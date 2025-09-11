Daugiau apie MOON

CryptoCurrency Moons logotipas

CryptoCurrency Moons kaina(MOON)

1 MOON į USD – tiesioginė kaina:

+2.71%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:47(UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.17%

+2.71%

+0.34%

+0.34%

CryptoCurrency Moons (MOON) realiojo laiko kaina yra $ 0.09575. Per pastarąsias 24 valandas MOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08649 iki aukščiausios $ 0.09984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOON kaina yra $ 0.7163486957276903, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOON per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +2.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CryptoCurrency Moons (MOON) rinkos informacija

No.1165

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

Dabartinė CryptoCurrency Moons rinkos kapitalizacija yra $ 10.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.64K. MOON apyvartoje yra 106.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 107887754. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33M

CryptoCurrency Moons (MOON) kainos istorija USD

Stebėkite CryptoCurrency Moons kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0025253+2.71%
30 dienų$ -0.01333-12.23%
60 dienų$ -0.00011-0.12%
90 dienų$ +0.00994+11.58%
CryptoCurrency Moons kainos pokytis šiandien

Šiandien MOON užfiksuotas $ +0.0025253 (+2.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CryptoCurrency Moons 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01333 (-12.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CryptoCurrency Moons 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOON rodiklis pasikeitė $ -0.00011 (-0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CryptoCurrency Moons 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00994 (+11.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CryptoCurrency Moons (MOON) pokyčius?

Peržiūrėkite CryptoCurrency Moons kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CryptoCurrency Moons investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CryptoCurrency Moons mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CryptoCurrency Moons, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CryptoCurrency Moons kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CryptoCurrency Moons (MOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoCurrency Moons (MOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoCurrency Moons prognozes.

Peržiūrėkite CryptoCurrency Moons kainos prognozę dabar!

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomika

Supratimas apie CryptoCurrency Moons (MOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CryptoCurrency Moons (MOON)

Ieškote, kaip nusipirkti CryptoCurrency Moons? Viskas paprasta ir patogu! CryptoCurrency Moons lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOON į vietos valiutas

CryptoCurrency Moons išteklius

Išsamesnei CryptoCurrency Moons analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CryptoCurrency Moons svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CryptoCurrency Moons

Kiek CryptoCurrency Moons(MOON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOON kaina USD valiuta yra 0.09575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOON į USD kaina?
Dabartinė MOON kaina USD valiuta yra $ 0.09575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CryptoCurrency Moons rinkos kapitalizacija?
MOON rinkos kapitalizacija yra $ 10.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOON apyvartoje?
MOON apyvartoje yra 106.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOON kaina?
MOON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7163486957276903USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOON kaina?
MOON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MOON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOON yra $ 53.64KUSD.
Ar MOON kaina šiais metais kils?
MOON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CryptoCurrency Moons (MOON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

