OCTA (OCTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.4667. Per pastarąsias 24 valandas OCTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4414 iki aukščiausios $ 0.4931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCTA kaina yra $ 2.493419475975837, o žemiausia – $ 0.12048842260800421.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCTA per pastarąją valandą pasikeitė -1.02%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OCTA (OCTA) rinkos informacija
No.945
$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M
$ 550.89K
$ 550.89K$ 550.89K
$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M
38.81M
38.81M 38.81M
48,000,000
48,000,000 48,000,000
37,959,514.4540972
37,959,514.4540972 37,959,514.4540972
80.84%
OCTA
Dabartinė OCTA rinkos kapitalizacija yra $ 18.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 550.89K. OCTA apyvartoje yra 38.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 37959514.4540972. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.40M
OCTA (OCTA) kainos istorija USD
Stebėkite OCTA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.010671
+2.34%
30 dienų
$ +0.0159
+3.52%
60 dienų
$ +0.0986
+26.78%
90 dienų
$ +0.115
+32.69%
OCTA kainos pokytis šiandien
Šiandien OCTA užfiksuotas $ +0.010671 (+2.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OCTA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0159 (+3.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OCTA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OCTA rodiklis pasikeitė $ +0.0986 (+26.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OCTA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.115 (+32.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OCTA (OCTA) pokyčius?
OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.
OCTA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OCTA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OCTA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
OCTA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OCTA (OCTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OCTA (OCTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OCTA prognozes.
Supratimas apie OCTA (OCTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OCTA (OCTA)
Ieškote, kaip nusipirkti OCTA? Viskas paprasta ir patogu! OCTA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.