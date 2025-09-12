NERO (NERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00469. Per pastarąsias 24 valandas NERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00437 iki aukščiausios $ 0.00489 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NERO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NERO per pastarąją valandą pasikeitė -1.06%, per 24 valandas – +4.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NERO (NERO) rinkos informacija
$ 48.32K
$ 48.32K$ 48.32K
$ 46.90M
$ 46.90M$ 46.90M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
NERO
Dabartinė NERO rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.32K. NERO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.90M
NERO (NERO) kainos istorija USD
Stebėkite NERO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002199
+4.92%
30 dienų
$ -0.00014
-2.90%
60 dienų
$ -0.00031
-6.20%
90 dienų
$ -0.00031
-6.20%
NERO kainos pokytis šiandien
Šiandien NERO užfiksuotas $ +0.0002199 (+4.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NERO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00014 (-2.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NERO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NERO rodiklis pasikeitė $ -0.00031 (-6.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NERO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00031 (-6.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NERO (NERO) pokyčius?
NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.
NERO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NERO (NERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NERO (NERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NERO prognozes.
Supratimas apie NERO (NERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
