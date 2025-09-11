MongolNFT (MNFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000013544. Per pastarąsias 24 valandas MNFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000013364 iki aukščiausios $ 0.000013636 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNFT kaina yra $ 0.000290030640478054, o žemiausia – $ 0.000002998725108824.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNFT per pastarąją valandą pasikeitė +1.10%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MongolNFT (MNFT) rinkos informacija
Dabartinė MongolNFT rinkos kapitalizacija yra $ 1.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.28K. MNFT apyvartoje yra 142.32B vienetų, o bendras kiekis siekia 161473966228.24133. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.42M
MongolNFT (MNFT) kainos istorija USD
Stebėkite MongolNFT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000004858
+0.36%
30 dienų
$ -0.000000256
-1.86%
60 dienų
$ +0.000004167
+44.43%
90 dienų
$ +0.000003263
+31.73%
MongolNFT kainos pokytis šiandien
Šiandien MNFT užfiksuotas $ +0.00000004858 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MongolNFT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000256 (-1.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MongolNFT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNFT rodiklis pasikeitė $ +0.000004167 (+44.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MongolNFT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000003263 (+31.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MongolNFT (MNFT) pokyčius?
MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.
MongolNFT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MongolNFT (MNFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MongolNFT (MNFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MongolNFT prognozes.
Supratimas apie MongolNFT (MNFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MongolNFT (MNFT)
