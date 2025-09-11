MultiVAC (MTV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004708. Per pastarąsias 24 valandas MTV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000464 iki aukščiausios $ 0.0004783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTV kaina yra $ 0.029173896178550714, o žemiausia – $ 0.000147627103478.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTV per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MultiVAC (MTV) rinkos informacija
No.1929
$ 1.69M
$ 1.69M
$ 126.23K
$ 126.23K
$ 4.71M
$ 4.71M
3.59B
3.59B
10,000,000,000
10,000,000,000
2019-04-09 00:00:00
$ 0.006
$ 0.006
ETH
Dabartinė MultiVAC rinkos kapitalizacija yra $ 1.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.23K. MTV apyvartoje yra 3.59B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.71M
MultiVAC (MTV) kainos istorija USD
Stebėkite MultiVAC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000188
+0.04%
30 dienų
$ +0.0000507
+12.06%
60 dienų
$ +0.0001665
+54.71%
90 dienų
$ +0.0001662
+54.56%
MultiVAC kainos pokytis šiandien
Šiandien MTV užfiksuotas $ +0.000000188 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MultiVAC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000507 (+12.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MultiVAC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTV rodiklis pasikeitė $ +0.0001665 (+54.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MultiVAC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001662 (+54.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MultiVAC (MTV) pokyčius?
MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security.
MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.
MultiVAC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MultiVAC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MTVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MultiVAC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MultiVAC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MultiVAC kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MultiVAC (MTV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MultiVAC (MTV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MultiVAC prognozes.
Supratimas apie MultiVAC (MTV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MultiVAC (MTV)
Ieškote, kaip nusipirkti MultiVAC? Viskas paprasta ir patogu! MultiVAC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.