NEIRO ETH logotipas

NEIRO ETH kaina(NEIROETH)

1 NEIROETH į USD – tiesioginė kaina:

$0.06141
$0.06141$0.06141
+0.11%1D
USD
NEIRO ETH (NEIROETH) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 16:52:44(UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05819
$ 0.05819$ 0.05819
24 val. žemiausia
$ 0.06258
$ 0.06258$ 0.06258
24 val. aukščiausia

$ 0.05819
$ 0.05819$ 0.05819

$ 0.06258
$ 0.06258$ 0.06258

$ 0.2986456942576995
$ 0.2986456942576995$ 0.2986456942576995

$ 0.003297134910793924
$ 0.003297134910793924$ 0.003297134910793924

-0.36%

+0.11%

-1.89%

-1.89%

NEIRO ETH (NEIROETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.06141. Per pastarąsias 24 valandas NEIROETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05819 iki aukščiausios $ 0.06258 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEIROETH kaina yra $ 0.2986456942576995, o žemiausia – $ 0.003297134910793924.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEIROETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEIRO ETH (NEIROETH) rinkos informacija

No.517

$ 61.41M
$ 61.41M$ 61.41M

$ 69.55K
$ 69.55K$ 69.55K

$ 61.41M
$ 61.41M$ 61.41M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė NEIRO ETH rinkos kapitalizacija yra $ 61.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.55K. NEIROETH apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.41M

NEIRO ETH (NEIROETH) kainos istorija USD

Stebėkite NEIRO ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000675+0.11%
30 dienų$ -0.06388-50.99%
60 dienų$ -0.06891-52.88%
90 dienų$ -0.02327-27.48%
NEIRO ETH kainos pokytis šiandien

Šiandien NEIROETH užfiksuotas $ +0.0000675 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NEIRO ETH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06388 (-50.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NEIRO ETH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEIROETH rodiklis pasikeitė $ -0.06891 (-52.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NEIRO ETH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02327 (-27.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEIRO ETH (NEIROETH) pokyčius?

Peržiūrėkite NEIRO ETH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NEIRO ETH (NEIROETH)

NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.

NEIRO ETH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NEIRO ETH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEIROETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NEIRO ETH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NEIRO ETH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NEIRO ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEIRO ETH (NEIROETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEIRO ETH (NEIROETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEIRO ETH prognozes.

Peržiūrėkite NEIRO ETH kainos prognozę dabar!

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomika

Supratimas apie NEIRO ETH (NEIROETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIROETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NEIRO ETH (NEIROETH)

Ieškote, kaip nusipirkti NEIRO ETH? Viskas paprasta ir patogu! NEIRO ETH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEIROETH į vietos valiutas

NEIRO ETH išteklius

Išsamesnei NEIRO ETH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali NEIRO ETH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEIRO ETH

Kiek NEIRO ETH(NEIROETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEIROETH kaina USD valiuta yra 0.06141USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEIROETH į USD kaina?
Dabartinė NEIROETH kaina USD valiuta yra $ 0.06141. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEIRO ETH rinkos kapitalizacija?
NEIROETH rinkos kapitalizacija yra $ 61.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEIROETH apyvartoje?
NEIROETH apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEIROETH kaina?
NEIROETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2986456942576995USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEIROETH kaina?
NEIROETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003297134910793924USD.
Kokia yra NEIROETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEIROETH yra $ 69.55KUSD.
Ar NEIROETH kaina šiais metais kils?
NEIROETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEIROETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 16:52:44(UTC+8)

NEIRO ETH (NEIROETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

