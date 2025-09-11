OKAMI Project (OKM) realiojo laiko kaina yra $ 0.000016666. Per pastarąsias 24 valandas OKM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000015678 iki aukščiausios $ 0.000016846 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OKM kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OKM per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OKAMI Project (OKM) rinkos informacija
--
----
$ 57.33K
$ 57.33K$ 57.33K
$ 166.66M
$ 166.66M$ 166.66M
--
----
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000
BSC
Dabartinė OKAMI Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.33K. OKM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 166.66M
OKAMI Project (OKM) kainos istorija USD
Stebėkite OKAMI Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000666
+0.04%
30 dienų
$ -0.000009428
-36.14%
60 dienų
$ -0.000008272
-33.18%
90 dienų
$ -0.000025768
-60.73%
OKAMI Project kainos pokytis šiandien
Šiandien OKM užfiksuotas $ +0.00000000666 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OKAMI Project 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000009428 (-36.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OKAMI Project 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OKM rodiklis pasikeitė $ -0.000008272 (-33.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OKAMI Project 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000025768 (-60.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OKAMI Project (OKM) pokyčius?
Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.
OKAMI Project kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OKAMI Project (OKM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OKAMI Project (OKM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OKAMI Project prognozes.
Supratimas apie OKAMI Project (OKM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OKMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OKAMI Project (OKM)
Ieškote, kaip nusipirkti OKAMI Project? Viskas paprasta ir patogu! OKAMI Project lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
