Myro logotipas

Myro kaina(MYRO)

1 MYRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.02425
$0.02425$0.02425
+0.28%1D
USD
Myro (MYRO) kainos grafikas realiu laiku
Myro (MYRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02345
$ 0.02345$ 0.02345
24 val. žemiausia
$ 0.02457
$ 0.02457$ 0.02457
24 val. aukščiausia

$ 0.02345
$ 0.02345$ 0.02345

$ 0.02457
$ 0.02457$ 0.02457

$ 0.4465413696625956
$ 0.4465413696625956$ 0.4465413696625956

$ 0.001825863093187265
$ 0.001825863093187265$ 0.001825863093187265

0.00%

+0.28%

+12.82%

+12.82%

Myro (MYRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02428. Per pastarąsias 24 valandas MYRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02345 iki aukščiausios $ 0.02457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYRO kaina yra $ 0.4465413696625956, o žemiausia – $ 0.001825863093187265.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Myro (MYRO) rinkos informacija

No.863

$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M

$ 86.29K
$ 86.29K$ 86.29K

$ 24.28M
$ 24.28M$ 24.28M

944.20M
944.20M 944.20M

999,981,490.5
999,981,490.5 999,981,490.5

SOL

Dabartinė Myro rinkos kapitalizacija yra $ 22.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.29K. MYRO apyvartoje yra 944.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 999981490.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.28M

Myro (MYRO) kainos istorija USD

Stebėkite Myro kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000677+0.28%
30 dienų$ -0.00047-1.90%
60 dienų$ +0.00302+14.20%
90 dienų$ +0.00533+28.12%
Myro kainos pokytis šiandien

Šiandien MYRO užfiksuotas $ +0.0000677 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Myro 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00047 (-1.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Myro 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYRO rodiklis pasikeitė $ +0.00302 (+14.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Myro 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00533 (+28.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Myro (MYRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Myro kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Myro (MYRO)

Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone.

Myro galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Myro investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MYROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Myro mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Myro, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Myro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Myro (MYRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Myro (MYRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Myro prognozes.

Peržiūrėkite Myro kainos prognozę dabar!

Myro (MYRO) Tokenomika

Supratimas apie Myro (MYRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Myro (MYRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Myro? Viskas paprasta ir patogu! Myro lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MYRO į vietos valiutas

1 Myro(MYRO) į VND
638.9282
1 Myro(MYRO) į AUD
A$0.0366628
1 Myro(MYRO) į GBP
0.0179672
1 Myro(MYRO) į EUR
0.020638
1 Myro(MYRO) į USD
$0.02428
1 Myro(MYRO) į MYR
RM0.1024616
1 Myro(MYRO) į TRY
1.0025212
1 Myro(MYRO) į JPY
¥3.56916
1 Myro(MYRO) į ARS
ARS$34.58686
1 Myro(MYRO) į RUB
2.0829812
1 Myro(MYRO) į INR
2.143924
1 Myro(MYRO) į IDR
Rp398.0327232
1 Myro(MYRO) į KRW
33.81597
1 Myro(MYRO) į PHP
1.3902728
1 Myro(MYRO) į EGP
￡E.1.169082
1 Myro(MYRO) į BRL
R$0.131112
1 Myro(MYRO) į CAD
C$0.0335064
1 Myro(MYRO) į BDT
2.957304
1 Myro(MYRO) į NGN
36.6212812
1 Myro(MYRO) į COP
$95.2154768
1 Myro(MYRO) į ZAR
R.0.4258712
1 Myro(MYRO) į UAH
1.0022784
1 Myro(MYRO) į VES
Bs3.78768
1 Myro(MYRO) į CLP
$23.33308
1 Myro(MYRO) į PKR
Rs6.8957628
1 Myro(MYRO) į KZT
13.0888624
1 Myro(MYRO) į THB
฿0.7725896
1 Myro(MYRO) į TWD
NT$0.7364124
1 Myro(MYRO) į AED
د.إ0.0891076
1 Myro(MYRO) į CHF
Fr0.0191812
1 Myro(MYRO) į HKD
HK$0.1888984
1 Myro(MYRO) į AMD
֏9.2776308
1 Myro(MYRO) į MAD
.د.م0.2192484
1 Myro(MYRO) į MXN
$0.4523364
1 Myro(MYRO) į SAR
ريال0.09105
1 Myro(MYRO) į PLN
0.0883792
1 Myro(MYRO) į RON
лв0.1053752
1 Myro(MYRO) į SEK
kr0.2272608
1 Myro(MYRO) į BGN
лв0.0405476
1 Myro(MYRO) į HUF
Ft8.1721624
1 Myro(MYRO) į CZK
0.5069664
1 Myro(MYRO) į KWD
د.ك0.0074054
1 Myro(MYRO) į ILS
0.0808524
1 Myro(MYRO) į AOA
Kz22.1329196
1 Myro(MYRO) į BHD
.د.ب0.00915356
1 Myro(MYRO) į BMD
$0.02428
1 Myro(MYRO) į DKK
kr0.1549064
1 Myro(MYRO) į HNL
L0.6363788
1 Myro(MYRO) į MUR
1.1061968
1 Myro(MYRO) į NAD
$0.4268424
1 Myro(MYRO) į NOK
kr0.2413432
1 Myro(MYRO) į NZD
$0.0407904
1 Myro(MYRO) į PAB
B/.0.02428
1 Myro(MYRO) į PGK
K0.1029472
1 Myro(MYRO) į QAR
ر.ق0.0883792
1 Myro(MYRO) į RSD
дин.2.4330988

Myro išteklius

Išsamesnei Myro analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Myro svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Myro

Kiek Myro(MYRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MYRO kaina USD valiuta yra 0.02428USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MYRO į USD kaina?
Dabartinė MYRO kaina USD valiuta yra $ 0.02428. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Myro rinkos kapitalizacija?
MYRO rinkos kapitalizacija yra $ 22.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MYRO apyvartoje?
MYRO apyvartoje yra 944.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MYRO kaina?
MYRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4465413696625956USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MYRO kaina?
MYRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001825863093187265USD.
Kokia yra MYRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MYRO yra $ 86.29KUSD.
Ar MYRO kaina šiais metais kils?
MYRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MYRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Myro (MYRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

