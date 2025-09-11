Mythos (MYTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0851. Per pastarąsias 24 valandas MYTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.081 iki aukščiausios $ 0.1032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYTH kaina yra $ 1.993326663167192, o žemiausia – $ 0.06888430126705375.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYTH per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -2.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mythos (MYTH) rinkos informacija
$ 72.84M
$ 57.04K
$ 85.10M
855.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
Dabartinė Mythos rinkos kapitalizacija yra $ 72.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.04K. MYTH apyvartoje yra 855.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.10M
Mythos (MYTH) kainos istorija USD
Stebėkite Mythos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001799
-2.07%
30 dienų
$ -0.0001
-0.12%
60 dienų
$ -0.025
-22.71%
90 dienų
$ -0.0353
-29.32%
Mythos kainos pokytis šiandien
Šiandien MYTH užfiksuotas $ -0.001799 (-2.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mythos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001 (-0.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mythos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYTH rodiklis pasikeitė $ -0.025 (-22.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mythos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0353 (-29.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mythos (MYTH) pokyčius?
Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies.
Mythos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mythos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mythos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mythos kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mythos (MYTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mythos (MYTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mythos prognozes.
Supratimas apie Mythos (MYTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mythos (MYTH)
Ieškote, kaip nusipirkti Mythos? Viskas paprasta ir patogu! Mythos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
