NEIRO ETH (NEIROETH) realiojo laiko kaina yra $ 0.06141. Per pastarąsias 24 valandas NEIROETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05819 iki aukščiausios $ 0.06258 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEIROETH kaina yra $ 0.2986456942576995, o žemiausia – $ 0.003297134910793924.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEIROETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NEIRO ETH (NEIROETH) rinkos informacija
Dabartinė NEIRO ETH rinkos kapitalizacija yra $ 61.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.55K. NEIROETH apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.41M
NEIRO ETH (NEIROETH) kainos istorija USD
Stebėkite NEIRO ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000675
+0.11%
30 dienų
$ -0.06388
-50.99%
60 dienų
$ -0.06891
-52.88%
90 dienų
$ -0.02327
-27.48%
NEIRO ETH kainos pokytis šiandien
Šiandien NEIROETH užfiksuotas $ +0.0000675 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NEIRO ETH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06388 (-50.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NEIRO ETH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEIROETH rodiklis pasikeitė $ -0.06891 (-52.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NEIRO ETH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02327 (-27.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NEIRO ETH (NEIROETH) pokyčius?
NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH.
NEIRO ETH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NEIRO ETH (NEIROETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEIRO ETH (NEIROETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEIRO ETH prognozes.
Supratimas apie NEIRO ETH (NEIROETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIROETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NEIRO ETH (NEIROETH)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.