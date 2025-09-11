Daugiau apie OOE

OpenOcean logotipas

OpenOcean kaina(OOE)

1 OOE į USD – tiesioginė kaina:

$0.002904
$0.002904$0.002904
+8.03%1D
USD
OpenOcean (OOE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:08(UTC+8)

OpenOcean (OOE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002501
$ 0.002501$ 0.002501
24 val. žemiausia
$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035
24 val. aukščiausia

$ 0.002501
$ 0.002501$ 0.002501

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

$ 1.02994721
$ 1.02994721$ 1.02994721

$ 0.002305108397428797
$ 0.002305108397428797$ 0.002305108397428797

+1.18%

+8.03%

+7.07%

+7.07%

OpenOcean (OOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.002904. Per pastarąsias 24 valandas OOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002501 iki aukščiausios $ 0.0035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OOE kaina yra $ 1.02994721, o žemiausia – $ 0.002305108397428797.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OOE per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +8.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OpenOcean (OOE) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.00K
$ 15.00K$ 15.00K

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

2021-07-12 00:00:00

BSC

Dabartinė OpenOcean rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.00K. OOE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.90M

OpenOcean (OOE) kainos istorija USD

Stebėkite OpenOcean kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00021586+8.03%
30 dienų$ -0.001439-33.14%
60 dienų$ -0.001913-39.72%
90 dienų$ -0.00169-36.79%
OpenOcean kainos pokytis šiandien

Šiandien OOE užfiksuotas $ +0.00021586 (+8.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OpenOcean 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001439 (-33.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OpenOcean 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OOE rodiklis pasikeitė $ -0.001913 (-39.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OpenOcean 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00169 (-36.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OpenOcean (OOE) pokyčius?

Peržiūrėkite OpenOcean kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OpenOcean (OOE)

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

OpenOcean galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OpenOcean investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OOEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OpenOcean mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OpenOcean, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OpenOcean kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OpenOcean (OOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OpenOcean (OOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OpenOcean prognozes.

Peržiūrėkite OpenOcean kainos prognozę dabar!

OpenOcean (OOE) Tokenomika

Supratimas apie OpenOcean (OOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OpenOcean (OOE)

Ieškote, kaip nusipirkti OpenOcean? Viskas paprasta ir patogu! OpenOcean lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OOE į vietos valiutas

1 OpenOcean(OOE) į VND
76.41876
1 OpenOcean(OOE) į AUD
A$0.00438504
1 OpenOcean(OOE) į GBP
0.00211992
1 OpenOcean(OOE) į EUR
0.0024684
1 OpenOcean(OOE) į USD
$0.002904
1 OpenOcean(OOE) į MYR
RM0.01225488
1 OpenOcean(OOE) į TRY
0.11984808
1 OpenOcean(OOE) į JPY
¥0.426888
1 OpenOcean(OOE) į ARS
ARS$4.136748
1 OpenOcean(OOE) į RUB
0.24535896
1 OpenOcean(OOE) į INR
0.25590048
1 OpenOcean(OOE) į IDR
Rp47.60654976
1 OpenOcean(OOE) į KRW
4.03894128
1 OpenOcean(OOE) į PHP
0.16605072
1 OpenOcean(OOE) į EGP
￡E.0.1398276
1 OpenOcean(OOE) į BRL
R$0.0156816
1 OpenOcean(OOE) į CAD
C$0.00400752
1 OpenOcean(OOE) į BDT
0.3537072
1 OpenOcean(OOE) į NGN
4.38007416
1 OpenOcean(OOE) į COP
$11.38821024
1 OpenOcean(OOE) į ZAR
R.0.05076192
1 OpenOcean(OOE) į UAH
0.11987712
1 OpenOcean(OOE) į VES
Bs0.453024
1 OpenOcean(OOE) į CLP
$2.790744
1 OpenOcean(OOE) į PKR
Rs0.82476504
1 OpenOcean(OOE) į KZT
1.56548832
1 OpenOcean(OOE) į THB
฿0.09228912
1 OpenOcean(OOE) į TWD
NT$0.08807832
1 OpenOcean(OOE) į AED
د.إ0.01065768
1 OpenOcean(OOE) į CHF
Fr0.00229416
1 OpenOcean(OOE) į HKD
HK$0.02259312
1 OpenOcean(OOE) į AMD
֏1.10964744
1 OpenOcean(OOE) į MAD
.د.م0.02622312
1 OpenOcean(OOE) į MXN
$0.05398536
1 OpenOcean(OOE) į SAR
ريال0.01089
1 OpenOcean(OOE) į PLN
0.01057056
1 OpenOcean(OOE) į RON
лв0.01257432
1 OpenOcean(OOE) į SEK
kr0.02712336
1 OpenOcean(OOE) į BGN
лв0.00484968
1 OpenOcean(OOE) į HUF
Ft0.97580208
1 OpenOcean(OOE) į CZK
0.0605484
1 OpenOcean(OOE) į KWD
د.ك0.00088572
1 OpenOcean(OOE) į ILS
0.00964128
1 OpenOcean(OOE) į AOA
Kz2.65689864
1 OpenOcean(OOE) į BHD
.د.ب0.001094808
1 OpenOcean(OOE) į BMD
$0.002904
1 OpenOcean(OOE) į DKK
kr0.01852752
1 OpenOcean(OOE) į HNL
L0.07611384
1 OpenOcean(OOE) į MUR
0.132132
1 OpenOcean(OOE) į NAD
$0.05105232
1 OpenOcean(OOE) į NOK
kr0.02883672
1 OpenOcean(OOE) į NZD
$0.00487872
1 OpenOcean(OOE) į PAB
B/.0.002904
1 OpenOcean(OOE) į PGK
K0.01231296
1 OpenOcean(OOE) į QAR
ر.ق0.01057056
1 OpenOcean(OOE) į RSD
дин.0.29077752

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OpenOcean

Kiek OpenOcean(OOE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OOE kaina USD valiuta yra 0.002904USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OOE į USD kaina?
Dabartinė OOE kaina USD valiuta yra $ 0.002904. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OpenOcean rinkos kapitalizacija?
OOE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OOE apyvartoje?
OOE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OOE kaina?
OOE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.02994721USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OOE kaina?
OOE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002305108397428797USD.
Kokia yra OOE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OOE yra $ 15.00KUSD.
Ar OOE kaina šiais metais kils?
OOE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OOE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

