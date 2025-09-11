Mystery (MYSTERY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000001543. Per pastarąsias 24 valandas MYSTERY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000001498 iki aukščiausios $ 0.000000001583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYSTERY kaina yra $ 0.000000071625505595, o žemiausia – $ 0.000000000835682667.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYSTERY per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mystery (MYSTERY) rinkos informacija
Dabartinė Mystery rinkos kapitalizacija yra $ 649.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.65K. MYSTERY apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 649.12K
Mystery (MYSTERY) kainos istorija USD
Stebėkite Mystery kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000003499
+2.32%
30 dienų
$ -0.000000001399
-47.56%
60 dienų
$ -0.000000000759
-32.98%
90 dienų
$ -0.000000000662
-30.03%
Mystery kainos pokytis šiandien
Šiandien MYSTERY užfiksuotas $ +0.00000000003499 (+2.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mystery 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000001399 (-47.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mystery 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYSTERY rodiklis pasikeitė $ -0.000000000759 (-32.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mystery 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000000662 (-30.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.
Mystery galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mystery investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mystery, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mystery kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Mystery (MYSTERY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYSTERYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mystery (MYSTERY)
Ieškote, kaip nusipirkti Mystery? Viskas paprasta ir patogu! Mystery lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.