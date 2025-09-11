Navcoin (NAV) realiojo laiko kaina yra $ 0.04492. Per pastarąsias 24 valandas NAV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04078 iki aukščiausios $ 0.04581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAV kaina yra $ 5.530200004577637, o žemiausia – $ 0.00051073101349175.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAV per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Navcoin (NAV) rinkos informacija
No.4399
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 62.28K
$ 62.28K$ 62.28K
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
0.00
0.00 0.00
76,939,361.4888581
76,939,361.4888581 76,939,361.4888581
NAV
Dabartinė Navcoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.28K. NAV apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 76939361.4888581. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.46M
Navcoin (NAV) kainos istorija USD
Stebėkite Navcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0016483
+3.81%
30 dienų
$ -0.00332
-6.89%
60 dienų
$ -0.01156
-20.47%
90 dienų
$ +0.01971
+78.18%
Navcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien NAV užfiksuotas $ +0.0016483 (+3.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Navcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00332 (-6.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Navcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAV rodiklis pasikeitė $ -0.01156 (-20.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Navcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01971 (+78.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Navcoin (NAV) pokyčius?
Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).
Navcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Navcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NAVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Navcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Navcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Navcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Navcoin (NAV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Navcoin (NAV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Navcoin prognozes.
Supratimas apie Navcoin (NAV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Navcoin (NAV)
Ieškote, kaip nusipirkti Navcoin? Viskas paprasta ir patogu! Navcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.