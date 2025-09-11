MANSORY (MNSRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.03298. Per pastarąsias 24 valandas MNSRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03177 iki aukščiausios $ 0.03346 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNSRY kaina yra $ 0.08588099964502588, o žemiausia – $ 0.000105327784649979.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNSRY per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MANSORY (MNSRY) rinkos informacija
No.764
$ 29.68M
$ 257.69K
$ 32.98M
899.99M
1,000,000,000
899,988,227.75
89.99%
SOL
Dabartinė MANSORY rinkos kapitalizacija yra $ 29.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 257.69K. MNSRY apyvartoje yra 899.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 899988227.75. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.98M
MANSORY (MNSRY) kainos istorija USD
Stebėkite MANSORY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000694
-0.21%
30 dienų
$ +0.00535
+19.36%
60 dienų
$ -0.00275
-7.70%
90 dienų
$ -0.01816
-35.52%
MANSORY kainos pokytis šiandien
Šiandien MNSRY užfiksuotas $ -0.0000694 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MANSORY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00535 (+19.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MANSORY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNSRY rodiklis pasikeitė $ -0.00275 (-7.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MANSORY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01816 (-35.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MANSORY (MNSRY) pokyčius?
MANSORY is more than tradition, more than racing, more than just a token.
MANSORY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MANSORY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MANSORY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MANSORY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MANSORY (MNSRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MANSORY (MNSRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MANSORY prognozes.
Supratimas apie MANSORY (MNSRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNSRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MANSORY (MNSRY)
Ieškote, kaip nusipirkti MANSORY? Viskas paprasta ir patogu! MANSORY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
