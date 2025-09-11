OVR (OVR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1202. Per pastarąsias 24 valandas OVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1112 iki aukščiausios $ 0.1235 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OVR kaina yra $ 4.115787653027664, o žemiausia – $ 0.02451178.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OVR per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OVR (OVR) rinkos informacija
Dabartinė OVR rinkos kapitalizacija yra $ 6.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.41K. OVR apyvartoje yra 50.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 89893757. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.81M
OVR (OVR) kainos istorija USD
Stebėkite OVR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000395
+0.33%
30 dienų
$ -0.024
-16.65%
60 dienų
$ +0.0195
+19.36%
90 dienų
$ +0.0276
+29.80%
OVR kainos pokytis šiandien
Šiandien OVR užfiksuotas $ +0.000395 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OVR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.024 (-16.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OVR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OVR rodiklis pasikeitė $ +0.0195 (+19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OVR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0276 (+29.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.
OVR kainos prognozė (USD)
