Nabox (NABOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000003251. Per pastarąsias 24 valandas NABOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000003113 iki aukščiausios $ 0.000003396 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NABOX kaina yra $ 0.000375839325844436, o žemiausia – $ 0.000001572508954823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NABOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +3.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nabox (NABOX) rinkos informacija
Dabartinė Nabox rinkos kapitalizacija yra $ 678.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.94K. NABOX apyvartoje yra 208.61B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.25M
Nabox (NABOX) kainos istorija USD
Stebėkite Nabox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000001077
+3.41%
30 dienų
$ -0.000000102
-3.05%
60 dienų
$ +0.000000511
+18.64%
90 dienų
$ +0.000001349
+70.92%
Nabox kainos pokytis šiandien
Šiandien NABOX užfiksuotas $ +0.0000001077 (+3.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nabox 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000102 (-3.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nabox 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NABOX rodiklis pasikeitė $ +0.000000511 (+18.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nabox 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001349 (+70.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nabox (NABOX) pokyčius?
Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.
Nabox kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nabox (NABOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nabox (NABOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nabox prognozes.
Supratimas apie Nabox (NABOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NABOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nabox (NABOX)
