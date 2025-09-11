Daugiau apie ORAI

ORAI Kainos informacija

ORAI Baltoji knyga

ORAI Oficiali svetainė

ORAI Tokenomika

ORAI Kainų prognozė

ORAI Istorija

ORAI pirkimo vadovas

ORAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ORAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Oraichain logotipas

Oraichain kaina(ORAI)

1 ORAI į USD – tiesioginė kaina:

$2.619
$2.619$2.619
-0.41%1D
USD
Oraichain (ORAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:43(UTC+8)

Oraichain (ORAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.452
$ 2.452$ 2.452
24 val. žemiausia
$ 2.663
$ 2.663$ 2.663
24 val. aukščiausia

$ 2.452
$ 2.452$ 2.452

$ 2.663
$ 2.663$ 2.663

$ 107.47632244
$ 107.47632244$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346

-0.35%

-0.41%

+1.86%

+1.86%

Oraichain (ORAI) realiojo laiko kaina yra $ 2.619. Per pastarąsias 24 valandas ORAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.452 iki aukščiausios $ 2.663 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORAI kaina yra $ 107.47632244, o žemiausia – $ 0.9138843220735346.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Oraichain (ORAI) rinkos informacija

No.694

$ 36.20M
$ 36.20M$ 36.20M

$ 122.80K
$ 122.80K$ 122.80K

$ 51.80M
$ 51.80M$ 51.80M

13.82M
13.82M 13.82M

19,779,272
19,779,272 19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26 18,014,986.26

69.88%

ORAI

Dabartinė Oraichain rinkos kapitalizacija yra $ 36.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.80K. ORAI apyvartoje yra 13.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 18014986.26. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.80M

Oraichain (ORAI) kainos istorija USD

Stebėkite Oraichain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01078-0.41%
30 dienų$ -0.264-9.16%
60 dienų$ -0.376-12.56%
90 dienų$ -0.09-3.33%
Oraichain kainos pokytis šiandien

Šiandien ORAI užfiksuotas $ -0.01078 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Oraichain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.264 (-9.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Oraichain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORAI rodiklis pasikeitė $ -0.376 (-12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Oraichain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.09 (-3.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Oraichain (ORAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Oraichain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Oraichain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ORAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Oraichain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Oraichain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Oraichain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Oraichain (ORAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Oraichain (ORAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Oraichain prognozes.

Peržiūrėkite Oraichain kainos prognozę dabar!

Oraichain (ORAI) Tokenomika

Supratimas apie Oraichain (ORAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Oraichain (ORAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Oraichain? Viskas paprasta ir patogu! Oraichain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ORAI į vietos valiutas

1 Oraichain(ORAI) į VND
68,918.985
1 Oraichain(ORAI) į AUD
A$3.95469
1 Oraichain(ORAI) į GBP
1.91187
1 Oraichain(ORAI) į EUR
2.22615
1 Oraichain(ORAI) į USD
$2.619
1 Oraichain(ORAI) į MYR
RM11.05218
1 Oraichain(ORAI) į TRY
108.08613
1 Oraichain(ORAI) į JPY
¥384.993
1 Oraichain(ORAI) į ARS
ARS$3,730.7655
1 Oraichain(ORAI) į RUB
221.27931
1 Oraichain(ORAI) į INR
230.78628
1 Oraichain(ORAI) į IDR
Rp42,934.41936
1 Oraichain(ORAI) į KRW
3,642.55758
1 Oraichain(ORAI) į PHP
149.75442
1 Oraichain(ORAI) į EGP
￡E.126.10485
1 Oraichain(ORAI) į BRL
R$14.1426
1 Oraichain(ORAI) į CAD
C$3.61422
1 Oraichain(ORAI) į BDT
318.9942
1 Oraichain(ORAI) į NGN
3,950.21151
1 Oraichain(ORAI) į COP
$10,270.56564
1 Oraichain(ORAI) į ZAR
R.45.78012
1 Oraichain(ORAI) į UAH
108.11232
1 Oraichain(ORAI) į VES
Bs408.564
1 Oraichain(ORAI) į CLP
$2,516.859
1 Oraichain(ORAI) į PKR
Rs743.82219
1 Oraichain(ORAI) į KZT
1,411.85052
1 Oraichain(ORAI) į THB
฿83.23182
1 Oraichain(ORAI) į TWD
NT$79.43427
1 Oraichain(ORAI) į AED
د.إ9.61173
1 Oraichain(ORAI) į CHF
Fr2.06901
1 Oraichain(ORAI) į HKD
HK$20.37582
1 Oraichain(ORAI) į AMD
֏1,000.74609
1 Oraichain(ORAI) į MAD
.د.م23.64957
1 Oraichain(ORAI) į MXN
$48.68721
1 Oraichain(ORAI) į SAR
ريال9.82125
1 Oraichain(ORAI) į PLN
9.53316
1 Oraichain(ORAI) į RON
лв11.34027
1 Oraichain(ORAI) į SEK
kr24.46146
1 Oraichain(ORAI) į BGN
лв4.37373
1 Oraichain(ORAI) į HUF
Ft880.03638
1 Oraichain(ORAI) į CZK
54.60615
1 Oraichain(ORAI) į KWD
د.ك0.798795
1 Oraichain(ORAI) į ILS
8.69508
1 Oraichain(ORAI) į AOA
Kz2,396.14929
1 Oraichain(ORAI) į BHD
.د.ب0.987363
1 Oraichain(ORAI) į BMD
$2.619
1 Oraichain(ORAI) į DKK
kr16.70922
1 Oraichain(ORAI) į HNL
L68.64399
1 Oraichain(ORAI) į MUR
119.1645
1 Oraichain(ORAI) į NAD
$46.04202
1 Oraichain(ORAI) į NOK
kr26.00667
1 Oraichain(ORAI) į NZD
$4.39992
1 Oraichain(ORAI) į PAB
B/.2.619
1 Oraichain(ORAI) į PGK
K11.10456
1 Oraichain(ORAI) į QAR
ر.ق9.53316
1 Oraichain(ORAI) į RSD
дин.262.24047

Oraichain išteklius

Išsamesnei Oraichain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Oraichain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Oraichain

Kiek Oraichain(ORAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORAI kaina USD valiuta yra 2.619USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORAI į USD kaina?
Dabartinė ORAI kaina USD valiuta yra $ 2.619. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Oraichain rinkos kapitalizacija?
ORAI rinkos kapitalizacija yra $ 36.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORAI apyvartoje?
ORAI apyvartoje yra 13.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORAI kaina?
ORAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 107.47632244USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORAI kaina?
ORAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9138843220735346USD.
Kokia yra ORAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORAI yra $ 122.80KUSD.
Ar ORAI kaina šiais metais kils?
ORAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:43(UTC+8)

Oraichain (ORAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ORAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

ORAI
ORAI
USD
USD

1 ORAI = 2.619 USD

Prekiauti ORAI

ORAIUSDT
$2.619
$2.619$2.619
-0.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis