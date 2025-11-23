MON Protocol (MONPRO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMON Protocol (MONPRO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
2025-11-23
MON Protocol (MONPRO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MON Protocol (MONPRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.12M
Bendra pasiūla:
$ 999.52M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 593.78M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.30M
Visų laikų rekordas:
$ 0.5584
Visų laikų minimumas:
$ 0.010355603976027005
Dabartinė kaina:
$ 0.0103
MON Protocol (MONPRO) Informacija

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Oficiali svetainė:
https://monprotocol.ai/
Baltoji knyga:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xc555D625828c4527d477e595fF1Dd5801B4a600e

MON Protocol (MONPRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MON Protocol (MONPRO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MONPRO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MONPRO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MONPRO tokenomiką, galite peržiūrėti MONPRO tokeno kainą realiuoju laiku!

