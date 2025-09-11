OORT (OORT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0441. Per pastarąsias 24 valandas OORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0363 iki aukščiausios $ 0.0457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OORT kaina yra $ 1.1845033831215028, o žemiausia – $ 0.02149204573142017.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OORT per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +12.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OORT (OORT) rinkos informacija
$ 26.08M
$ 150.27K
$ 88.20M
591.46M
2,000,000,000
2,000,000,000
29.57%
OORT
Dabartinė OORT rinkos kapitalizacija yra $ 26.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.27K. OORT apyvartoje yra 591.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.20M
OORT (OORT) kainos istorija USD
Stebėkite OORT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004997
+12.78%
30 dienų
$ +0.0141
+47.00%
60 dienų
$ +0.0056
+14.54%
90 dienų
$ +0.0042
+10.52%
OORT kainos pokytis šiandien
Šiandien OORT užfiksuotas $ +0.004997 (+12.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OORT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0141 (+47.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OORT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OORT rodiklis pasikeitė $ +0.0056 (+14.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OORT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0042 (+10.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OORT (OORT) pokyčius?
OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.
OORT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OORT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OORT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
OORT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OORT (OORT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OORT (OORT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OORT prognozes.
Supratimas apie OORT (OORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OORT (OORT)
Ieškote, kaip nusipirkti OORT? Viskas paprasta ir patogu! OORT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.