HashPack (PACK) realiojo laiko kaina yra $ 0.01821. Per pastarąsias 24 valandas PACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01773 iki aukščiausios $ 0.01821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PACK kaina yra $ 0.08582584139142052, o žemiausia – $ 0.013627247549730328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PACK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HashPack (PACK) rinkos informacija
2024-05-23 00:00:00
HBAR
Dabartinė HashPack rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 381.77. PACK apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.21M
HashPack (PACK) kainos istorija USD
Stebėkite HashPack kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002691
+1.50%
30 dienų
$ -0.00139
-7.10%
60 dienų
$ -0.00823
-31.13%
90 dienų
$ +0.00179
+10.90%
HashPack kainos pokytis šiandien
Šiandien PACK užfiksuotas $ +0.0002691 (+1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HashPack 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00139 (-7.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HashPack 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PACK rodiklis pasikeitė $ -0.00823 (-31.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HashPack 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00179 (+10.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HashPack (PACK) pokyčius?
HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.
HashPack kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HashPack (PACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HashPack (PACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HashPack prognozes.
Supratimas apie HashPack (PACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HashPack (PACK)
