Daugiau apie NAVX

NAVX Kainos informacija

NAVX Baltoji knyga

NAVX Oficiali svetainė

NAVX Tokenomika

NAVX Kainų prognozė

NAVX Istorija

NAVX pirkimo vadovas

NAVXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NAVX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NAVI Protocol logotipas

NAVI Protocol kaina(NAVX)

1 NAVX į USD – tiesioginė kaina:

$0.03655
$0.03655$0.03655
+0.32%1D
USD
NAVI Protocol (NAVX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:01(UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489
24 val. žemiausia
$ 0.03861
$ 0.03861$ 0.03861
24 val. aukščiausia

$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489

$ 0.03861
$ 0.03861$ 0.03861

$ 0.4215575252595851
$ 0.4215575252595851$ 0.4215575252595851

$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107

+0.38%

+0.32%

-5.61%

-5.61%

NAVI Protocol (NAVX) realiojo laiko kaina yra $ 0.03656. Per pastarąsias 24 valandas NAVX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03489 iki aukščiausios $ 0.03861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAVX kaina yra $ 0.4215575252595851, o žemiausia – $ 0.029139384042176107.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAVX per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NAVI Protocol (NAVX) rinkos informacija

No.883

$ 22.10M
$ 22.10M$ 22.10M

$ 73.09K
$ 73.09K$ 73.09K

$ 36.56M
$ 36.56M$ 36.56M

604.46M
604.46M 604.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.44%

SUI

Dabartinė NAVI Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 22.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.09K. NAVX apyvartoje yra 604.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.56M

NAVI Protocol (NAVX) kainos istorija USD

Stebėkite NAVI Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001166+0.32%
30 dienų$ -0.01932-34.58%
60 dienų$ -0.0081-18.14%
90 dienų$ -0.00652-15.14%
NAVI Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien NAVX užfiksuotas $ +0.0001166 (+0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NAVI Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01932 (-34.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NAVI Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAVX rodiklis pasikeitė $ -0.0081 (-18.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NAVI Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00652 (-15.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NAVI Protocol (NAVX) pokyčius?

Peržiūrėkite NAVI Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NAVI Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAVXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NAVI Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NAVI Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NAVI Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NAVI Protocol (NAVX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAVI Protocol (NAVX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAVI Protocol prognozes.

Peržiūrėkite NAVI Protocol kainos prognozę dabar!

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomika

Supratimas apie NAVI Protocol (NAVX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAVXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NAVI Protocol (NAVX)

Ieškote, kaip nusipirkti NAVI Protocol? Viskas paprasta ir patogu! NAVI Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAVX į vietos valiutas

1 NAVI Protocol(NAVX) į VND
962.0764
1 NAVI Protocol(NAVX) į AUD
A$0.0552056
1 NAVI Protocol(NAVX) į GBP
0.0266888
1 NAVI Protocol(NAVX) į EUR
0.031076
1 NAVI Protocol(NAVX) į USD
$0.03656
1 NAVI Protocol(NAVX) į MYR
RM0.1542832
1 NAVI Protocol(NAVX) į TRY
1.5095624
1 NAVI Protocol(NAVX) į JPY
¥5.37432
1 NAVI Protocol(NAVX) į ARS
ARS$52.07972
1 NAVI Protocol(NAVX) į RUB
3.0889544
1 NAVI Protocol(NAVX) į INR
3.2256888
1 NAVI Protocol(NAVX) į IDR
Rp599.3441664
1 NAVI Protocol(NAVX) į KRW
50.8483792
1 NAVI Protocol(NAVX) į PHP
2.0908664
1 NAVI Protocol(NAVX) į EGP
￡E.1.7596328
1 NAVI Protocol(NAVX) į BRL
R$0.197424
1 NAVI Protocol(NAVX) į CAD
C$0.0504528
1 NAVI Protocol(NAVX) į BDT
4.453008
1 NAVI Protocol(NAVX) į NGN
55.1430824
1 NAVI Protocol(NAVX) į COP
$143.3722336
1 NAVI Protocol(NAVX) į ZAR
R.0.6390688
1 NAVI Protocol(NAVX) į UAH
1.5091968
1 NAVI Protocol(NAVX) į VES
Bs5.70336
1 NAVI Protocol(NAVX) į CLP
$35.13416
1 NAVI Protocol(NAVX) į PKR
Rs10.3834056
1 NAVI Protocol(NAVX) į KZT
19.7087648
1 NAVI Protocol(NAVX) į THB
฿1.1622424
1 NAVI Protocol(NAVX) į TWD
NT$1.1099616
1 NAVI Protocol(NAVX) į AED
د.إ0.1341752
1 NAVI Protocol(NAVX) į CHF
Fr0.0288824
1 NAVI Protocol(NAVX) į HKD
HK$0.2844368
1 NAVI Protocol(NAVX) į AMD
֏13.9699416
1 NAVI Protocol(NAVX) į MAD
.د.م0.3301368
1 NAVI Protocol(NAVX) į MXN
$0.680016
1 NAVI Protocol(NAVX) į SAR
ريال0.1371
1 NAVI Protocol(NAVX) į PLN
0.1330784
1 NAVI Protocol(NAVX) į RON
лв0.1583048
1 NAVI Protocol(NAVX) į SEK
kr0.341836
1 NAVI Protocol(NAVX) į BGN
лв0.0610552
1 NAVI Protocol(NAVX) į HUF
Ft12.2848912
1 NAVI Protocol(NAVX) į CZK
0.7626416
1 NAVI Protocol(NAVX) į KWD
د.ك0.0111508
1 NAVI Protocol(NAVX) į ILS
0.1213792
1 NAVI Protocol(NAVX) į AOA
Kz33.4491096
1 NAVI Protocol(NAVX) į BHD
.د.ب0.01378312
1 NAVI Protocol(NAVX) į BMD
$0.03656
1 NAVI Protocol(NAVX) į DKK
kr0.2332528
1 NAVI Protocol(NAVX) į HNL
L0.9582376
1 NAVI Protocol(NAVX) į MUR
1.6656736
1 NAVI Protocol(NAVX) į NAD
$0.6427248
1 NAVI Protocol(NAVX) į NOK
kr0.3630408
1 NAVI Protocol(NAVX) į NZD
$0.0614208
1 NAVI Protocol(NAVX) į PAB
B/.0.03656
1 NAVI Protocol(NAVX) į PGK
K0.1550144
1 NAVI Protocol(NAVX) į QAR
ر.ق0.1330784
1 NAVI Protocol(NAVX) į RSD
дин.3.6611184

NAVI Protocol išteklius

Išsamesnei NAVI Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NAVI Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NAVI Protocol

Kiek NAVI Protocol(NAVX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAVX kaina USD valiuta yra 0.03656USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAVX į USD kaina?
Dabartinė NAVX kaina USD valiuta yra $ 0.03656. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NAVI Protocol rinkos kapitalizacija?
NAVX rinkos kapitalizacija yra $ 22.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAVX apyvartoje?
NAVX apyvartoje yra 604.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAVX kaina?
NAVX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4215575252595851USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAVX kaina?
NAVX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.029139384042176107USD.
Kokia yra NAVX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAVX yra $ 73.09KUSD.
Ar NAVX kaina šiais metais kils?
NAVX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAVX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:13:01(UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NAVX-į-USD skaičiuoklė

Suma

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0.03656 USD

Prekiauti NAVX

NAVXUSDT
$0.03655
$0.03655$0.03655
+0.30%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis