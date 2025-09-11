Daugiau apie MICHI

michi kaina(MICHI)

1 MICHI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02415
$0.02415
+0.66%1D
michi (MICHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:05(UTC+8)

michi (MICHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02273
$ 0.02273
24 val. žemiausia
$ 0.02417
$ 0.02417
24 val. aukščiausia

$ 0.02273
$ 0.02273

$ 0.02417
$ 0.02417

$ 0.5957162408774378
$ 0.5957162408774378

$ 0.013360121186561689
$ 0.013360121186561689

+4.22%

+0.66%

+10.22%

+10.22%

michi (MICHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02415. Per pastarąsias 24 valandas MICHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02273 iki aukščiausios $ 0.02417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MICHI kaina yra $ 0.5957162408774378, o žemiausia – $ 0.013360121186561689.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MICHI per pastarąją valandą pasikeitė +4.22%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

michi (MICHI) rinkos informacija

No.1069

$ 13.42M
$ 13.42M

$ 24.39K
$ 24.39K

$ 13.42M
$ 13.42M

555.76M
555.76M

555,761,616.246146
555,761,616.246146

SOL

Dabartinė michi rinkos kapitalizacija yra $ 13.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.39K. MICHI apyvartoje yra 555.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 555761616.246146. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.42M

michi (MICHI) kainos istorija USD

Stebėkite michi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001583+0.66%
30 dienų$ -0.00543-18.36%
60 dienų$ -0.00445-15.56%
90 dienų$ -0.00721-23.00%
michi kainos pokytis šiandien

Šiandien MICHI užfiksuotas $ +0.0001583 (+0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

michi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00543 (-18.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

michi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MICHI rodiklis pasikeitė $ -0.00445 (-15.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

michi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00721 (-23.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir michi (MICHI) pokyčius?

Peržiūrėkite michi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra michi (MICHI)

A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable.

michi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų michi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MICHIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie michi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti michi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

michi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos michi (MICHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų michi (MICHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes michi prognozes.

Peržiūrėkite michi kainos prognozę dabar!

michi (MICHI) Tokenomika

Supratimas apie michi (MICHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MICHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti michi (MICHI)

Ieškote, kaip nusipirkti michi? Viskas paprasta ir patogu! michi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MICHI į vietos valiutas

1 michi(MICHI) į VND
635.50725
1 michi(MICHI) į AUD
A$0.0364665
1 michi(MICHI) į GBP
0.017871
1 michi(MICHI) į EUR
0.0205275
1 michi(MICHI) į USD
$0.02415
1 michi(MICHI) į MYR
RM0.101913
1 michi(MICHI) į TRY
0.9971535
1 michi(MICHI) į JPY
¥3.55005
1 michi(MICHI) į ARS
ARS$34.401675
1 michi(MICHI) į RUB
2.0718285
1 michi(MICHI) į INR
2.132445
1 michi(MICHI) į IDR
Rp395.901576
1 michi(MICHI) į KRW
33.6349125
1 michi(MICHI) į PHP
1.382829
1 michi(MICHI) į EGP
￡E.1.1628225
1 michi(MICHI) į BRL
R$0.13041
1 michi(MICHI) į CAD
C$0.033327
1 michi(MICHI) į BDT
2.94147
1 michi(MICHI) į NGN
36.4252035
1 michi(MICHI) į COP
$94.705674
1 michi(MICHI) į ZAR
R.0.423591
1 michi(MICHI) į UAH
0.996912
1 michi(MICHI) į VES
Bs3.7674
1 michi(MICHI) į CLP
$23.20815
1 michi(MICHI) į PKR
Rs6.8588415
1 michi(MICHI) į KZT
13.018782
1 michi(MICHI) į THB
฿0.768453
1 michi(MICHI) į TWD
NT$0.7324695
1 michi(MICHI) į AED
د.إ0.0886305
1 michi(MICHI) į CHF
Fr0.0190785
1 michi(MICHI) į HKD
HK$0.187887
1 michi(MICHI) į AMD
֏9.2279565
1 michi(MICHI) į MAD
.د.م0.2180745
1 michi(MICHI) į MXN
$0.4499145
1 michi(MICHI) į SAR
ريال0.0905625
1 michi(MICHI) į PLN
0.087906
1 michi(MICHI) į RON
лв0.104811
1 michi(MICHI) į SEK
kr0.226044
1 michi(MICHI) į BGN
лв0.0403305
1 michi(MICHI) į HUF
Ft8.128407
1 michi(MICHI) į CZK
0.504252
1 michi(MICHI) į KWD
د.ك0.00736575
1 michi(MICHI) į ILS
0.0804195
1 michi(MICHI) į AOA
Kz22.0144155
1 michi(MICHI) į BHD
.د.ب0.00910455
1 michi(MICHI) į BMD
$0.02415
1 michi(MICHI) į DKK
kr0.154077
1 michi(MICHI) į HNL
L0.6329715
1 michi(MICHI) į MUR
1.100274
1 michi(MICHI) į NAD
$0.424557
1 michi(MICHI) į NOK
kr0.240051
1 michi(MICHI) į NZD
$0.040572
1 michi(MICHI) į PAB
B/.0.02415
1 michi(MICHI) į PGK
K0.102396
1 michi(MICHI) į QAR
ر.ق0.087906
1 michi(MICHI) į RSD
дин.2.4200715

michi išteklius

Išsamesnei michi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali michi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie michi

Kiek michi(MICHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MICHI kaina USD valiuta yra 0.02415USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MICHI į USD kaina?
Dabartinė MICHI kaina USD valiuta yra $ 0.02415. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra michi rinkos kapitalizacija?
MICHI rinkos kapitalizacija yra $ 13.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MICHI apyvartoje?
MICHI apyvartoje yra 555.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MICHI kaina?
MICHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5957162408774378USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MICHI kaina?
MICHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013360121186561689USD.
Kokia yra MICHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MICHI yra $ 24.39KUSD.
Ar MICHI kaina šiais metais kils?
MICHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MICHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:05(UTC+8)

michi (MICHI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.02415
