Minati Coin (MNTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3947. Per pastarąsias 24 valandas MNTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3787 iki aukščiausios $ 0.4096 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNTC kaina yra $ 151.21370808400758, o žemiausia – $ 0.005481894977823257.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNTC per pastarąją valandą pasikeitė +2.28%, per 24 valandas – -2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Minati Coin (MNTC) rinkos informacija
No.1756
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
$ 10.40K
$ 10.40K$ 10.40K
$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M
6.28M
6.28M 6.28M
9,100,000
9,100,000 9,100,000
9,100,000
9,100,000 9,100,000
68.95%
BSC
Dabartinė Minati Coin rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.40K. MNTC apyvartoje yra 6.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 9100000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.59M
Minati Coin (MNTC) kainos istorija USD
Stebėkite Minati Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00859
-2.13%
30 dienų
$ -0.0378
-8.74%
60 dienų
$ -0.1766
-30.92%
90 dienų
$ -0.2753
-41.09%
Minati Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien MNTC užfiksuotas $ -0.00859 (-2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Minati Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0378 (-8.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Minati Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNTC rodiklis pasikeitė $ -0.1766 (-30.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Minati Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2753 (-41.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Minati Coin (MNTC) pokyčius?
Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.
Minati Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Minati Coin (MNTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Minati Coin (MNTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Minati Coin prognozes.
Supratimas apie Minati Coin (MNTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Minati Coin (MNTC)
