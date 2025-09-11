Daugiau apie NEIRO

Neiro logotipas

Neiro kaina(NEIRO)

$0.0008399
-0.42%1D
USD
Neiro (NEIRO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:38:28(UTC+8)

Neiro (NEIRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

-0.42%

-11.57%

-11.57%

Neiro (NEIRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008394. Per pastarąsias 24 valandas NEIRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008262 iki aukščiausios $ 0.0008661 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEIRO kaina yra $ 0.0815169625156375, o žemiausia – $ 0.000595375580333622.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEIRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neiro (NEIRO) rinkos informacija

No.2236

$ 839.40K
$ 89.00K
1000.00M
999,999,969
SOL

Dabartinė Neiro rinkos kapitalizacija yra $ 839.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.00K. NEIRO apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999969. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 839.40K

Neiro (NEIRO) kainos istorija USD

Stebėkite Neiro kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000003542-0.42%
30 dienų$ -0.0001303-13.44%
60 dienų$ -0.0003616-30.11%
90 dienų$ -0.0001404-14.33%
Neiro kainos pokytis šiandien

Šiandien NEIRO užfiksuotas $ -0.000003542 (-0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neiro 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001303 (-13.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neiro 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEIRO rodiklis pasikeitė $ -0.0003616 (-30.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neiro 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001404 (-14.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neiro (NEIRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Neiro kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neiro (NEIRO)

NEIRO is a meme coin on the Solana chain.

Neiro galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neiro investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEIROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neiro mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neiro, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neiro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neiro (NEIRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neiro (NEIRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neiro prognozes.

Peržiūrėkite Neiro kainos prognozę dabar!

Neiro (NEIRO) Tokenomika

Supratimas apie Neiro (NEIRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neiro (NEIRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Neiro? Viskas paprasta ir patogu! Neiro lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEIRO į vietos valiutas

1 Neiro(NEIRO) į VND
22.088811
1 Neiro(NEIRO) į AUD
A$0.001267494
1 Neiro(NEIRO) į GBP
0.000612762
1 Neiro(NEIRO) į EUR
0.00071349
1 Neiro(NEIRO) į USD
$0.0008394
1 Neiro(NEIRO) į MYR
RM0.003542268
1 Neiro(NEIRO) į TRY
0.034650432
1 Neiro(NEIRO) į JPY
¥0.1233918
1 Neiro(NEIRO) į ARS
ARS$1.1957253
1 Neiro(NEIRO) į RUB
0.070920906
1 Neiro(NEIRO) į INR
0.073967928
1 Neiro(NEIRO) į IDR
Rp13.760653536
1 Neiro(NEIRO) į KRW
1.167454308
1 Neiro(NEIRO) į PHP
0.048022074
1 Neiro(NEIRO) į EGP
￡E.0.04037514
1 Neiro(NEIRO) į BRL
R$0.00453276
1 Neiro(NEIRO) į CAD
C$0.001158372
1 Neiro(NEIRO) į BDT
0.10223892
1 Neiro(NEIRO) į NGN
1.266058626
1 Neiro(NEIRO) į COP
$3.291757464
1 Neiro(NEIRO) į ZAR
R.0.014681106
1 Neiro(NEIRO) į UAH
0.034650432
1 Neiro(NEIRO) į VES
Bs0.1309464
1 Neiro(NEIRO) į CLP
$0.8066634
1 Neiro(NEIRO) į PKR
Rs0.238397994
1 Neiro(NEIRO) į KZT
0.452503752
1 Neiro(NEIRO) į THB
฿0.026684526
1 Neiro(NEIRO) į TWD
NT$0.02547579
1 Neiro(NEIRO) į AED
د.إ0.003080598
1 Neiro(NEIRO) į CHF
Fr0.000663126
1 Neiro(NEIRO) į HKD
HK$0.006530532
1 Neiro(NEIRO) į AMD
֏0.320743134
1 Neiro(NEIRO) į MAD
.د.م0.007579782
1 Neiro(NEIRO) į MXN
$0.015604446
1 Neiro(NEIRO) į SAR
ريال0.00314775
1 Neiro(NEIRO) į PLN
0.003055416
1 Neiro(NEIRO) į RON
лв0.003634602
1 Neiro(NEIRO) į SEK
kr0.00784839
1 Neiro(NEIRO) į BGN
лв0.001401798
1 Neiro(NEIRO) į HUF
Ft0.282055188
1 Neiro(NEIRO) į CZK
0.017509884
1 Neiro(NEIRO) į KWD
د.ك0.000256017
1 Neiro(NEIRO) į ILS
0.002786808
1 Neiro(NEIRO) į AOA
Kz0.767975454
1 Neiro(NEIRO) į BHD
.د.ب0.0003164538
1 Neiro(NEIRO) į BMD
$0.0008394
1 Neiro(NEIRO) į DKK
kr0.005355372
1 Neiro(NEIRO) į HNL
L0.022000674
1 Neiro(NEIRO) į MUR
0.0381927
1 Neiro(NEIRO) į NAD
$0.014756652
1 Neiro(NEIRO) į NOK
kr0.008335242
1 Neiro(NEIRO) į NZD
$0.001410192
1 Neiro(NEIRO) į PAB
B/.0.0008394
1 Neiro(NEIRO) į PGK
K0.003559056
1 Neiro(NEIRO) į QAR
ر.ق0.003055416
1 Neiro(NEIRO) į RSD
дин.0.08406591

Neiro išteklius

Išsamesnei Neiro analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Neiro svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neiro

Kiek Neiro(NEIRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEIRO kaina USD valiuta yra 0.0008394USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEIRO į USD kaina?
Dabartinė NEIRO kaina USD valiuta yra $ 0.0008394. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neiro rinkos kapitalizacija?
NEIRO rinkos kapitalizacija yra $ 839.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEIRO apyvartoje?
NEIRO apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEIRO kaina?
NEIRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0815169625156375USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEIRO kaina?
NEIRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000595375580333622USD.
Kokia yra NEIRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEIRO yra $ 89.00KUSD.
Ar NEIRO kaina šiais metais kils?
NEIRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEIRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:38:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEIRO-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEIRO
NEIRO
USD
USD

1 NEIRO = 0.0008394 USD

Prekiauti NEIRO

NEIROUSDT
$0.0008399
$0.0008399$0.0008399
-0.43%

