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PAX Gold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PAX Gold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PAX Gold (PAXG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAX Gold (PAXG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAX Gold prognozes.

Peržiūrėkite PAX Gold kainos prognozę dabar!

PAX Gold (PAXG) Tokenomika

Supratimas apie PAX Gold (PAXG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAXGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PAX Gold (PAXG)

Ieškote, kaip nusipirkti PAX Gold? Viskas paprasta ir patogu! PAX Gold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PAXG į vietos valiutas

PAX Gold išteklius

Išsamesnei PAX Gold analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PAX Gold svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PAX Gold

Kiek PAX Gold(PAXG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAXG kaina USD valiuta yra 3,625.67USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAXG į USD kaina?
Dabartinė PAXG kaina USD valiuta yra $ 3,625.67. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PAX Gold rinkos kapitalizacija?
PAXG rinkos kapitalizacija yra $ 1.05BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAXG apyvartoje?
PAXG apyvartoje yra 288.61KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAXG kaina?
PAXG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3,676.3936302458997USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAXG kaina?
PAXG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,387.97650287USD.
Kokia yra PAXG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAXG yra $ 8.43MUSD.
Ar PAXG kaina šiais metais kils?
PAXG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAXG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

PAX Gold (PAXG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

