MILC Platform (MLT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01466. Per pastarąsias 24 valandas MLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0123 iki aukščiausios $ 0.01519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLT kaina yra $ 1.0796724468337888, o žemiausia – $ 0.005568243264070605.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MILC Platform (MLT) rinkos informacija
Dabartinė MILC Platform rinkos kapitalizacija yra $ 1.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.69K. MLT apyvartoje yra 124.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.93M
MILC Platform (MLT) kainos istorija USD
Stebėkite MILC Platform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000397
-0.27%
30 dienų
$ +0.0026
+21.55%
60 dienų
$ +0.00486
+49.59%
90 dienų
$ +0.00306
+26.37%
MILC Platform kainos pokytis šiandien
Šiandien MLT užfiksuotas $ -0.0000397 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MILC Platform 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0026 (+21.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MILC Platform 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLT rodiklis pasikeitė $ +0.00486 (+49.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MILC Platform 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00306 (+26.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.
