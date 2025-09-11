Daugiau apie OSMO

Osmosis logotipas

Osmosis kaina(OSMO)

1 OSMO į USD – tiesioginė kaina:

$0.1728
$0.1728$0.1728
+0.23%1D
USD
Osmosis (OSMO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:48:30(UTC+8)

Osmosis (OSMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.169
$ 0.169$ 0.169
24 val. žemiausia
$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737
24 val. aukščiausia

$ 0.169
$ 0.169$ 0.169

$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737

$ 11.205719225524819
$ 11.205719225524819$ 11.205719225524819

$ 0.1369566753814433
$ 0.1369566753814433$ 0.1369566753814433

+0.17%

+0.23%

+4.22%

+4.22%

Osmosis (OSMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.1728. Per pastarąsias 24 valandas OSMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.169 iki aukščiausios $ 0.1737 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OSMO kaina yra $ 11.205719225524819, o žemiausia – $ 0.1369566753814433.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OSMO per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Osmosis (OSMO) rinkos informacija

No.317

$ 128.50M
$ 128.50M$ 128.50M

$ 158.96K
$ 158.96K$ 158.96K

$ 172.80M
$ 172.80M$ 172.80M

743.66M
743.66M 743.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

995,302,800
995,302,800 995,302,800

74.36%

OSMO

Dabartinė Osmosis rinkos kapitalizacija yra $ 128.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 158.96K. OSMO apyvartoje yra 743.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 995302800. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 172.80M

Osmosis (OSMO) kainos istorija USD

Stebėkite Osmosis kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000397+0.23%
30 dienų$ -0.0071-3.95%
60 dienų$ -0.0003-0.18%
90 dienų$ -0.0011-0.64%
Osmosis kainos pokytis šiandien

Šiandien OSMO užfiksuotas $ +0.000397 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Osmosis 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0071 (-3.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Osmosis 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OSMO rodiklis pasikeitė $ -0.0003 (-0.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Osmosis 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0011 (-0.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Osmosis (OSMO) pokyčius?

Peržiūrėkite Osmosis kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Osmosis investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OSMOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Osmosis mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Osmosis, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Osmosis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Osmosis (OSMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Osmosis (OSMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Osmosis prognozes.

Peržiūrėkite Osmosis kainos prognozę dabar!

Osmosis (OSMO) Tokenomika

Supratimas apie Osmosis (OSMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OSMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Osmosis (OSMO)

Ieškote, kaip nusipirkti Osmosis? Viskas paprasta ir patogu! Osmosis lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OSMO į vietos valiutas

Osmosis išteklius

Išsamesnei Osmosis analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Osmosis svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Osmosis

Kiek Osmosis(OSMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OSMO kaina USD valiuta yra 0.1728USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OSMO į USD kaina?
Dabartinė OSMO kaina USD valiuta yra $ 0.1728. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Osmosis rinkos kapitalizacija?
OSMO rinkos kapitalizacija yra $ 128.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OSMO apyvartoje?
OSMO apyvartoje yra 743.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OSMO kaina?
OSMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.205719225524819USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OSMO kaina?
OSMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1369566753814433USD.
Kokia yra OSMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OSMO yra $ 158.96KUSD.
Ar OSMO kaina šiais metais kils?
OSMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OSMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:48:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

