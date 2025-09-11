Daugiau apie OCTA

OCTA kaina(OCTA)

1 OCTA į USD – tiesioginė kaina:

$0.4667
$0.4667$0.4667
+2.34%1D
USD
OCTA (OCTA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

OCTA (OCTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4414
$ 0.4414$ 0.4414
24 val. žemiausia
$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931
24 val. aukščiausia

$ 0.4414
$ 0.4414$ 0.4414

$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931

$ 2.493419475975837
$ 2.493419475975837$ 2.493419475975837

$ 0.12048842260800421
$ 0.12048842260800421$ 0.12048842260800421

-1.02%

+2.34%

+8.10%

+8.10%

OCTA (OCTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.4667. Per pastarąsias 24 valandas OCTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4414 iki aukščiausios $ 0.4931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCTA kaina yra $ 2.493419475975837, o žemiausia – $ 0.12048842260800421.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCTA per pastarąją valandą pasikeitė -1.02%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OCTA (OCTA) rinkos informacija

No.945

$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M

$ 550.89K
$ 550.89K$ 550.89K

$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M

38.81M
38.81M 38.81M

48,000,000
48,000,000 48,000,000

37,959,514.4540972
37,959,514.4540972 37,959,514.4540972

80.84%

OCTA

Dabartinė OCTA rinkos kapitalizacija yra $ 18.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 550.89K. OCTA apyvartoje yra 38.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 37959514.4540972. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.40M

OCTA (OCTA) kainos istorija USD

Stebėkite OCTA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.010671+2.34%
30 dienų$ +0.0159+3.52%
60 dienų$ +0.0986+26.78%
90 dienų$ +0.115+32.69%
OCTA kainos pokytis šiandien

Šiandien OCTA užfiksuotas $ +0.010671 (+2.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OCTA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0159 (+3.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OCTA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OCTA rodiklis pasikeitė $ +0.0986 (+26.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OCTA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.115 (+32.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OCTA (OCTA) pokyčius?

Peržiūrėkite OCTA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OCTA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OCTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OCTA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OCTA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OCTA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OCTA (OCTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OCTA (OCTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OCTA prognozes.

Peržiūrėkite OCTA kainos prognozę dabar!

OCTA (OCTA) Tokenomika

Supratimas apie OCTA (OCTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OCTA (OCTA)

Ieškote, kaip nusipirkti OCTA? Viskas paprasta ir patogu! OCTA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OCTA į vietos valiutas

OCTA išteklius

Išsamesnei OCTA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OCTA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OCTA

Kiek OCTA(OCTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCTA kaina USD valiuta yra 0.4667USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCTA į USD kaina?
Dabartinė OCTA kaina USD valiuta yra $ 0.4667. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OCTA rinkos kapitalizacija?
OCTA rinkos kapitalizacija yra $ 18.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCTA apyvartoje?
OCTA apyvartoje yra 38.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCTA kaina?
OCTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.493419475975837USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCTA kaina?
OCTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12048842260800421USD.
Kokia yra OCTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCTA yra $ 550.89KUSD.
Ar OCTA kaina šiais metais kils?
OCTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

OCTA (OCTA) svarbiausios industrijos naujienos

