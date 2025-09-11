CryptoCurrency Moons (MOON) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08649
24 val. žemiausia
$ 0.09984
24 val. aukščiausia
$ 0.08649
$ 0.09984
$ 0.7163486957276903
$ 0
+0.17%
+2.71%
+0.34%
+0.34%
CryptoCurrency Moons (MOON) realiojo laiko kaina yra $ 0.09575. Per pastarąsias 24 valandas MOON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08649 iki aukščiausios $ 0.09984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOON kaina yra $ 0.7163486957276903, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOON per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +2.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CryptoCurrency Moons (MOON) rinkos informacija
No.1165
$ 10.22M
$ 53.64K
$ 10.33M
106.78M
--
107,887,754
ARBNOVA
Dabartinė CryptoCurrency Moons rinkos kapitalizacija yra $ 10.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.64K. MOON apyvartoje yra 106.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 107887754. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33M
CryptoCurrency Moons (MOON) kainos istorija USD
Stebėkite CryptoCurrency Moons kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0025253
+2.71%
30 dienų
$ -0.01333
-12.23%
60 dienų
$ -0.00011
-0.12%
90 dienų
$ +0.00994
+11.58%
CryptoCurrency Moons kainos pokytis šiandien
Šiandien MOON užfiksuotas $ +0.0025253 (+2.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CryptoCurrency Moons 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01333 (-12.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CryptoCurrency Moons 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOON rodiklis pasikeitė $ -0.00011 (-0.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CryptoCurrency Moons 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00994 (+11.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CryptoCurrency Moons (MOON) pokyčius?
Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.
CryptoCurrency Moons galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CryptoCurrency Moons investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MOONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie CryptoCurrency Moons mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CryptoCurrency Moons, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CryptoCurrency Moons kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CryptoCurrency Moons (MOON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoCurrency Moons (MOON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoCurrency Moons prognozes.
Supratimas apie CryptoCurrency Moons (MOON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CryptoCurrency Moons (MOON)
Ieškote, kaip nusipirkti CryptoCurrency Moons? Viskas paprasta ir patogu! CryptoCurrency Moons lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.