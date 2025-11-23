Minutes Networ (MNTX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMinutes Networ (MNTX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:14:17(UTC+8)
USD

Minutes Networ (MNTX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Minutes Networ (MNTX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 10.22M
Bendra pasiūla:
$ 79.88M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 77.67M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 65.80M
Visų laikų rekordas:
$ 0.455
Visų laikų minimumas:
$ 0.0926428828786598
Dabartinė kaina:
$ 0.1316
Minutes Networ (MNTX) Informacija

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Oficiali svetainė:
https://minutesnetworktoken.io/
Baltoji knyga:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Minutes Networ (MNTX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Minutes Networ (MNTX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MNTX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MNTX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MNTX tokenomiką, galite peržiūrėti MNTX tokeno kainą realiuoju laiku!

Minutes Networ (MNTX) Kainų istorija

MNTX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MNTX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MNTX? Mūsų MNTX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

