MIU (MIU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000002377. Per pastarąsias 24 valandas MIU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002233 iki aukščiausios $ 0.00000002392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIU kaina yra $ 0.000000119989565362, o žemiausia – $ 0.000000007952973096.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIU per pastarąją valandą pasikeitė +1.97%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MIU (MIU) rinkos informacija
Dabartinė MIU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.51K. MIU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.39M
MIU (MIU) kainos istorija USD
Stebėkite MIU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000009
+0.38%
30 dienų
$ -0.00000000683
-22.33%
60 dienų
$ -0.00000001975
-45.39%
90 dienų
$ -0.00000004395
-64.90%
MIU kainos pokytis šiandien
Šiandien MIU užfiksuotas $ +0.00000000009 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MIU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000683 (-22.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MIU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIU rodiklis pasikeitė $ -0.00000001975 (-45.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MIU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000004395 (-64.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MIU (MIU) pokyčius?
MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.
MIU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MIU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MIUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MIU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MIU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MIU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MIU (MIU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MIU (MIU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MIU prognozes.
Supratimas apie MIU (MIU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MIU (MIU)
Ieškote, kaip nusipirkti MIU? Viskas paprasta ir patogu! MIU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.