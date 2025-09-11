Partisia Blockchain (MPC) kainos informacija (USD)
Partisia Blockchain (MPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.02156. Per pastarąsias 24 valandas MPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02152 iki aukščiausios $ 0.02183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MPC kaina yra $ 0.6931521212647741, o žemiausia – $ 0.004261437024344198.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MPC per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Partisia Blockchain (MPC) rinkos informacija
$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M
$ 4.43K
$ 4.43K$ 4.43K
$ 21.56M
$ 21.56M$ 21.56M
366.40M
366.40M 366.40M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
553,810,781.8625
553,810,781.8625 553,810,781.8625
36.64%
Dabartinė Partisia Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 7.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.43K. MPC apyvartoje yra 366.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 553810781.8625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.56M
Partisia Blockchain (MPC) kainos istorija USD
Stebėkite Partisia Blockchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000584
-0.27%
30 dienų
$ +0.00164
+8.23%
60 dienų
$ -0.00543
-20.12%
90 dienų
$ +0.01599
+287.07%
Partisia Blockchain kainos pokytis šiandien
Šiandien MPC užfiksuotas $ -0.0000584 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Partisia Blockchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00164 (+8.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Partisia Blockchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MPC rodiklis pasikeitė $ -0.00543 (-20.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Partisia Blockchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01599 (+287.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Partisia Blockchain (MPC) pokyčius?
Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.
Partisia Blockchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Partisia Blockchain (MPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Partisia Blockchain (MPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Partisia Blockchain prognozes.
Supratimas apie Partisia Blockchain (MPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
