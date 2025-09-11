Daugiau apie OKM

OKAMI Project logotipas

OKAMI Project kaina(OKM)

$0.000016666
+0.04%1D
OKAMI Project (OKM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:28(UTC+8)

OKAMI Project (OKM) kainos informacija (USD)

$ 0.000015678
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.18%

+0.04%

+1.90%

+1.90%

OKAMI Project (OKM) realiojo laiko kaina yra $ 0.000016666. Per pastarąsias 24 valandas OKM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000015678 iki aukščiausios $ 0.000016846 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OKM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OKM per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OKAMI Project (OKM) rinkos informacija

$ 57.33K
$ 57.33K

$ 166.66M
$ 166.66M

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000

BSC

Dabartinė OKAMI Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.33K. OKM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 166.66M

OKAMI Project (OKM) kainos istorija USD

Stebėkite OKAMI Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000000666+0.04%
30 dienų$ -0.000009428-36.14%
60 dienų$ -0.000008272-33.18%
90 dienų$ -0.000025768-60.73%
OKAMI Project kainos pokytis šiandien

Šiandien OKM užfiksuotas $ +0.00000000666 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OKAMI Project 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000009428 (-36.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OKAMI Project 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OKM rodiklis pasikeitė $ -0.000008272 (-33.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OKAMI Project 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000025768 (-60.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OKAMI Project (OKM) pokyčius?

Peržiūrėkite OKAMI Project kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OKAMI Project investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OKMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OKAMI Project mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OKAMI Project, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OKAMI Project kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OKAMI Project (OKM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OKAMI Project (OKM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OKAMI Project prognozes.

Peržiūrėkite OKAMI Project kainos prognozę dabar!

OKAMI Project (OKM) Tokenomika

Supratimas apie OKAMI Project (OKM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OKMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OKAMI Project (OKM)

Ieškote, kaip nusipirkti OKAMI Project? Viskas paprasta ir patogu! OKAMI Project lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OKAMI Project išteklius

Išsamesnei OKAMI Project analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OKAMI Project svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OKAMI Project

Kiek OKAMI Project(OKM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OKM kaina USD valiuta yra 0.000016666USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OKM į USD kaina?
Dabartinė OKM kaina USD valiuta yra $ 0.000016666. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OKAMI Project rinkos kapitalizacija?
OKM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OKM apyvartoje?
OKM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OKM kaina?
OKM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OKM kaina?
OKM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra OKM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OKM yra $ 57.33KUSD.
Ar OKM kaina šiais metais kils?
OKM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OKM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:28(UTC+8)

OKAMI Project (OKM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

