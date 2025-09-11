Daugiau apie NLS

NLS Kainos informacija

NLS Baltoji knyga

NLS Oficiali svetainė

NLS Tokenomika

NLS Kainų prognozė

NLS Istorija

NLS pirkimo vadovas

NLSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NLS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Nolus Protocol logotipas

Nolus Protocol kaina(NLS)

1 NLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.009192
$0.009192$0.009192
-3.21%1D
USD
Nolus Protocol (NLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:01(UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00913
$ 0.00913$ 0.00913
24 val. žemiausia
$ 0.010021
$ 0.010021$ 0.010021
24 val. aukščiausia

$ 0.00913
$ 0.00913$ 0.00913

$ 0.010021
$ 0.010021$ 0.010021

$ 0.10395828361037354
$ 0.10395828361037354$ 0.10395828361037354

$ 0.00500909008334699
$ 0.00500909008334699$ 0.00500909008334699

+0.10%

-3.20%

-8.40%

-8.40%

Nolus Protocol (NLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.009192. Per pastarąsias 24 valandas NLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00913 iki aukščiausios $ 0.010021 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NLS kaina yra $ 0.10395828361037354, o žemiausia – $ 0.00500909008334699.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -3.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nolus Protocol (NLS) rinkos informacija

No.4108

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.96K
$ 99.96K$ 99.96K

$ 9.19M
$ 9.19M$ 9.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

913,678,324
913,678,324 913,678,324

0.00%

NLS

Dabartinė Nolus Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.96K. NLS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 913678324. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.19M

Nolus Protocol (NLS) kainos istorija USD

Stebėkite Nolus Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00030485-3.20%
30 dienų$ +0.002187+31.22%
60 dienų$ +0.002724+42.11%
90 dienų$ +0.00305+49.65%
Nolus Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien NLS užfiksuotas $ -0.00030485 (-3.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nolus Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002187 (+31.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nolus Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NLS rodiklis pasikeitė $ +0.002724 (+42.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nolus Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00305 (+49.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nolus Protocol (NLS) pokyčius?

Peržiūrėkite Nolus Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nolus Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nolus Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nolus Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nolus Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nolus Protocol (NLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nolus Protocol (NLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nolus Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Nolus Protocol kainos prognozę dabar!

Nolus Protocol (NLS) Tokenomika

Supratimas apie Nolus Protocol (NLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nolus Protocol (NLS)

Ieškote, kaip nusipirkti Nolus Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Nolus Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NLS į vietos valiutas

1 Nolus Protocol(NLS) į VND
241.88748
1 Nolus Protocol(NLS) į AUD
A$0.01387992
1 Nolus Protocol(NLS) į GBP
0.00671016
1 Nolus Protocol(NLS) į EUR
0.0078132
1 Nolus Protocol(NLS) į USD
$0.009192
1 Nolus Protocol(NLS) į MYR
RM0.03879024
1 Nolus Protocol(NLS) į TRY
0.37953768
1 Nolus Protocol(NLS) į JPY
¥1.351224
1 Nolus Protocol(NLS) į ARS
ARS$13.094004
1 Nolus Protocol(NLS) į RUB
0.77663208
1 Nolus Protocol(NLS) į INR
0.81101016
1 Nolus Protocol(NLS) į IDR
Rp150.68850048
1 Nolus Protocol(NLS) į KRW
12.78441744
1 Nolus Protocol(NLS) į PHP
0.52569048
1 Nolus Protocol(NLS) į EGP
￡E.0.44241096
1 Nolus Protocol(NLS) į BRL
R$0.0496368
1 Nolus Protocol(NLS) į CAD
C$0.01268496
1 Nolus Protocol(NLS) į BDT
1.1195856
1 Nolus Protocol(NLS) į NGN
13.86420168
1 Nolus Protocol(NLS) į COP
$36.04697952
1 Nolus Protocol(NLS) į ZAR
R.0.16067616
1 Nolus Protocol(NLS) į UAH
0.37944576
1 Nolus Protocol(NLS) į VES
Bs1.433952
1 Nolus Protocol(NLS) į CLP
$8.833512
1 Nolus Protocol(NLS) į PKR
Rs2.61061992
1 Nolus Protocol(NLS) į KZT
4.95522336
1 Nolus Protocol(NLS) į THB
฿0.29221368
1 Nolus Protocol(NLS) į TWD
NT$0.27906912
1 Nolus Protocol(NLS) į AED
د.إ0.03373464
1 Nolus Protocol(NLS) į CHF
Fr0.00726168
1 Nolus Protocol(NLS) į HKD
HK$0.07151376
1 Nolus Protocol(NLS) į AMD
֏3.51235512
1 Nolus Protocol(NLS) į MAD
.د.م0.08300376
1 Nolus Protocol(NLS) į MXN
$0.1709712
1 Nolus Protocol(NLS) į SAR
ريال0.03447
1 Nolus Protocol(NLS) į PLN
0.03345888
1 Nolus Protocol(NLS) į RON
лв0.03980136
1 Nolus Protocol(NLS) į SEK
kr0.0859452
1 Nolus Protocol(NLS) į BGN
лв0.01535064
1 Nolus Protocol(NLS) į HUF
Ft3.08869584
1 Nolus Protocol(NLS) į CZK
0.19174512
1 Nolus Protocol(NLS) į KWD
د.ك0.00280356
1 Nolus Protocol(NLS) į ILS
0.03051744
1 Nolus Protocol(NLS) į AOA
Kz8.40985272
1 Nolus Protocol(NLS) į BHD
.د.ب0.003465384
1 Nolus Protocol(NLS) į BMD
$0.009192
1 Nolus Protocol(NLS) į DKK
kr0.05864496
1 Nolus Protocol(NLS) į HNL
L0.24092232
1 Nolus Protocol(NLS) į MUR
0.41878752
1 Nolus Protocol(NLS) į NAD
$0.16159536
1 Nolus Protocol(NLS) į NOK
kr0.09127656
1 Nolus Protocol(NLS) į NZD
$0.01544256
1 Nolus Protocol(NLS) į PAB
B/.0.009192
1 Nolus Protocol(NLS) į PGK
K0.03897408
1 Nolus Protocol(NLS) į QAR
ر.ق0.03345888
1 Nolus Protocol(NLS) į RSD
дин.0.92048688

Nolus Protocol išteklius

Išsamesnei Nolus Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nolus Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nolus Protocol

Kiek Nolus Protocol(NLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NLS kaina USD valiuta yra 0.009192USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NLS į USD kaina?
Dabartinė NLS kaina USD valiuta yra $ 0.009192. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nolus Protocol rinkos kapitalizacija?
NLS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NLS apyvartoje?
NLS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NLS kaina?
NLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10395828361037354USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NLS kaina?
NLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00500909008334699USD.
Kokia yra NLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NLS yra $ 99.96KUSD.
Ar NLS kaina šiais metais kils?
NLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:01(UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NLS-į-USD skaičiuoklė

Suma

NLS
NLS
USD
USD

1 NLS = 0.009192 USD

Prekiauti NLS

NLSUSDT
$0.009192
$0.009192$0.009192
-3.15%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis