Newton Protocol (NEWT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2806. Per pastarąsias 24 valandas NEWT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2739 iki aukščiausios $ 0.2837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWT kaina yra $ 0.83373560557428, o žemiausia – $ 0.24683047911912695.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWT per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Newton Protocol (NEWT) rinkos informacija
No.523
$ 60.33M
$ 60.33M$ 60.33M
$ 972.36K
$ 972.36K$ 972.36K
$ 280.60M
$ 280.60M$ 280.60M
215.00M
215.00M 215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.50%
ETH
Dabartinė Newton Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 60.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 972.36K. NEWT apyvartoje yra 215.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.60M
Newton Protocol (NEWT) kainos istorija USD
Stebėkite Newton Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001382
-0.49%
30 dienų
$ -0.0579
-17.11%
60 dienų
$ -0.0282
-9.14%
90 dienų
$ +0.1806
+180.60%
Newton Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien NEWT užfiksuotas $ -0.001382 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Newton Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0579 (-17.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Newton Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEWT rodiklis pasikeitė $ -0.0282 (-9.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Newton Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1806 (+180.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Newton Protocol (NEWT) pokyčius?
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Newton Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NEWTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Newton Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Newton Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Newton Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Newton Protocol (NEWT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Newton Protocol (NEWT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Newton Protocol prognozes.
Supratimas apie Newton Protocol (NEWT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEWTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Newton Protocol (NEWT)
Ieškote, kaip nusipirkti Newton Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Newton Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.