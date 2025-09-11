Daugiau apie MNFT

MongolNFT logotipas

MongolNFT kaina(MNFT)

1 MNFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.000013544
$0.000013544$0.000013544
+0.36%1D
USD
MongolNFT (MNFT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:39:03(UTC+8)

MongolNFT (MNFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000013364
$ 0.000013364$ 0.000013364
24 val. žemiausia
$ 0.000013636
$ 0.000013636$ 0.000013636
24 val. aukščiausia

$ 0.000013364
$ 0.000013364$ 0.000013364

$ 0.000013636
$ 0.000013636$ 0.000013636

$ 0.000290030640478054
$ 0.000290030640478054$ 0.000290030640478054

$ 0.000002998725108824
$ 0.000002998725108824$ 0.000002998725108824

+1.10%

+0.36%

+8.64%

+8.64%

MongolNFT (MNFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000013544. Per pastarąsias 24 valandas MNFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000013364 iki aukščiausios $ 0.000013636 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNFT kaina yra $ 0.000290030640478054, o žemiausia – $ 0.000002998725108824.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNFT per pastarąją valandą pasikeitė +1.10%, per 24 valandas – +0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MongolNFT (MNFT) rinkos informacija

No.1947

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 65.28K
$ 65.28K$ 65.28K

$ 5.42M
$ 5.42M$ 5.42M

142.32B
142.32B 142.32B

400,000,000,000
400,000,000,000 400,000,000,000

161,473,966,228.24133
161,473,966,228.24133 161,473,966,228.24133

35.58%

ETH

Dabartinė MongolNFT rinkos kapitalizacija yra $ 1.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.28K. MNFT apyvartoje yra 142.32B vienetų, o bendras kiekis siekia 161473966228.24133. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.42M

MongolNFT (MNFT) kainos istorija USD

Stebėkite MongolNFT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000004858+0.36%
30 dienų$ -0.000000256-1.86%
60 dienų$ +0.000004167+44.43%
90 dienų$ +0.000003263+31.73%
MongolNFT kainos pokytis šiandien

Šiandien MNFT užfiksuotas $ +0.00000004858 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MongolNFT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000256 (-1.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MongolNFT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNFT rodiklis pasikeitė $ +0.000004167 (+44.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MongolNFT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000003263 (+31.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MongolNFT (MNFT) pokyčius?

Peržiūrėkite MongolNFT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MongolNFT (MNFT)

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

MongolNFT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MongolNFT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MNFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MongolNFT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MongolNFT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MongolNFT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MongolNFT (MNFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MongolNFT (MNFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MongolNFT prognozes.

Peržiūrėkite MongolNFT kainos prognozę dabar!

MongolNFT (MNFT) Tokenomika

Supratimas apie MongolNFT (MNFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MongolNFT (MNFT)

Ieškote, kaip nusipirkti MongolNFT? Viskas paprasta ir patogu! MongolNFT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MNFT į vietos valiutas

MongolNFT išteklius

Išsamesnei MongolNFT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MongolNFT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MongolNFT

Kiek MongolNFT(MNFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNFT kaina USD valiuta yra 0.000013544USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNFT į USD kaina?
Dabartinė MNFT kaina USD valiuta yra $ 0.000013544. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MongolNFT rinkos kapitalizacija?
MNFT rinkos kapitalizacija yra $ 1.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNFT apyvartoje?
MNFT apyvartoje yra 142.32BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNFT kaina?
MNFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000290030640478054USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNFT kaina?
MNFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002998725108824USD.
Kokia yra MNFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNFT yra $ 65.28KUSD.
Ar MNFT kaina šiais metais kils?
MNFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:39:03(UTC+8)

