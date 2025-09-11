Daugiau apie MTV

MTV Kainos informacija

MTV Baltoji knyga

MTV Oficiali svetainė

MTV Tokenomika

MTV Kainų prognozė

MTV Istorija

MTV pirkimo vadovas

MTVvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MTV Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MultiVAC logotipas

MultiVAC kaina(MTV)

1 MTV į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004708
$0.0004708$0.0004708
+0.04%1D
USD
MultiVAC (MTV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:40:43(UTC+8)

MultiVAC (MTV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000464
$ 0.000464$ 0.000464
24 val. žemiausia
$ 0.0004783
$ 0.0004783$ 0.0004783
24 val. aukščiausia

$ 0.000464
$ 0.000464$ 0.000464

$ 0.0004783
$ 0.0004783$ 0.0004783

$ 0.029173896178550714
$ 0.029173896178550714$ 0.029173896178550714

$ 0.000147627103478
$ 0.000147627103478$ 0.000147627103478

-0.41%

+0.04%

-2.49%

-2.49%

MultiVAC (MTV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004708. Per pastarąsias 24 valandas MTV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000464 iki aukščiausios $ 0.0004783 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTV kaina yra $ 0.029173896178550714, o žemiausia – $ 0.000147627103478.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTV per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MultiVAC (MTV) rinkos informacija

No.1929

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 126.23K
$ 126.23K$ 126.23K

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

3.59B
3.59B 3.59B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2019-04-09 00:00:00

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

ETH

Dabartinė MultiVAC rinkos kapitalizacija yra $ 1.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.23K. MTV apyvartoje yra 3.59B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.71M

MultiVAC (MTV) kainos istorija USD

Stebėkite MultiVAC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000188+0.04%
30 dienų$ +0.0000507+12.06%
60 dienų$ +0.0001665+54.71%
90 dienų$ +0.0001662+54.56%
MultiVAC kainos pokytis šiandien

Šiandien MTV užfiksuotas $ +0.000000188 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MultiVAC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000507 (+12.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MultiVAC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTV rodiklis pasikeitė $ +0.0001665 (+54.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MultiVAC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001662 (+54.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MultiVAC (MTV) pokyčius?

Peržiūrėkite MultiVAC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

MultiVAC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MultiVAC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MTVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MultiVAC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MultiVAC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MultiVAC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MultiVAC (MTV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MultiVAC (MTV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MultiVAC prognozes.

Peržiūrėkite MultiVAC kainos prognozę dabar!

MultiVAC (MTV) Tokenomika

Supratimas apie MultiVAC (MTV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MultiVAC (MTV)

Ieškote, kaip nusipirkti MultiVAC? Viskas paprasta ir patogu! MultiVAC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MTV į vietos valiutas

1 MultiVAC(MTV) į VND
12.389102
1 MultiVAC(MTV) į AUD
A$0.000710908
1 MultiVAC(MTV) į GBP
0.000348392
1 MultiVAC(MTV) į EUR
0.00040018
1 MultiVAC(MTV) į USD
$0.0004708
1 MultiVAC(MTV) į MYR
RM0.001986776
1 MultiVAC(MTV) į TRY
0.019439332
1 MultiVAC(MTV) į JPY
¥0.0692076
1 MultiVAC(MTV) į ARS
ARS$0.6706546
1 MultiVAC(MTV) į RUB
0.040389932
1 MultiVAC(MTV) į INR
0.04157164
1 MultiVAC(MTV) į IDR
Rp7.718031552
1 MultiVAC(MTV) į KRW
0.6557067
1 MultiVAC(MTV) į PHP
0.026958008
1 MultiVAC(MTV) į EGP
￡E.0.02266902
1 MultiVAC(MTV) į BRL
R$0.00254232
1 MultiVAC(MTV) į CAD
C$0.000649704
1 MultiVAC(MTV) į BDT
0.05734344
1 MultiVAC(MTV) į NGN
0.710102932
1 MultiVAC(MTV) į COP
$1.846270448
1 MultiVAC(MTV) į ZAR
R.0.008257832
1 MultiVAC(MTV) į UAH
0.019434624
1 MultiVAC(MTV) į VES
Bs0.0734448
1 MultiVAC(MTV) į CLP
$0.4524388
1 MultiVAC(MTV) į PKR
Rs0.133711908
1 MultiVAC(MTV) į KZT
0.253798864
1 MultiVAC(MTV) į THB
฿0.014980856
1 MultiVAC(MTV) į TWD
NT$0.014279364
1 MultiVAC(MTV) į AED
د.إ0.001727836
1 MultiVAC(MTV) į CHF
Fr0.000371932
1 MultiVAC(MTV) į HKD
HK$0.003662824
1 MultiVAC(MTV) į AMD
֏0.179897388
1 MultiVAC(MTV) į MAD
.د.م0.004251324
1 MultiVAC(MTV) į MXN
$0.008771004
1 MultiVAC(MTV) į SAR
ريال0.0017655
1 MultiVAC(MTV) į PLN
0.001713712
1 MultiVAC(MTV) į RON
лв0.002043272
1 MultiVAC(MTV) į SEK
kr0.004406688
1 MultiVAC(MTV) į BGN
лв0.000786236
1 MultiVAC(MTV) į HUF
Ft0.158461864
1 MultiVAC(MTV) į CZK
0.009830304
1 MultiVAC(MTV) į KWD
د.ك0.000143594
1 MultiVAC(MTV) į ILS
0.001567764
1 MultiVAC(MTV) į AOA
Kz0.429167156
1 MultiVAC(MTV) į BHD
.د.ب0.0001774916
1 MultiVAC(MTV) į BMD
$0.0004708
1 MultiVAC(MTV) į DKK
kr0.003003704
1 MultiVAC(MTV) į HNL
L0.012339668
1 MultiVAC(MTV) į MUR
0.021449648
1 MultiVAC(MTV) į NAD
$0.008276664
1 MultiVAC(MTV) į NOK
kr0.004679752
1 MultiVAC(MTV) į NZD
$0.000790944
1 MultiVAC(MTV) į PAB
B/.0.0004708
1 MultiVAC(MTV) į PGK
K0.001996192
1 MultiVAC(MTV) į QAR
ر.ق0.001713712
1 MultiVAC(MTV) į RSD
дин.0.047178868

MultiVAC išteklius

Išsamesnei MultiVAC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MultiVAC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MultiVAC

Kiek MultiVAC(MTV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTV kaina USD valiuta yra 0.0004708USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTV į USD kaina?
Dabartinė MTV kaina USD valiuta yra $ 0.0004708. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MultiVAC rinkos kapitalizacija?
MTV rinkos kapitalizacija yra $ 1.69MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTV apyvartoje?
MTV apyvartoje yra 3.59BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTV kaina?
MTV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.029173896178550714USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTV kaina?
MTV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000147627103478USD.
Kokia yra MTV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTV yra $ 126.23KUSD.
Ar MTV kaina šiais metais kils?
MTV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:40:43(UTC+8)

MultiVAC (MTV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MTV-į-USD skaičiuoklė

Suma

MTV
MTV
USD
USD

1 MTV = 0.0004708 USD

Prekiauti MTV

MTVUSDT
$0.0004708
$0.0004708$0.0004708
+0.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis