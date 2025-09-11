PAX Gold (PAXG) realiojo laiko kaina yra $ 3,625.67. Per pastarąsias 24 valandas PAXG svyravo nuo žemiausios kainos $ 3,606.86 iki aukščiausios $ 3,663.11 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAXG kaina yra $ 3,676.3936302458997, o žemiausia – $ 1,387.97650287.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAXG per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PAX Gold (PAXG) rinkos informacija
No.79
$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B
$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M
$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B
288.61K
288.61K 288.61K
--
----
288,605.107
288,605.107 288,605.107
0.02%
ETH
Dabartinė PAX Gold rinkos kapitalizacija yra $ 1.05B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.43M. PAXG apyvartoje yra 288.61K vienetų, o bendras kiekis siekia 288605.107. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05B
PAX Gold (PAXG) kainos istorija USD
Stebėkite PAX Gold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -19.3185
-0.53%
30 dienų
$ +274.91
+8.20%
60 dienų
$ +274.86
+8.20%
90 dienų
$ +182.98
+5.31%
PAX Gold kainos pokytis šiandien
Šiandien PAXG užfiksuotas $ -19.3185 (-0.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PAX Gold 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +274.91 (+8.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PAX Gold 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAXG rodiklis pasikeitė $ +274.86 (+8.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PAX Gold 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +182.98 (+5.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PAX Gold (PAXG) pokyčius?
Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
PAX Gold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PAX Gold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PAXGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PAX Gold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PAX Gold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PAX Gold kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PAX Gold (PAXG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAX Gold (PAXG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAX Gold prognozes.
Supratimas apie PAX Gold (PAXG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAXGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PAX Gold (PAXG)
Ieškote, kaip nusipirkti PAX Gold? Viskas paprasta ir patogu! PAX Gold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.