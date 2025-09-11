Daugiau apie OZO

Ozone Chain logotipas

Ozone Chain kaina(OZO)

1 OZO į USD – tiesioginė kaina:

-0.29%1D
USD
Ozone Chain (OZO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:50(UTC+8)

Ozone Chain (OZO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.23%

-0.29%

+0.07%

+0.07%

Ozone Chain (OZO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1334. Per pastarąsias 24 valandas OZO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1318 iki aukščiausios $ 0.1342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZO kaina yra $ 0.5965759406483905, o žemiausia – $ 0.014414112181924503.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZO per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ozone Chain (OZO) rinkos informacija

No.3942

0.00%

OZO

Dabartinė Ozone Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.59K. OZO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.40M

Ozone Chain (OZO) kainos istorija USD

Stebėkite Ozone Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000388-0.29%
30 dienų$ -0.0016-1.19%
60 dienų$ -0.0036-2.63%
90 dienų$ +0.0079+6.29%
Ozone Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien OZO užfiksuotas $ -0.000388 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ozone Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0016 (-1.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ozone Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZO rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-2.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ozone Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0079 (+6.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ozone Chain (OZO) pokyčius?

Peržiūrėkite Ozone Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ozone Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OZOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ozone Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ozone Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ozone Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ozone Chain (OZO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ozone Chain (OZO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ozone Chain prognozes.

Peržiūrėkite Ozone Chain kainos prognozę dabar!

Ozone Chain (OZO) Tokenomika

Supratimas apie Ozone Chain (OZO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ozone Chain (OZO)

Ieškote, kaip nusipirkti Ozone Chain? Viskas paprasta ir patogu! Ozone Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OZO į vietos valiutas

1 Ozone Chain(OZO) į VND
3,510.421
1 Ozone Chain(OZO) į AUD
A$0.201434
1 Ozone Chain(OZO) į GBP
0.097382
1 Ozone Chain(OZO) į EUR
0.11339
1 Ozone Chain(OZO) į USD
$0.1334
1 Ozone Chain(OZO) į MYR
RM0.562948
1 Ozone Chain(OZO) į TRY
5.508086
1 Ozone Chain(OZO) į JPY
¥19.6098
1 Ozone Chain(OZO) į ARS
ARS$190.0283
1 Ozone Chain(OZO) į RUB
11.270966
1 Ozone Chain(OZO) į INR
11.769882
1 Ozone Chain(OZO) į IDR
Rp2,186.884896
1 Ozone Chain(OZO) į KRW
185.535388
1 Ozone Chain(OZO) į PHP
7.629146
1 Ozone Chain(OZO) į EGP
￡E.6.420542
1 Ozone Chain(OZO) į BRL
R$0.72036
1 Ozone Chain(OZO) į CAD
C$0.184092
1 Ozone Chain(OZO) į BDT
16.24812
1 Ozone Chain(OZO) į NGN
201.205886
1 Ozone Chain(OZO) į COP
$523.136104
1 Ozone Chain(OZO) į ZAR
R.2.331832
1 Ozone Chain(OZO) į UAH
5.506752
1 Ozone Chain(OZO) į VES
Bs20.8104
1 Ozone Chain(OZO) į CLP
$128.1974
1 Ozone Chain(OZO) į PKR
Rs37.886934
1 Ozone Chain(OZO) į KZT
71.913272
1 Ozone Chain(OZO) į THB
฿4.240786
1 Ozone Chain(OZO) į TWD
NT$4.050024
1 Ozone Chain(OZO) į AED
د.إ0.489578
1 Ozone Chain(OZO) į CHF
Fr0.105386
1 Ozone Chain(OZO) į HKD
HK$1.037852
1 Ozone Chain(OZO) į AMD
֏50.973474
1 Ozone Chain(OZO) į MAD
.د.م1.204602
1 Ozone Chain(OZO) į MXN
$2.48124
1 Ozone Chain(OZO) į SAR
ريال0.50025
1 Ozone Chain(OZO) į PLN
0.485576
1 Ozone Chain(OZO) į RON
лв0.577622
1 Ozone Chain(OZO) į SEK
kr1.24729
1 Ozone Chain(OZO) į BGN
лв0.222778
1 Ozone Chain(OZO) į HUF
Ft44.825068
1 Ozone Chain(OZO) į CZK
2.782724
1 Ozone Chain(OZO) į KWD
د.ك0.040687
1 Ozone Chain(OZO) į ILS
0.442888
1 Ozone Chain(OZO) į AOA
Kz122.048994
1 Ozone Chain(OZO) į BHD
.د.ب0.0502918
1 Ozone Chain(OZO) į BMD
$0.1334
1 Ozone Chain(OZO) į DKK
kr0.851092
1 Ozone Chain(OZO) į HNL
L3.496414
1 Ozone Chain(OZO) į MUR
6.077704
1 Ozone Chain(OZO) į NAD
$2.345172
1 Ozone Chain(OZO) į NOK
kr1.324662
1 Ozone Chain(OZO) į NZD
$0.224112
1 Ozone Chain(OZO) į PAB
B/.0.1334
1 Ozone Chain(OZO) į PGK
K0.565616
1 Ozone Chain(OZO) į QAR
ر.ق0.485576
1 Ozone Chain(OZO) į RSD
дин.13.358676

Ozone Chain išteklius

Išsamesnei Ozone Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ozone Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ozone Chain

Kiek Ozone Chain(OZO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OZO kaina USD valiuta yra 0.1334USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OZO į USD kaina?
Dabartinė OZO kaina USD valiuta yra $ 0.1334. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ozone Chain rinkos kapitalizacija?
OZO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OZO apyvartoje?
OZO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OZO kaina?
OZO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5965759406483905USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OZO kaina?
OZO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014414112181924503USD.
Kokia yra OZO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OZO yra $ 100.59KUSD.
Ar OZO kaina šiais metais kils?
OZO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OZO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:50(UTC+8)

