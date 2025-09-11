Ozone Chain (OZO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1334. Per pastarąsias 24 valandas OZO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1318 iki aukščiausios $ 0.1342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OZO kaina yra $ 0.5965759406483905, o žemiausia – $ 0.014414112181924503.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OZO per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ozone Chain (OZO) rinkos informacija
No.3942
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.59K
$ 100.59K$ 100.59K
$ 133.40M
$ 133.40M$ 133.40M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
OZO
Dabartinė Ozone Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.59K. OZO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.40M
Ozone Chain (OZO) kainos istorija USD
Stebėkite Ozone Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000388
-0.29%
30 dienų
$ -0.0016
-1.19%
60 dienų
$ -0.0036
-2.63%
90 dienų
$ +0.0079
+6.29%
Ozone Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien OZO užfiksuotas $ -0.000388 (-0.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ozone Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0016 (-1.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ozone Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OZO rodiklis pasikeitė $ -0.0036 (-2.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ozone Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0079 (+6.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ozone Chain (OZO) pokyčius?
Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.
Ozone Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ozone Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OZOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ozone Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ozone Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ozone Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ozone Chain (OZO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ozone Chain (OZO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ozone Chain prognozes.
Supratimas apie Ozone Chain (OZO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OZOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ozone Chain (OZO)
Ieškote, kaip nusipirkti Ozone Chain? Viskas paprasta ir patogu! Ozone Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.