Daugiau apie MNTC

MNTC Kainos informacija

MNTC Baltoji knyga

MNTC Oficiali svetainė

MNTC Tokenomika

MNTC Kainų prognozė

MNTC Istorija

MNTC pirkimo vadovas

MNTCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MNTC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Minati Coin logotipas

Minati Coin kaina(MNTC)

1 MNTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.3947
$0.3947$0.3947
-2.13%1D
USD
Minati Coin (MNTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:11(UTC+8)

Minati Coin (MNTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3787
$ 0.3787$ 0.3787
24 val. žemiausia
$ 0.4096
$ 0.4096$ 0.4096
24 val. aukščiausia

$ 0.3787
$ 0.3787$ 0.3787

$ 0.4096
$ 0.4096$ 0.4096

$ 151.21370808400758
$ 151.21370808400758$ 151.21370808400758

$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257

+2.28%

-2.13%

+6.38%

+6.38%

Minati Coin (MNTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3947. Per pastarąsias 24 valandas MNTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3787 iki aukščiausios $ 0.4096 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNTC kaina yra $ 151.21370808400758, o žemiausia – $ 0.005481894977823257.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNTC per pastarąją valandą pasikeitė +2.28%, per 24 valandas – -2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Minati Coin (MNTC) rinkos informacija

No.1756

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 10.40K
$ 10.40K$ 10.40K

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

6.28M
6.28M 6.28M

9,100,000
9,100,000 9,100,000

9,100,000
9,100,000 9,100,000

68.95%

BSC

Dabartinė Minati Coin rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.40K. MNTC apyvartoje yra 6.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 9100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.59M

Minati Coin (MNTC) kainos istorija USD

Stebėkite Minati Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00859-2.13%
30 dienų$ -0.0378-8.74%
60 dienų$ -0.1766-30.92%
90 dienų$ -0.2753-41.09%
Minati Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien MNTC užfiksuotas $ -0.00859 (-2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Minati Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0378 (-8.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Minati Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNTC rodiklis pasikeitė $ -0.1766 (-30.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Minati Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2753 (-41.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Minati Coin (MNTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Minati Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Minati Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MNTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Minati Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Minati Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Minati Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Minati Coin (MNTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Minati Coin (MNTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Minati Coin prognozes.

Peržiūrėkite Minati Coin kainos prognozę dabar!

Minati Coin (MNTC) Tokenomika

Supratimas apie Minati Coin (MNTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Minati Coin (MNTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Minati Coin? Viskas paprasta ir patogu! Minati Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MNTC į vietos valiutas

1 Minati Coin(MNTC) į VND
10,386.5305
1 Minati Coin(MNTC) į AUD
A$0.595997
1 Minati Coin(MNTC) į GBP
0.292078
1 Minati Coin(MNTC) į EUR
0.335495
1 Minati Coin(MNTC) į USD
$0.3947
1 Minati Coin(MNTC) į MYR
RM1.665634
1 Minati Coin(MNTC) į TRY
16.297163
1 Minati Coin(MNTC) į JPY
¥58.0209
1 Minati Coin(MNTC) į ARS
ARS$562.25015
1 Minati Coin(MNTC) į RUB
33.861313
1 Minati Coin(MNTC) į INR
34.85201
1 Minati Coin(MNTC) į IDR
Rp6,470.490768
1 Minati Coin(MNTC) į KRW
549.718425
1 Minati Coin(MNTC) į PHP
22.600522
1 Minati Coin(MNTC) į EGP
￡E.19.004805
1 Minati Coin(MNTC) į BRL
R$2.13138
1 Minati Coin(MNTC) į CAD
C$0.544686
1 Minati Coin(MNTC) į BDT
48.07446
1 Minati Coin(MNTC) į NGN
595.322063
1 Minati Coin(MNTC) į COP
$1,547.839732
1 Minati Coin(MNTC) į ZAR
R.6.923038
1 Minati Coin(MNTC) į UAH
16.293216
1 Minati Coin(MNTC) į VES
Bs61.5732
1 Minati Coin(MNTC) į CLP
$379.3067
1 Minati Coin(MNTC) į PKR
Rs112.098747
1 Minati Coin(MNTC) į KZT
212.774876
1 Minati Coin(MNTC) į THB
฿12.559354
1 Minati Coin(MNTC) į TWD
NT$11.971251
1 Minati Coin(MNTC) į AED
د.إ1.448549
1 Minati Coin(MNTC) į CHF
Fr0.311813
1 Minati Coin(MNTC) į HKD
HK$3.070766
1 Minati Coin(MNTC) į AMD
֏150.818817
1 Minati Coin(MNTC) į MAD
.د.م3.564141
1 Minati Coin(MNTC) į MXN
$7.353261
1 Minati Coin(MNTC) į SAR
ريال1.480125
1 Minati Coin(MNTC) į PLN
1.436708
1 Minati Coin(MNTC) į RON
лв1.712998
1 Minati Coin(MNTC) į SEK
kr3.694392
1 Minati Coin(MNTC) į BGN
лв0.659149
1 Minati Coin(MNTC) į HUF
Ft132.848126
1 Minati Coin(MNTC) į CZK
8.241336
1 Minati Coin(MNTC) į KWD
د.ك0.1203835
1 Minati Coin(MNTC) į ILS
1.314351
1 Minati Coin(MNTC) į AOA
Kz359.796679
1 Minati Coin(MNTC) į BHD
.د.ب0.1488019
1 Minati Coin(MNTC) į BMD
$0.3947
1 Minati Coin(MNTC) į DKK
kr2.518186
1 Minati Coin(MNTC) į HNL
L10.345087
1 Minati Coin(MNTC) į MUR
17.982532
1 Minati Coin(MNTC) į NAD
$6.938826
1 Minati Coin(MNTC) į NOK
kr3.923318
1 Minati Coin(MNTC) į NZD
$0.663096
1 Minati Coin(MNTC) į PAB
B/.0.3947
1 Minati Coin(MNTC) į PGK
K1.673528
1 Minati Coin(MNTC) į QAR
ر.ق1.436708
1 Minati Coin(MNTC) į RSD
дин.39.552887

Minati Coin išteklius

Išsamesnei Minati Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Minati Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Minati Coin

Kiek Minati Coin(MNTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNTC kaina USD valiuta yra 0.3947USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNTC į USD kaina?
Dabartinė MNTC kaina USD valiuta yra $ 0.3947. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Minati Coin rinkos kapitalizacija?
MNTC rinkos kapitalizacija yra $ 2.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNTC apyvartoje?
MNTC apyvartoje yra 6.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNTC kaina?
MNTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 151.21370808400758USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNTC kaina?
MNTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005481894977823257USD.
Kokia yra MNTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNTC yra $ 10.40KUSD.
Ar MNTC kaina šiais metais kils?
MNTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:11(UTC+8)

Minati Coin (MNTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MNTC-į-USD skaičiuoklė

Suma

MNTC
MNTC
USD
USD

1 MNTC = 0.3947 USD

Prekiauti MNTC

MNTCUSDT
$0.3947
$0.3947$0.3947
-2.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis