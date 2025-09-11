Daugiau apie NEWT

Newton Protocol (NEWT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:42:17(UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2739
$ 0.2739$ 0.2739
24 val. žemiausia
$ 0.2837
$ 0.2837$ 0.2837
24 val. aukščiausia

$ 0.2739
$ 0.2739$ 0.2739

$ 0.2837
$ 0.2837$ 0.2837

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.24683047911912695
$ 0.24683047911912695$ 0.24683047911912695

-0.22%

-0.49%

+1.15%

+1.15%

Newton Protocol (NEWT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2806. Per pastarąsias 24 valandas NEWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2739 iki aukščiausios $ 0.2837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWT kaina yra $ 0.83373560557428, o žemiausia – $ 0.24683047911912695.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWT per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Newton Protocol (NEWT) rinkos informacija

No.523

$ 60.33M
$ 60.33M$ 60.33M

$ 972.36K
$ 972.36K$ 972.36K

$ 280.60M
$ 280.60M$ 280.60M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Dabartinė Newton Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 60.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 972.36K. NEWT apyvartoje yra 215.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.60M

Newton Protocol (NEWT) kainos istorija USD

Stebėkite Newton Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001382-0.49%
30 dienų$ -0.0579-17.11%
60 dienų$ -0.0282-9.14%
90 dienų$ +0.1806+180.60%
Newton Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien NEWT užfiksuotas $ -0.001382 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Newton Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0579 (-17.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Newton Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEWT rodiklis pasikeitė $ -0.0282 (-9.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Newton Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1806 (+180.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Newton Protocol (NEWT) pokyčius?

Peržiūrėkite Newton Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

NEWT į vietos valiutas

1 Newton Protocol(NEWT) į VND
7,383.989
1 Newton Protocol(NEWT) į AUD
A$0.423706
1 Newton Protocol(NEWT) į GBP
0.207644
1 Newton Protocol(NEWT) į EUR
0.23851
1 Newton Protocol(NEWT) į USD
$0.2806
1 Newton Protocol(NEWT) į MYR
RM1.184132
1 Newton Protocol(NEWT) į TRY
11.585974
1 Newton Protocol(NEWT) į JPY
¥41.2482
1 Newton Protocol(NEWT) į ARS
ARS$399.7147
1 Newton Protocol(NEWT) į RUB
24.072674
1 Newton Protocol(NEWT) į INR
24.77698
1 Newton Protocol(NEWT) į IDR
Rp4,599.999264
1 Newton Protocol(NEWT) į KRW
390.80565
1 Newton Protocol(NEWT) į PHP
16.067156
1 Newton Protocol(NEWT) į EGP
￡E.13.51089
1 Newton Protocol(NEWT) į BRL
R$1.51524
1 Newton Protocol(NEWT) į CAD
C$0.387228
1 Newton Protocol(NEWT) į BDT
34.17708
1 Newton Protocol(NEWT) į NGN
423.226174
1 Newton Protocol(NEWT) į COP
$1,100.389736
1 Newton Protocol(NEWT) į ZAR
R.4.921724
1 Newton Protocol(NEWT) į UAH
11.583168
1 Newton Protocol(NEWT) į VES
Bs43.7736
1 Newton Protocol(NEWT) į CLP
$269.6566
1 Newton Protocol(NEWT) į PKR
Rs79.693206
1 Newton Protocol(NEWT) į KZT
151.265848
1 Newton Protocol(NEWT) į THB
฿8.928692
1 Newton Protocol(NEWT) į TWD
NT$8.510598
1 Newton Protocol(NEWT) į AED
د.إ1.029802
1 Newton Protocol(NEWT) į CHF
Fr0.221674
1 Newton Protocol(NEWT) į HKD
HK$2.183068
1 Newton Protocol(NEWT) į AMD
֏107.220066
1 Newton Protocol(NEWT) į MAD
.د.م2.533818
1 Newton Protocol(NEWT) į MXN
$5.227578
1 Newton Protocol(NEWT) į SAR
ريال1.05225
1 Newton Protocol(NEWT) į PLN
1.021384
1 Newton Protocol(NEWT) į RON
лв1.217804
1 Newton Protocol(NEWT) į SEK
kr2.626416
1 Newton Protocol(NEWT) į BGN
лв0.468602
1 Newton Protocol(NEWT) į HUF
Ft94.444348
1 Newton Protocol(NEWT) į CZK
5.858928
1 Newton Protocol(NEWT) į KWD
د.ك0.085583
1 Newton Protocol(NEWT) į ILS
0.934398
1 Newton Protocol(NEWT) į AOA
Kz255.786542
1 Newton Protocol(NEWT) į BHD
.د.ب0.1057862
1 Newton Protocol(NEWT) į BMD
$0.2806
1 Newton Protocol(NEWT) į DKK
kr1.790228
1 Newton Protocol(NEWT) į HNL
L7.354526
1 Newton Protocol(NEWT) į MUR
12.784136
1 Newton Protocol(NEWT) į NAD
$4.932948
1 Newton Protocol(NEWT) į NOK
kr2.789164
1 Newton Protocol(NEWT) į NZD
$0.471408
1 Newton Protocol(NEWT) į PAB
B/.0.2806
1 Newton Protocol(NEWT) į PGK
K1.189744
1 Newton Protocol(NEWT) į QAR
ر.ق1.021384
1 Newton Protocol(NEWT) į RSD
дин.28.118926

Išsamesnei Newton Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Newton Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Newton Protocol

Kiek Newton Protocol(NEWT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEWT kaina USD valiuta yra 0.2806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEWT į USD kaina?
Dabartinė NEWT kaina USD valiuta yra $ 0.2806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Newton Protocol rinkos kapitalizacija?
NEWT rinkos kapitalizacija yra $ 60.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEWT apyvartoje?
NEWT apyvartoje yra 215.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEWT kaina?
NEWT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.83373560557428USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEWT kaina?
NEWT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.24683047911912695USD.
Kokia yra NEWT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEWT yra $ 972.36KUSD.
Ar NEWT kaina šiais metais kils?
NEWT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEWT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Newton Protocol (NEWT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
