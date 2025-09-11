Daugiau apie OVR

OVR Kainos informacija

OVR Baltoji knyga

OVR Oficiali svetainė

OVR Tokenomika

OVR Kainų prognozė

OVR Istorija

OVR pirkimo vadovas

OVRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

OVR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OVR logotipas

OVR kaina(OVR)

1 OVR į USD – tiesioginė kaina:

$0.1202
$0.1202$0.1202
+0.33%1D
USD
OVR (OVR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:35(UTC+8)

OVR (OVR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1112
$ 0.1112$ 0.1112
24 val. žemiausia
$ 0.1235
$ 0.1235$ 0.1235
24 val. aukščiausia

$ 0.1112
$ 0.1112$ 0.1112

$ 0.1235
$ 0.1235$ 0.1235

$ 4.115787653027664
$ 4.115787653027664$ 4.115787653027664

$ 0.02451178
$ 0.02451178$ 0.02451178

+0.08%

+0.33%

+0.92%

+0.92%

OVR (OVR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1202. Per pastarąsias 24 valandas OVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1112 iki aukščiausios $ 0.1235 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OVR kaina yra $ 4.115787653027664, o žemiausia – $ 0.02451178.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OVR per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OVR (OVR) rinkos informacija

No.1348

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

$ 100.41K
$ 100.41K$ 100.41K

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

50.99M
50.99M 50.99M

89,893,757
89,893,757 89,893,757

89,893,757
89,893,757 89,893,757

56.72%

ETH

Dabartinė OVR rinkos kapitalizacija yra $ 6.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.41K. OVR apyvartoje yra 50.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 89893757. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.81M

OVR (OVR) kainos istorija USD

Stebėkite OVR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000395+0.33%
30 dienų$ -0.024-16.65%
60 dienų$ +0.0195+19.36%
90 dienų$ +0.0276+29.80%
OVR kainos pokytis šiandien

Šiandien OVR užfiksuotas $ +0.000395 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OVR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.024 (-16.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OVR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OVR rodiklis pasikeitė $ +0.0195 (+19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OVR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0276 (+29.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OVR (OVR) pokyčius?

Peržiūrėkite OVR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OVR (OVR)

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.

OVR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OVR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OVRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OVR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OVR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OVR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OVR (OVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OVR (OVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OVR prognozes.

Peržiūrėkite OVR kainos prognozę dabar!

OVR (OVR) Tokenomika

Supratimas apie OVR (OVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OVR (OVR)

Ieškote, kaip nusipirkti OVR? Viskas paprasta ir patogu! OVR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OVR į vietos valiutas

1 OVR(OVR) į VND
3,163.063
1 OVR(OVR) į AUD
A$0.181502
1 OVR(OVR) į GBP
0.087746
1 OVR(OVR) į EUR
0.10217
1 OVR(OVR) į USD
$0.1202
1 OVR(OVR) į MYR
RM0.507244
1 OVR(OVR) į TRY
4.963058
1 OVR(OVR) į JPY
¥17.6694
1 OVR(OVR) į ARS
ARS$171.2249
1 OVR(OVR) į RUB
10.155698
1 OVR(OVR) į INR
10.605246
1 OVR(OVR) į IDR
Rp1,970.491488
1 OVR(OVR) į KRW
167.176564
1 OVR(OVR) į PHP
6.874238
1 OVR(OVR) į EGP
￡E.5.785226
1 OVR(OVR) į BRL
R$0.64908
1 OVR(OVR) į CAD
C$0.165876
1 OVR(OVR) į BDT
14.64036
1 OVR(OVR) į NGN
181.296458
1 OVR(OVR) į COP
$471.371512
1 OVR(OVR) į ZAR
R.2.101096
1 OVR(OVR) į UAH
4.961856
1 OVR(OVR) į VES
Bs18.7512
1 OVR(OVR) į CLP
$115.5122
1 OVR(OVR) į PKR
Rs34.138002
1 OVR(OVR) į KZT
64.797416
1 OVR(OVR) į THB
฿3.821158
1 OVR(OVR) į TWD
NT$3.649272
1 OVR(OVR) į AED
د.إ0.441134
1 OVR(OVR) į CHF
Fr0.094958
1 OVR(OVR) į HKD
HK$0.935156
1 OVR(OVR) į AMD
֏45.929622
1 OVR(OVR) į MAD
.د.م1.085406
1 OVR(OVR) į MXN
$2.23572
1 OVR(OVR) į SAR
ريال0.45075
1 OVR(OVR) į PLN
0.437528
1 OVR(OVR) į RON
лв0.520466
1 OVR(OVR) į SEK
kr1.12387
1 OVR(OVR) į BGN
лв0.200734
1 OVR(OVR) į HUF
Ft40.389604
1 OVR(OVR) į CZK
2.507372
1 OVR(OVR) į KWD
د.ك0.036661
1 OVR(OVR) į ILS
0.399064
1 OVR(OVR) į AOA
Kz109.972182
1 OVR(OVR) į BHD
.د.ب0.0453154
1 OVR(OVR) į BMD
$0.1202
1 OVR(OVR) į DKK
kr0.766876
1 OVR(OVR) į HNL
L3.150442
1 OVR(OVR) į MUR
5.476312
1 OVR(OVR) į NAD
$2.113116
1 OVR(OVR) į NOK
kr1.193586
1 OVR(OVR) į NZD
$0.201936
1 OVR(OVR) į PAB
B/.0.1202
1 OVR(OVR) į PGK
K0.509648
1 OVR(OVR) į QAR
ر.ق0.437528
1 OVR(OVR) į RSD
дин.12.036828

OVR išteklius

Išsamesnei OVR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OVR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OVR

Kiek OVR(OVR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OVR kaina USD valiuta yra 0.1202USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OVR į USD kaina?
Dabartinė OVR kaina USD valiuta yra $ 0.1202. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OVR rinkos kapitalizacija?
OVR rinkos kapitalizacija yra $ 6.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OVR apyvartoje?
OVR apyvartoje yra 50.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OVR kaina?
OVR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.115787653027664USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OVR kaina?
OVR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02451178USD.
Kokia yra OVR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OVR yra $ 100.41KUSD.
Ar OVR kaina šiais metais kils?
OVR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OVR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:35(UTC+8)

OVR (OVR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OVR-į-USD skaičiuoklė

Suma

OVR
OVR
USD
USD

1 OVR = 0.1202 USD

Prekiauti OVR

OVRUSDT
$0.1202
$0.1202$0.1202
+0.41%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis