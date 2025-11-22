Minutes Networ (MNTX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Minutes Networ kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MNTX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Minutes Networ kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Minutes Networ kainos prognozė
$0.128
+11.79%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:23:41(UTC+8)

Minutes Networ Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Minutes Networ galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.128 prekybos kainą 2025 m.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Minutes Networ galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.134400 prekybos kainą 2026 m.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MNTX ateities kaina yra $ 0.14112 su 10.25% augimo norma.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MNTX ateities kaina yra $ 0.148176 su 15.76% augimo norma.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNTX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.155584, o augimo norma – 21.55%.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNTX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.163364, o augimo norma – 27.63%.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Minutes Networ kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.266102 prekybos kainą.

Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Minutes Networ kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.433453 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.128
    0.00%
  • 2026
    $ 0.134400
    5.00%
  • 2027
    $ 0.14112
    10.25%
  • 2028
    $ 0.148176
    15.76%
  • 2029
    $ 0.155584
    21.55%
  • 2030
    $ 0.163364
    27.63%
  • 2031
    $ 0.171532
    34.01%
  • 2032
    $ 0.180108
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.189114
    47.75%
  • 2034
    $ 0.198570
    55.13%
  • 2035
    $ 0.208498
    62.89%
  • 2036
    $ 0.218923
    71.03%
  • 2037
    $ 0.229869
    79.59%
  • 2038
    $ 0.241363
    88.56%
  • 2039
    $ 0.253431
    97.99%
  • 2040
    $ 0.266102
    107.89%
Trumpalaikės Minutes Networ kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.128
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.128017
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.128122
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.128526
    0.41%
Minutes Networ (MNTX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MNTX kaina yra $0.128. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Minutes Networ (MNTX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MNTX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.128017. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Minutes Networ (MNTX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MNTX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.128122. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Minutes Networ (MNTX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MNTX kaina yra $0.128526. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Minutes Networ kainų statistika

$ 0.128
$ 0.128

+11.79%

$ 9.94M
$ 9.94M

77.67M
77.67M

$ 176.06K
$ 176.06K

Naujausia MNTX kaina yra $ 0.128. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +11.79%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 176.06K.
Be to, MNTX turi 77.67M apyvartą ir $ 9.94M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Minutes Networ (MNTX)

Bandote įsigyti MNTX? Dabar galite MNTX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Minutes Networ ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MNTX dabar

Minutes Networ istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Minutes Networ, dabartinė Minutes Networ kaina yra 0.128USD. Apyvartinė Minutes Networ (MNTX) pasiūla yra 0.00 MNTX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9.94M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.013499
    $ 0.176
    $ 0.1102
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.003399
    $ 0.176
    $ 0.0978
  • 30 dienų
    -0.27%
    $ -0.0489
    $ 0.22
    $ 0.0978
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Minutes Networ kaina pasikeitė $0.013499, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Minutes Networ buvo prekiaujama aukščiausia $0.176 ir žemiausia $0.0978. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo MNTX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Minutes Networ įvyko -0.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0489 vertę. Tai rodo, kad MNTX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Minutes Networ kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MNTX kainų istoriją

Kaip veikia Minutes Networ (MNTX) kainų prognozės modulis?

Minutes Networ Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MNTX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Minutes Networ ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MNTX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Minutes Networ kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MNTX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MNTX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Minutes Networ potencialą.

Kodėl MNTX kainų prognozė yra svarbi?

MNTX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MNTX dabar?
Pagal jūsų prognozes, MNTX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MNTX kainų prognozė?
Remiantis Minutes Networ (MNTX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MNTX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MNTX 2026 m.?
1 vieneto Minutes Networ (MNTX) kaina šiandien yra $0.128. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNTX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MNTX kaina 2027 m.?
Minutes Networ (MNTX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MNTX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MNTX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Minutes Networ (MNTX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MNTX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Minutes Networ (MNTX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MNTX 2030 m.?
1 vieneto Minutes Networ (MNTX) kaina šiandien yra $0.128. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNTX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MNTX kainų prognozė 2040 metams?
Minutes Networ (MNTX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MNTX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:23:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.