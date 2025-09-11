Daugiau apie MIU

MIU kaina(MIU)

1 MIU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000002377
+0.38%1D
USD
MIU (MIU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:40(UTC+8)

MIU (MIU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000002233
24 val. žemiausia
$ 0.00000002392
24 val. aukščiausia

$ 0.00000002233
$ 0.00000002392
$ 0.000000119989565362
$ 0.000000007952973096
+1.97%

+0.38%

+1.45%

+1.45%

MIU (MIU) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000002377. Per pastarąsias 24 valandas MIU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000002233 iki aukščiausios $ 0.00000002392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIU kaina yra $ 0.000000119989565362, o žemiausia – $ 0.000000007952973096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIU per pastarąją valandą pasikeitė +1.97%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MIU (MIU) rinkos informacija

No.3804

$ 0.00
$ 26.51K
$ 21.39M
0.00
900,000,000,000,000
900,000,000,000,000
0.00%

SUI

Dabartinė MIU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 26.51K. MIU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.39M

MIU (MIU) kainos istorija USD

Stebėkite MIU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000000009+0.38%
30 dienų$ -0.00000000683-22.33%
60 dienų$ -0.00000001975-45.39%
90 dienų$ -0.00000004395-64.90%
MIU kainos pokytis šiandien

Šiandien MIU užfiksuotas $ +0.00000000009 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MIU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000683 (-22.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MIU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIU rodiklis pasikeitė $ -0.00000001975 (-45.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MIU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000004395 (-64.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MIU (MIU) pokyčius?

Peržiūrėkite MIU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MIU (MIU)

MIU is a cat-themed, community-driven meme token on the Sui Network, combining fun and utility. Zero tax, and strong community support.

MIU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MIU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MIUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MIU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MIU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MIU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MIU (MIU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MIU (MIU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MIU prognozes.

Peržiūrėkite MIU kainos prognozę dabar!

MIU (MIU) Tokenomika

Supratimas apie MIU (MIU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MIU (MIU)

Ieškote, kaip nusipirkti MIU? Viskas paprasta ir patogu! MIU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MIU į vietos valiutas

1 MIU(MIU) į VND
0.00062550755
1 MIU(MIU) į AUD
A$0.0000000358927
1 MIU(MIU) į GBP
0.0000000175898
1 MIU(MIU) į EUR
0.0000000202045
1 MIU(MIU) į USD
$0.00000002377
1 MIU(MIU) į MYR
RM0.0000001003094
1 MIU(MIU) į TRY
0.0000009814633
1 MIU(MIU) į JPY
¥0.00000349419
1 MIU(MIU) į ARS
ARS$0.000033860365
1 MIU(MIU) į RUB
0.0000020392283
1 MIU(MIU) į INR
0.000002098891
1 MIU(MIU) į IDR
Rp0.0003896720688
1 MIU(MIU) į KRW
0.0000331056675
1 MIU(MIU) į PHP
0.0000013610702
1 MIU(MIU) į EGP
￡E.0.0000011445255
1 MIU(MIU) į BRL
R$0.000000128358
1 MIU(MIU) į CAD
C$0.0000000328026
1 MIU(MIU) į BDT
0.000002895186
1 MIU(MIU) į NGN
0.0000358520533
1 MIU(MIU) į COP
$0.0000932154812
1 MIU(MIU) į ZAR
R.0.0000004169258
1 MIU(MIU) į UAH
0.0000009812256
1 MIU(MIU) į VES
Bs0.00000370812
1 MIU(MIU) į CLP
$0.00002284297
1 MIU(MIU) į PKR
Rs0.0000067509177
1 MIU(MIU) į KZT
0.0000128139316
1 MIU(MIU) į THB
฿0.0000007563614
1 MIU(MIU) į TWD
NT$0.0000007209441
1 MIU(MIU) į AED
د.إ0.0000000872359
1 MIU(MIU) į CHF
Fr0.0000000187783
1 MIU(MIU) į HKD
HK$0.0000001849306
1 MIU(MIU) į AMD
֏0.0000090827547
1 MIU(MIU) į MAD
.د.م0.0000002146431
1 MIU(MIU) į MXN
$0.0000004428351
1 MIU(MIU) į SAR
ريال0.0000000891375
1 MIU(MIU) į PLN
0.0000000865228
1 MIU(MIU) į RON
лв0.0000001031618
1 MIU(MIU) į SEK
kr0.0000002224872
1 MIU(MIU) į BGN
лв0.0000000396959
1 MIU(MIU) į HUF
Ft0.0000080005066
1 MIU(MIU) į CZK
0.0000004963176
1 MIU(MIU) į KWD
د.ك0.00000000724985
1 MIU(MIU) į ILS
0.0000000791541
1 MIU(MIU) į AOA
Kz0.0000216680189
1 MIU(MIU) į BHD
.د.ب0.00000000896129
1 MIU(MIU) į BMD
$0.00000002377
1 MIU(MIU) į DKK
kr0.0000001516526
1 MIU(MIU) į HNL
L0.0000006230117
1 MIU(MIU) į MUR
0.0000010829612
1 MIU(MIU) į NAD
$0.0000004178766
1 MIU(MIU) į NOK
kr0.0000002362738
1 MIU(MIU) į NZD
$0.0000000399336
1 MIU(MIU) į PAB
B/.0.00000002377
1 MIU(MIU) į PGK
K0.0000001007848
1 MIU(MIU) į QAR
ر.ق0.0000000865228
1 MIU(MIU) į RSD
дин.0.0000023819917

MIU išteklius

Išsamesnei MIU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MIU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MIU

Kiek MIU(MIU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIU kaina USD valiuta yra 0.00000002377USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIU į USD kaina?
Dabartinė MIU kaina USD valiuta yra $ 0.00000002377. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MIU rinkos kapitalizacija?
MIU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIU apyvartoje?
MIU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIU kaina?
MIU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000119989565362USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIU kaina?
MIU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000007952973096USD.
Kokia yra MIU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIU yra $ 26.51KUSD.
Ar MIU kaina šiais metais kils?
MIU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:40(UTC+8)

