Palm Economy logotipas

Palm Economy kaina(PALM)

1 PALM į USD – tiesioginė kaina:

$0.000897
$0.000897$0.000897
-3.23%1D
USD
Palm Economy (PALM) kainos grafikas realiu laiku
Palm Economy (PALM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000897
$ 0.000897$ 0.000897
24 val. žemiausia
$ 0.00093
$ 0.00093$ 0.00093
24 val. aukščiausia

$ 0.000897
$ 0.000897$ 0.000897

$ 0.00093
$ 0.00093$ 0.00093

$ 0.001691097454007852
$ 0.001691097454007852$ 0.001691097454007852

$ 0.000854807936539667
$ 0.000854807936539667$ 0.000854807936539667

0.00%

-3.23%

+1.01%

+1.01%

Palm Economy (PALM) realiojo laiko kaina yra $ 0.000897. Per pastarąsias 24 valandas PALM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000897 iki aukščiausios $ 0.00093 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PALM kaina yra $ 0.001691097454007852, o žemiausia – $ 0.000854807936539667.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PALM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Palm Economy (PALM) rinkos informacija

No.9148

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

$ 44.85M
$ 44.85M$ 44.85M

0.00
0.00 0.00

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

0.00%

ADA

Dabartinė Palm Economy rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.94K. PALM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.85M

Palm Economy (PALM) kainos istorija USD

Stebėkite Palm Economy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002994-3.23%
30 dienų$ -0.000207-18.75%
60 dienų$ -0.000666-42.62%
90 dienų$ -0.001055-54.05%
Palm Economy kainos pokytis šiandien

Šiandien PALM užfiksuotas $ -0.00002994 (-3.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Palm Economy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000207 (-18.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Palm Economy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PALM rodiklis pasikeitė $ -0.000666 (-42.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Palm Economy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001055 (-54.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Palm Economy (PALM) pokyčius?

Peržiūrėkite Palm Economy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy's utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Palm Economy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PALMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Palm Economy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Palm Economy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Palm Economy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Palm Economy (PALM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Palm Economy (PALM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Palm Economy prognozes.

Peržiūrėkite Palm Economy kainos prognozę dabar!

Palm Economy (PALM) Tokenomika

Supratimas apie Palm Economy (PALM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PALMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Palm Economy (PALM)

Ieškote, kaip nusipirkti Palm Economy? Viskas paprasta ir patogu! Palm Economy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PALM į vietos valiutas

1 Palm Economy(PALM) į VND
23.604555
1 Palm Economy(PALM) į AUD
A$0.00135447
1 Palm Economy(PALM) į GBP
0.00066378
1 Palm Economy(PALM) į EUR
0.00076245
1 Palm Economy(PALM) į USD
$0.000897
1 Palm Economy(PALM) į MYR
RM0.00378534
1 Palm Economy(PALM) į TRY
0.03703713
1 Palm Economy(PALM) į JPY
¥0.131859
1 Palm Economy(PALM) į ARS
ARS$1.2777765
1 Palm Economy(PALM) į RUB
0.07695363
1 Palm Economy(PALM) į INR
0.0792051
1 Palm Economy(PALM) į IDR
Rp14.70491568
1 Palm Economy(PALM) į KRW
1.24929675
1 Palm Economy(PALM) į PHP
0.05136222
1 Palm Economy(PALM) į EGP
￡E.0.04319055
1 Palm Economy(PALM) į BRL
R$0.0048438
1 Palm Economy(PALM) į CAD
C$0.00123786
1 Palm Economy(PALM) į BDT
0.1092546
1 Palm Economy(PALM) į NGN
1.35293613
1 Palm Economy(PALM) į COP
$3.51763932
1 Palm Economy(PALM) į ZAR
R.0.01573338
1 Palm Economy(PALM) į UAH
0.03702816
1 Palm Economy(PALM) į VES
Bs0.139932
1 Palm Economy(PALM) į CLP
$0.862017
1 Palm Economy(PALM) į PKR
Rs0.25475697
1 Palm Economy(PALM) į KZT
0.48355476
1 Palm Economy(PALM) į THB
฿0.02854254
1 Palm Economy(PALM) į TWD
NT$0.02720601
1 Palm Economy(PALM) į AED
د.إ0.00329199
1 Palm Economy(PALM) į CHF
Fr0.00070863
1 Palm Economy(PALM) į HKD
HK$0.00697866
1 Palm Economy(PALM) į AMD
֏0.34275267
1 Palm Economy(PALM) į MAD
.د.م0.00809991
1 Palm Economy(PALM) į MXN
$0.01671111
1 Palm Economy(PALM) į SAR
ريال0.00336375
1 Palm Economy(PALM) į PLN
0.00326508
1 Palm Economy(PALM) į RON
лв0.00389298
1 Palm Economy(PALM) į SEK
kr0.00839592
1 Palm Economy(PALM) į BGN
лв0.00149799
1 Palm Economy(PALM) į HUF
Ft0.30191226
1 Palm Economy(PALM) į CZK
0.01872936
1 Palm Economy(PALM) į KWD
د.ك0.000273585
1 Palm Economy(PALM) į ILS
0.00298701
1 Palm Economy(PALM) į AOA
Kz0.81767829
1 Palm Economy(PALM) į BHD
.د.ب0.000338169
1 Palm Economy(PALM) į BMD
$0.000897
1 Palm Economy(PALM) į DKK
kr0.00572286
1 Palm Economy(PALM) į HNL
L0.02351037
1 Palm Economy(PALM) į MUR
0.04086732
1 Palm Economy(PALM) į NAD
$0.01576926
1 Palm Economy(PALM) į NOK
kr0.00891618
1 Palm Economy(PALM) į NZD
$0.00150696
1 Palm Economy(PALM) į PAB
B/.0.000897
1 Palm Economy(PALM) į PGK
K0.00380328
1 Palm Economy(PALM) į QAR
ر.ق0.00326508
1 Palm Economy(PALM) į RSD
дин.0.08988837

Palm Economy išteklius

Išsamesnei Palm Economy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Palm Economy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Palm Economy

Kiek Palm Economy(PALM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PALM kaina USD valiuta yra 0.000897USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PALM į USD kaina?
Dabartinė PALM kaina USD valiuta yra $ 0.000897. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Palm Economy rinkos kapitalizacija?
PALM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PALM apyvartoje?
PALM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PALM kaina?
PALM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001691097454007852USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PALM kaina?
PALM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000854807936539667USD.
Kokia yra PALM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PALM yra $ 5.94KUSD.
Ar PALM kaina šiais metais kils?
PALM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PALM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Palm Economy (PALM) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

