Obol (OBOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.11869. Per pastarąsias 24 valandas OBOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11479 iki aukščiausios $ 0.12126 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBOL kaina yra $ 0.5021534033503295, o žemiausia – $ 0.09086281099675668.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBOL per pastarąją valandą pasikeitė +1.94%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Obol (OBOL) rinkos informacija
Dabartinė Obol rinkos kapitalizacija yra $ 14.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.35K. OBOL apyvartoje yra 121.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.35M
Obol (OBOL) kainos istorija USD
Stebėkite Obol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001308
-1.09%
30 dienų
$ -0.0106
-8.20%
60 dienų
$ +0.01325
+12.56%
90 dienų
$ +0.00229
+1.96%
Obol kainos pokytis šiandien
Šiandien OBOL užfiksuotas $ -0.001308 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Obol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0106 (-8.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Obol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBOL rodiklis pasikeitė $ +0.01325 (+12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Obol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00229 (+1.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.
Obol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Obol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Obol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
