NAVI Protocol (NAVX) realiojo laiko kaina yra $ 0.03656. Per pastarąsias 24 valandas NAVX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03489 iki aukščiausios $ 0.03861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAVX kaina yra $ 0.4215575252595851, o žemiausia – $ 0.029139384042176107.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAVX per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NAVI Protocol (NAVX) rinkos informacija
Dabartinė NAVI Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 22.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.09K. NAVX apyvartoje yra 604.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.56M
NAVI Protocol (NAVX) kainos istorija USD
Stebėkite NAVI Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001166
+0.32%
30 dienų
$ -0.01932
-34.58%
60 dienų
$ -0.0081
-18.14%
90 dienų
$ -0.00652
-15.14%
NAVI Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien NAVX užfiksuotas $ +0.0001166 (+0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NAVI Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01932 (-34.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NAVI Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAVX rodiklis pasikeitė $ -0.0081 (-18.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NAVI Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00652 (-15.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NAVI Protocol (NAVX) pokyčius?
NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.
NAVI Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NAVI Protocol (NAVX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAVI Protocol (NAVX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAVI Protocol prognozes.
Supratimas apie NAVI Protocol (NAVX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAVXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
