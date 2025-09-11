Daugiau apie NTX

NTX Kainos informacija

NTX Baltoji knyga

NTX Oficiali svetainė

NTX Tokenomika

NTX Kainų prognozė

NTX Istorija

NTX pirkimo vadovas

NTXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NTX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NuNet logotipas

NuNet kaina(NTX)

1 NTX į USD – tiesioginė kaina:

$0.01214
$0.01214$0.01214
-2.88%1D
USD
NuNet (NTX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:42:52(UTC+8)

NuNet (NTX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156
24 val. žemiausia
$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129
24 val. aukščiausia

$ 0.01156
$ 0.01156$ 0.01156

$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129

$ 0.2398202318478
$ 0.2398202318478$ 0.2398202318478

$ 0.008142166051300106
$ 0.008142166051300106$ 0.008142166051300106

+0.49%

-2.88%

-5.38%

-5.38%

NuNet (NTX) realiojo laiko kaina yra $ 0.01214. Per pastarąsias 24 valandas NTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01156 iki aukščiausios $ 0.0129 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NTX kaina yra $ 0.2398202318478, o žemiausia – $ 0.008142166051300106.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – -2.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NuNet (NTX) rinkos informacija

No.1378

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

$ 12.14M
$ 12.14M$ 12.14M

504.08M
504.08M 504.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.40%

ETH

Dabartinė NuNet rinkos kapitalizacija yra $ 6.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.86K. NTX apyvartoje yra 504.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.14M

NuNet (NTX) kainos istorija USD

Stebėkite NuNet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00036-2.88%
30 dienų$ -0.00098-7.47%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ +0.00025+2.10%
NuNet kainos pokytis šiandien

Šiandien NTX užfiksuotas $ -0.00036 (-2.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NuNet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00098 (-7.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NuNet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NTX rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NuNet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00025 (+2.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NuNet (NTX) pokyčius?

Peržiūrėkite NuNet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NuNet (NTX)

NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad.

NuNet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NuNet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NTXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NuNet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NuNet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NuNet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NuNet (NTX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NuNet (NTX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NuNet prognozes.

Peržiūrėkite NuNet kainos prognozę dabar!

NuNet (NTX) Tokenomika

Supratimas apie NuNet (NTX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NTXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NuNet (NTX)

Ieškote, kaip nusipirkti NuNet? Viskas paprasta ir patogu! NuNet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NTX į vietos valiutas

1 NuNet(NTX) į VND
319.4641
1 NuNet(NTX) į AUD
A$0.0183314
1 NuNet(NTX) į GBP
0.0088622
1 NuNet(NTX) į EUR
0.010319
1 NuNet(NTX) į USD
$0.01214
1 NuNet(NTX) į MYR
RM0.0512308
1 NuNet(NTX) į TRY
0.5010178
1 NuNet(NTX) į JPY
¥1.78458
1 NuNet(NTX) į ARS
ARS$17.29343
1 NuNet(NTX) į RUB
1.0257086
1 NuNet(NTX) į INR
1.0697768
1 NuNet(NTX) į IDR
Rp199.0163616
1 NuNet(NTX) į KRW
16.8845548
1 NuNet(NTX) į PHP
0.6941652
1 NuNet(NTX) į EGP
￡E.0.584541
1 NuNet(NTX) į BRL
R$0.065556
1 NuNet(NTX) į CAD
C$0.0167532
1 NuNet(NTX) į BDT
1.478652
1 NuNet(NTX) į NGN
18.3106406
1 NuNet(NTX) į COP
$47.6077384
1 NuNet(NTX) į ZAR
R.0.2122072
1 NuNet(NTX) į UAH
0.5011392
1 NuNet(NTX) į VES
Bs1.89384
1 NuNet(NTX) į CLP
$11.66654
1 NuNet(NTX) į PKR
Rs3.4478814
1 NuNet(NTX) į KZT
6.5444312
1 NuNet(NTX) į THB
฿0.3858092
1 NuNet(NTX) į TWD
NT$0.3682062
1 NuNet(NTX) į AED
د.إ0.0445538
1 NuNet(NTX) į CHF
Fr0.0095906
1 NuNet(NTX) į HKD
HK$0.0944492
1 NuNet(NTX) į AMD
֏4.6388154
1 NuNet(NTX) į MAD
.د.م0.1096242
1 NuNet(NTX) į MXN
$0.2256826
1 NuNet(NTX) į SAR
ريال0.045525
1 NuNet(NTX) į PLN
0.0441896
1 NuNet(NTX) į RON
лв0.0525662
1 NuNet(NTX) į SEK
kr0.1133876
1 NuNet(NTX) į BGN
лв0.0202738
1 NuNet(NTX) į HUF
Ft4.0792828
1 NuNet(NTX) į CZK
0.253119
1 NuNet(NTX) į KWD
د.ك0.0037027
1 NuNet(NTX) į ILS
0.0403048
1 NuNet(NTX) į AOA
Kz11.1070074
1 NuNet(NTX) į BHD
.د.ب0.00457678
1 NuNet(NTX) į BMD
$0.01214
1 NuNet(NTX) į DKK
kr0.0774532
1 NuNet(NTX) į HNL
L0.3181894
1 NuNet(NTX) į MUR
0.55237
1 NuNet(NTX) į NAD
$0.2134212
1 NuNet(NTX) į NOK
kr0.1205502
1 NuNet(NTX) į NZD
$0.0203952
1 NuNet(NTX) į PAB
B/.0.01214
1 NuNet(NTX) į PGK
K0.0514736
1 NuNet(NTX) į QAR
ر.ق0.0441896
1 NuNet(NTX) į RSD
дин.1.2155782

NuNet išteklius

Išsamesnei NuNet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NuNet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NuNet

Kiek NuNet(NTX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NTX kaina USD valiuta yra 0.01214USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NTX į USD kaina?
Dabartinė NTX kaina USD valiuta yra $ 0.01214. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NuNet rinkos kapitalizacija?
NTX rinkos kapitalizacija yra $ 6.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NTX apyvartoje?
NTX apyvartoje yra 504.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NTX kaina?
NTX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2398202318478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NTX kaina?
NTX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008142166051300106USD.
Kokia yra NTX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NTX yra $ 6.86KUSD.
Ar NTX kaina šiais metais kils?
NTX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NTX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:42:52(UTC+8)

NuNet (NTX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NTX-į-USD skaičiuoklė

Suma

NTX
NTX
USD
USD

1 NTX = 0.01214 USD

Prekiauti NTX

NTXUSDT
$0.01214
$0.01214$0.01214
-2.88%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis