MILC Platform kaina(MLT)

$0.01466
-0.27%1D
MILC Platform (MLT) kainos grafikas realiu laiku
MILC Platform (MLT) kainos informacija (USD)

$ 0.0123
24 val. žemiausia
$ 0.01519
24 val. aukščiausia

$ 0.0123
$ 0.01519
$ 1.0796724468337888
$ 0.005568243264070605
0.00%

-0.27%

+0.82%

+0.82%

MILC Platform (MLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01466. Per pastarąsias 24 valandas MLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0123 iki aukščiausios $ 0.01519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLT kaina yra $ 1.0796724468337888, o žemiausia – $ 0.005568243264070605.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MILC Platform (MLT) rinkos informacija

No.1895

$ 1.82M
$ 11.69K
$ 2.93M
124.42M
200,000,000
ETH

Dabartinė MILC Platform rinkos kapitalizacija yra $ 1.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.69K. MLT apyvartoje yra 124.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.93M

MILC Platform (MLT) kainos istorija USD

Stebėkite MILC Platform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000397-0.27%
30 dienų$ +0.0026+21.55%
60 dienų$ +0.00486+49.59%
90 dienų$ +0.00306+26.37%
MILC Platform kainos pokytis šiandien

Šiandien MLT užfiksuotas $ -0.0000397 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MILC Platform 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0026 (+21.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MILC Platform 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLT rodiklis pasikeitė $ +0.00486 (+49.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MILC Platform 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00306 (+26.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MILC Platform (MLT) pokyčius?

Peržiūrėkite MILC Platform kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MILC Platform investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MLTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MILC Platform mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MILC Platform, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MILC Platform kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MILC Platform (MLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MILC Platform (MLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MILC Platform prognozes.

Peržiūrėkite MILC Platform kainos prognozę dabar!

MILC Platform (MLT) Tokenomika

Supratimas apie MILC Platform (MLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MILC Platform (MLT)

Ieškote, kaip nusipirkti MILC Platform? Viskas paprasta ir patogu! MILC Platform lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MLT į vietos valiutas

1 MILC Platform(MLT) į VND
385.7779
1 MILC Platform(MLT) į AUD
A$0.0221366
1 MILC Platform(MLT) į GBP
0.0107018
1 MILC Platform(MLT) į EUR
0.012461
1 MILC Platform(MLT) į USD
$0.01466
1 MILC Platform(MLT) į MYR
RM0.0618652
1 MILC Platform(MLT) į TRY
0.6051648
1 MILC Platform(MLT) į JPY
¥2.15502
1 MILC Platform(MLT) į ARS
ARS$20.88317
1 MILC Platform(MLT) į RUB
1.23877
1 MILC Platform(MLT) į INR
1.2918392
1 MILC Platform(MLT) į IDR
Rp240.3278304
1 MILC Platform(MLT) į KRW
20.3894212
1 MILC Platform(MLT) į PHP
0.8386986
1 MILC Platform(MLT) į EGP
￡E.0.705146
1 MILC Platform(MLT) į BRL
R$0.079164
1 MILC Platform(MLT) į CAD
C$0.0202308
1 MILC Platform(MLT) į BDT
1.785588
1 MILC Platform(MLT) į NGN
22.1115314
1 MILC Platform(MLT) į COP
$57.4900696
1 MILC Platform(MLT) į ZAR
R.0.2564034
1 MILC Platform(MLT) į UAH
0.6051648
1 MILC Platform(MLT) į VES
Bs2.28696
1 MILC Platform(MLT) į CLP
$14.08826
1 MILC Platform(MLT) į PKR
Rs4.1635866
1 MILC Platform(MLT) į KZT
7.9029128
1 MILC Platform(MLT) į THB
฿0.4660414
1 MILC Platform(MLT) į TWD
NT$0.444931
1 MILC Platform(MLT) į AED
د.إ0.0538022
1 MILC Platform(MLT) į CHF
Fr0.0115814
1 MILC Platform(MLT) į HKD
HK$0.1140548
1 MILC Platform(MLT) į AMD
֏5.6017326
1 MILC Platform(MLT) į MAD
.د.م0.1323798
1 MILC Platform(MLT) į MXN
$0.2725294
1 MILC Platform(MLT) į SAR
ريال0.054975
1 MILC Platform(MLT) į PLN
0.0533624
1 MILC Platform(MLT) į RON
лв0.0634778
1 MILC Platform(MLT) į SEK
kr0.137071
1 MILC Platform(MLT) į BGN
лв0.0244822
1 MILC Platform(MLT) į HUF
Ft4.9260532
1 MILC Platform(MLT) į CZK
0.3058076
1 MILC Platform(MLT) į KWD
د.ك0.0044713
1 MILC Platform(MLT) į ILS
0.0486712
1 MILC Platform(MLT) į AOA
Kz13.4125806
1 MILC Platform(MLT) į BHD
.د.ب0.00552682
1 MILC Platform(MLT) į BMD
$0.01466
1 MILC Platform(MLT) į DKK
kr0.0935308
1 MILC Platform(MLT) į HNL
L0.3842386
1 MILC Platform(MLT) į MUR
0.66703
1 MILC Platform(MLT) į NAD
$0.2577228
1 MILC Platform(MLT) į NOK
kr0.1455738
1 MILC Platform(MLT) į NZD
$0.0246288
1 MILC Platform(MLT) į PAB
B/.0.01466
1 MILC Platform(MLT) į PGK
K0.0621584
1 MILC Platform(MLT) į QAR
ر.ق0.0533624
1 MILC Platform(MLT) į RSD
дин.1.468199

MILC Platform išteklius

Išsamesnei MILC Platform analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MILC Platform svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MILC Platform

Kiek MILC Platform(MLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MLT kaina USD valiuta yra 0.01466USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MLT į USD kaina?
Dabartinė MLT kaina USD valiuta yra $ 0.01466. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MILC Platform rinkos kapitalizacija?
MLT rinkos kapitalizacija yra $ 1.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MLT apyvartoje?
MLT apyvartoje yra 124.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MLT kaina?
MLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0796724468337888USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MLT kaina?
MLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005568243264070605USD.
Kokia yra MLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MLT yra $ 11.69KUSD.
Ar MLT kaina šiais metais kils?
MLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MILC Platform (MLT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

