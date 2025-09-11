Daugiau apie OBOL

OBOL Kainos informacija

OBOL Oficiali svetainė

OBOL Tokenomika

OBOL Kainų prognozė

OBOL Istorija

OBOL pirkimo vadovas

OBOLvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

OBOL Spot

OBOL USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Obol logotipas

Obol kaina(OBOL)

1 OBOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.11869
$0.11869$0.11869
-1.09%1D
USD
Obol (OBOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:50(UTC+8)

Obol (OBOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.11479
$ 0.11479$ 0.11479
24 val. žemiausia
$ 0.12126
$ 0.12126$ 0.12126
24 val. aukščiausia

$ 0.11479
$ 0.11479$ 0.11479

$ 0.12126
$ 0.12126$ 0.12126

$ 0.5021534033503295
$ 0.5021534033503295$ 0.5021534033503295

$ 0.09086281099675668
$ 0.09086281099675668$ 0.09086281099675668

+1.94%

-1.09%

+9.84%

+9.84%

Obol (OBOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.11869. Per pastarąsias 24 valandas OBOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11479 iki aukščiausios $ 0.12126 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OBOL kaina yra $ 0.5021534033503295, o žemiausia – $ 0.09086281099675668.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OBOL per pastarąją valandą pasikeitė +1.94%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Obol (OBOL) rinkos informacija

No.1028

$ 14.36M
$ 14.36M$ 14.36M

$ 122.35K
$ 122.35K$ 122.35K

$ 59.35M
$ 59.35M$ 59.35M

121.00M
121.00M 121.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

24.20%

ETH

Dabartinė Obol rinkos kapitalizacija yra $ 14.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.35K. OBOL apyvartoje yra 121.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.35M

Obol (OBOL) kainos istorija USD

Stebėkite Obol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001308-1.09%
30 dienų$ -0.0106-8.20%
60 dienų$ +0.01325+12.56%
90 dienų$ +0.00229+1.96%
Obol kainos pokytis šiandien

Šiandien OBOL užfiksuotas $ -0.001308 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Obol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0106 (-8.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Obol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OBOL rodiklis pasikeitė $ +0.01325 (+12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Obol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00229 (+1.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Obol (OBOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Obol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Obol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OBOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Obol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Obol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Obol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Obol (OBOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Obol (OBOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Obol prognozes.

Peržiūrėkite Obol kainos prognozę dabar!

Obol (OBOL) Tokenomika

Supratimas apie Obol (OBOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OBOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Obol (OBOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Obol? Viskas paprasta ir patogu! Obol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OBOL į vietos valiutas

1 Obol(OBOL) į VND
3,123.32735
1 Obol(OBOL) į AUD
A$0.1792219
1 Obol(OBOL) į GBP
0.0866437
1 Obol(OBOL) į EUR
0.1008865
1 Obol(OBOL) į USD
$0.11869
1 Obol(OBOL) į MYR
RM0.5008718
1 Obol(OBOL) į TRY
4.9007101
1 Obol(OBOL) į JPY
¥17.44743
1 Obol(OBOL) į ARS
ARS$169.073905
1 Obol(OBOL) į RUB
10.029305
1 Obol(OBOL) į INR
10.4779532
1 Obol(OBOL) į IDR
Rp1,945.7373936
1 Obol(OBOL) į KRW
165.3054975
1 Obol(OBOL) į PHP
6.7938156
1 Obol(OBOL) į EGP
￡E.5.7161104
1 Obol(OBOL) į BRL
R$0.640926
1 Obol(OBOL) į CAD
C$0.1637922
1 Obol(OBOL) į BDT
14.456442
1 Obol(OBOL) į NGN
179.0189401
1 Obol(OBOL) į COP
$465.4499564
1 Obol(OBOL) į ZAR
R.2.0782619
1 Obol(OBOL) į UAH
4.8995232
1 Obol(OBOL) į VES
Bs18.51564
1 Obol(OBOL) į CLP
$114.06109
1 Obol(OBOL) į PKR
Rs33.7091469
1 Obol(OBOL) į KZT
63.9834052
1 Obol(OBOL) į THB
฿3.774342
1 Obol(OBOL) į TWD
NT$3.6046153
1 Obol(OBOL) į AED
د.إ0.4355923
1 Obol(OBOL) į CHF
Fr0.0937651
1 Obol(OBOL) į HKD
HK$0.9234082
1 Obol(OBOL) į AMD
֏45.3526359
1 Obol(OBOL) į MAD
.د.م1.0717707
1 Obol(OBOL) į MXN
$2.2088209
1 Obol(OBOL) į SAR
ريال0.4450875
1 Obol(OBOL) į PLN
0.4332185
1 Obol(OBOL) į RON
лв0.5151146
1 Obol(OBOL) į SEK
kr1.1109384
1 Obol(OBOL) į BGN
лв0.1982123
1 Obol(OBOL) į HUF
Ft39.9486802
1 Obol(OBOL) į CZK
2.4794341
1 Obol(OBOL) į KWD
د.ك0.03620045
1 Obol(OBOL) į ILS
0.3940508
1 Obol(OBOL) į AOA
Kz108.1942433
1 Obol(OBOL) į BHD
.د.ب0.04462744
1 Obol(OBOL) į BMD
$0.11869
1 Obol(OBOL) į DKK
kr0.7572422
1 Obol(OBOL) į HNL
L3.1108649
1 Obol(OBOL) į MUR
5.4075164
1 Obol(OBOL) į NAD
$2.0865702
1 Obol(OBOL) į NOK
kr1.1809655
1 Obol(OBOL) į NZD
$0.1993992
1 Obol(OBOL) į PAB
B/.0.11869
1 Obol(OBOL) į PGK
K0.5032456
1 Obol(OBOL) į QAR
ر.ق0.4320316
1 Obol(OBOL) į RSD
дин.11.8974856

Obol išteklius

Išsamesnei Obol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Obol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Obol

Kiek Obol(OBOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OBOL kaina USD valiuta yra 0.11869USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OBOL į USD kaina?
Dabartinė OBOL kaina USD valiuta yra $ 0.11869. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Obol rinkos kapitalizacija?
OBOL rinkos kapitalizacija yra $ 14.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OBOL apyvartoje?
OBOL apyvartoje yra 121.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OBOL kaina?
OBOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5021534033503295USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OBOL kaina?
OBOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09086281099675668USD.
Kokia yra OBOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OBOL yra $ 122.35KUSD.
Ar OBOL kaina šiais metais kils?
OBOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OBOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:30:50(UTC+8)

Obol (OBOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

OBOL-į-USD skaičiuoklė

Suma

OBOL
OBOL
USD
USD

1 OBOL = 0.11869 USD

Prekiauti OBOL

OBOLUSDC
$0.11859
$0.11859$0.11859
-1.43%
OBOLUSDT
$0.11869
$0.11869$0.11869
-1.09%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis