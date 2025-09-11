Myro (MYRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02428. Per pastarąsias 24 valandas MYRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02345 iki aukščiausios $ 0.02457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYRO kaina yra $ 0.4465413696625956, o žemiausia – $ 0.001825863093187265.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Myro (MYRO) rinkos informacija
No.863
$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M
$ 86.29K
$ 86.29K$ 86.29K
$ 24.28M
$ 24.28M$ 24.28M
944.20M
944.20M 944.20M
999,981,490.5
999,981,490.5 999,981,490.5
SOL
Dabartinė Myro rinkos kapitalizacija yra $ 22.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.29K. MYRO apyvartoje yra 944.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 999981490.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.28M
Myro (MYRO) kainos istorija USD
Stebėkite Myro kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000677
+0.28%
30 dienų
$ -0.00047
-1.90%
60 dienų
$ +0.00302
+14.20%
90 dienų
$ +0.00533
+28.12%
Myro kainos pokytis šiandien
Šiandien MYRO užfiksuotas $ +0.0000677 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Myro 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00047 (-1.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Myro 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYRO rodiklis pasikeitė $ +0.00302 (+14.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Myro 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00533 (+28.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Myro (MYRO) pokyčius?
Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone.
Myro galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Myro investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Myro, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Myro kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Myro (MYRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Myro (MYRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Myro prognozes.
Supratimas apie Myro (MYRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Myro (MYRO)
Ieškote, kaip nusipirkti Myro? Viskas paprasta ir patogu! Myro lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.